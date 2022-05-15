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10招打造客廳的好方法 形塑溫馨優雅的好感空間

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Living編輯群 圖片提供｜成舍設計】

客廳是凝聚家庭情感的重要場所，也是定調居家風格的主要設計空間。在深入研究屋主們的生活習慣與互動方式之後，設計師透過各種家具軟件的搭配，揉捻家庭成員們之間不同的喜好，最終建立獨樹一幟的居家場域，讓家庭成員們得以一同舒適地窩在此處，情感升溫！接下來，就讓我們看看成舍設計的設計師們如何施展魔法，創造出十招簡單又精緻的客廳設計吧！

第一招：以優雅線性語彙　解決過樑問題

面對餐廳上方過樑情況，設計師巧妙運用格柵設計做為點綴，從天花延續至展示櫃，並結合展示櫃與長虹玻璃隔出玄關與餐廳區域，俐落的線條元素與客廳的大理石牆面做為呼應，營造雅緻時尚的空間氛圍。

第二招：運用藍白配色　形塑活潑明亮之感

客廳主牆藍白配色呈現活潑明亮的氣息，戶外光線透過白色沙質窗簾照射進來，打在灰色的布沙發與白色牆面上，更顯優雅氣息，值得令人再三品味。

第三招：淡然雅緻的設計　演繹淑女日常

大理石牆面呈現的優雅氣息，在小型家飾軟件擺設的點綴下，顯現著屋主高質感的生活品味，再擺上一張粉紅色單椅相襯，更能凸顯生活的粉嫩高質感的品味。

第四招：運用家具點綴　提升空間質感

白淨的空間是進到此宅邸給人的第一個美好感受，半高的電視牆、灰色布質沙發，加上客廳底端純白的多功能區域，盡顯淡然雅緻生活格調。

第五招：採用藝術感地毯　烘托美學品味

絕美的藍色地毯有如水彩潑墨的效果，與牆面上的畫作形成視覺藝術上的延展性，加上灰色系居家所呈現的內斂質感，共同烘托居住者的美學鑑賞品味。

第六招：以複合式設計　整合多元機能

設計師突破原始牆面的限制，以拉門的配置在開放的公共空間中畫分場域分布，使得客廳旁的工作區同時具備獨立與開放的空間特質，展現區域多變的機能。

第七招：揉合異材質　展現豐富空間層次

布質沙發及扶手椅帶來視覺上的大器感，富有內涵的觸感，展現出一種不言而喻的氣勢。搭上一抹的輕質木色及石材紋理，加上簡潔俐落的線性語彙，既帶有輕盈感又不失品味，多重材質的揉合運用營造出了豐富的層次語彙。

第八招：木與石交織　營造好感生活

牆面以溫潤木質、華美石材作為基底，在純白色的空間中營造出溫暖的調性。現代感的輕盈家具，搭配素雅的石英磚地坪，使開放空間的視覺上更為寬闊，富有光感的畫面，無形中形成一個優質舒適的空間，為屋主帶來好感生活。

第九招：打開空間自由度　詮釋不同場域屬性

設計師打開原始牆線的介面，在開放關係中規劃客廳、餐廳及休憩區，並賦予多樣化的機能性，同時靈活運用低矮電視牆與異質材的搭配，設計師善用不同材質之間的色彩差異詮釋不同空間屬性，不但彰顯場域張力，更展現出細緻生活品味。

第十招：混搭材質　打造年輕有型的日式風情

如要說到現代日式風格，抓準木質的自然與灰色的舒逸感相互搭配，是為最溫暖和諧的語彙。電視牆櫃的線條變化兼具收納機能，亦讓白色主牆不顯單調，下方水泥質地的機櫃，利用內凹設計創造收納空間，加上側邊的開放式格櫃，整體營造出年輕風尚質感。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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