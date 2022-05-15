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設計逛大街／設計材料的共享平台：Picamat室內材料圖書館

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Eddie 攝影｜張國耀】

在大安區的一個老宅改造的空間裡，有著不同於以往印象中的展示場域，室內材料圖書館藉著令人放鬆的場域，帶領大家體驗不同室內建材的靈魂與精髓。以不浪費材料為主的核心理念，減少不必要的浪費，以及更齊全、更完善的材料資料庫，而建構一個室內建材樣版的共享平台。

Picamat 這個名稱是由「Pick-A-Material」（挑個材料吧）的簡稱。一樓以提供給大眾參觀的展示空間為主，然而不同於以往的展場空間氛圍，Jessica以輕鬆的沙發區及咖啡吧台設置，打造個舒適弛放的場域，門口一排的落地窗座位區也都有設置插座供設計師靈感運作使用。平時也會安排一些課程及分享會，邀請大家一起交流國內外業內資訊及擴展人脈，在吧台區也會有餐點咖啡的供應。

Picamat一樓的空間打造舒適自然的工作氛圍，有如身在紐約蘇活區的創意工作坊。
Picamat一樓的空間打造舒適自然的工作氛圍，有如身在紐約蘇活區的創意工作坊。

空間即是材質的實驗室

室內材料的保育區

在網路及谷哥大神出現之前，圖書館一直是許多學者及研究人員的最佳資料源頭之一，不但統整了古今中外的文獻資料，最新學術期刊，以有系統的條目分類，帶領人們進入全知的世界。曾任職於美國紐約設計公司的Jessica深感國內建材資源不如國外齊全，國際最新發表的材料也往往晚了好多年才有機會進到台灣，於是與Omen兩位專業的室內設計師發起的「Picamat室內材料圖書館」計劃油然而生。

Picamat的空間即是材質實驗的最佳示範，當初選址只要求在大安區交通方便之處，剛好遇上一間10幾年的老宅準備翻修，覺得非常適合，便承租下來，以兩人的設計專長，以及對於室內材料的掌握度，以超強的機動性空間為核心，開啟了室內材料的實驗。

空間中材料與材質的種類繁多，有如進入偌大的材質圖書館，靜靜的感受材質所帶來的靈感激發。
空間中材料與材質的種類繁多，有如進入偌大的材質圖書館，靜靜的感受材質所帶來的靈感激發。

整合資源減少浪費

一樓的空間除了放鬆的場域提供大眾及設計師機能運用，展示區也以國內外最新、非主流的材料展示，僅管這些材料常被乎略，由於本身有趣的材質特性，而被Jessica挑選進來；除此之外，還有一些與傳統量產不同的環保材質，以及國際特別研發的材料新品，也都會被收進一樓的空間展示。延著樓梯往地下走去便是材料圖書館的區域，以服務設計師為主，協助他們為業主找尋合適的建材與材料，同時也有材質搭配及諮商的服務，從概念到提案，再經調整以至於落實，幫助設計師縮短作業時間，有效率地完成每個案子。

一樓的工作區也提供給客戶及設計師隨時可坐下來紀錄靈感的空間，並且隨時找尋身邊的材料與資料查閱。
一樓的工作區也提供給客戶及設計師隨時可坐下來紀錄靈感的空間，並且隨時找尋身邊的材料與資料查閱。

對於Jessica來說Picamat的設計不屬於任何一間材料廠商，她想以中立的角色介紹與推廣材料給更多的設計師與大眾，藉著Picamat多元性與豐富性的材料庫滿足所有設計師，另一方面也提供國內外最新材料資訊，與設計師分享最新的國際材料趨勢。Picamat 平台整合設計師需求，不僅能節省人力資源，更可減少樣本與型錄的浪費。

地下樓層除了提供給設計師大量的材料資料庫，也有許多進口稀有的建材書藉供設計師翻閱、體驗。
地下樓層除了提供給設計師大量的材料資料庫，也有許多進口稀有的建材書藉供設計師翻閱、體驗。

材料像一本不同故事的書

接著Jessica也提到，最近流行的建材趨勢，應當屬於塗料，無論是耐用或是好清潔的塗料，都在室內材料運用中，帶有不可或缺的許求，特別是在後疫情的時代，像是消毒衣櫃等，都是大家追求的居家生活趨勢。最後對於Picamat來說，每個室內材料就像一本書，都講述著自己專屬的故事，而她們的角色，則是將每個材料的故事，藉由設計師的巧思，渲染到每個室內空間之中，讓居住者感受到每個材質最佳的特性發展。

主理人Jessica對於許多進口的材料如數家珍，整理時都會仔細的再去感一下材質的肌理觸感。
主理人Jessica對於許多進口的材料如數家珍，整理時都會仔細的再去感一下材質的肌理觸感。

Picamat室內材料圖書館

picamat.com

台北市大安區信義路三段147巷15弄10號1F

週一至週五10:30～18:00（採會員制，首次參觀者請提前預約）

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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