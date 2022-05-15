隱藏在冷靜與理性之間的侘寂精神：德國Hotel PURS飯店

【撰文｜王程瀚 圖片提供｜Hotel PURS】

德國Hotel PURS飯店坐落於萊茵河畔，是一座由17世紀總理府改造而成的建築，擁有近350年的歷史，飯店本身規模並不大，僅有六個房間與一個小餐館及酒吧，可以明顯看出業主走精緻路線，不想要接待大量旅客，更在乎是否能給予上門的貴客賓至如歸的體貼服務。

故事從看見一頁報導開始

飯店的成立故事其實蠻有趣，一對來自德國萊茵蘭-普法爾茨州的夫婦Rolf Doetsch與Petra Doetsch，希望透過開設一間小而美的酒店，讓自己的家鄉安德爾納更為出名，於是毅然決然的購買下這間古蹟建物並打算徹底翻修，因此接下來必須面對的問題就是：該找誰來重新規劃內部空間？

德國Hotel PURS飯店坐落於萊茵河畔，是一座由17世紀總理府改造而成的建築。

「我當時可能有點過度天真了！」Rolf Doetsch事後這麼回想，因為他在報紙上看到知名的比利時室內設計師與古董商Axel Vervoordt ，也被譽為西方最懂得Wabi-Sabi（侘寂）之美的藝術家，替他的老朋友Robert De Niro所設計的THE GREENWICH HOTEL（曼哈頓格林威治飯店）頂層閣樓套房的介紹，閱讀完報導之後他心頭一熱，於是直接打電話給對方，希望能聘請對方替自己的酒店進行改造。

飯店的閱讀室以刷舊的木地板及沉靜的壁面塗料色系，營造出有如荷蘭黃金時期的靜物畫作一般。

Axel Vervoordt事務所旗下的首席設計師Erik van der Pas在電話中向Rolf Doetsch解釋公司原則上不接受飯店設計的委託案，格林威治飯店算是一個例外，因為那個合作案是一種友誼的象徵，並且對於Axel Vervoordt來說，室內設計不僅是設計而已，更是客戶個性與生命歷程的展現，所以在過去的職業生涯中，他會帶領客戶，無論是Bill Gates、Sting、Calvin Klein、Kanye West…等，一起踏上穿越時代與國境的美學之旅，如此一來，設計才具有真實的意義。

飯店的閱讀室另一個角落以局部的光線照明設計，打造出空間的焦點，也讓身居其中的人們能更專注、安靜的閱讀書報。

我們需要尊重已經存在的東西，這是心態問題，而非審美問題。

Axel Vervoordt如是說。

飯店的酒吧，帶有拱門造型語彙。

大師出手 完美串連東西古今美學元素

雖然說事務所基本上不接受飯店設計委託，但是禁不住業主持續的懇求，Erik van der Pas後來還是親自開車來到了安德爾納，路上所看到的一切改變了他原本的認知，他表示自己深刻感受到Rolf Doetsch夫婦倆想要振興這座城市的熱情，同時也對事務所在其中扮演的角色與可能付出的貢獻抱持期待，最終，Axel Vervoordt決定替Hotel PURS打造嶄新的空間型態。

酒吧內部以圓拱的天景和局部光源，加上櫃體的間接光，有如在古代石洞酒廊享受微醺的品酩人生。

改造後的建築與庭院，使用百年老磁磚搭配白色亞麻沙發與日本抽象派的畫作結合，大廳保留所有經典元素，例如運來法國古董藥房櫃當前台，以保持素雅平和的格調。此外，餐廳與廚房被玻璃牆隔開，因此餐廳客人可以在座位上欣賞米其林主廚的烹調過程。飯店找到了不同時代與藝術形式中的聯繫元素，獨特而純粹的設計既溫暖又現代，與眾不同卻又使人印象深刻。

餐廳與廚房被玻璃牆隔開，因此餐廳客人可以在座位上欣賞米其林主廚的烹調過程。

修復期間使用的石材地板與房屋的年齡大致相同，除此之外，飯店內部所有的產品也盡量保有其原始的功能狀態。Axel Vervoordt表示，即使是舊家具也能夠看起來很現代，並且他也為飯店設計了自己的獨創家具，諸如由石板製成，看似漂浮在半空中的邊桌與帶有掛毯的扶手椅等，「我將舊材料視為鑽石，我不切割它們，也盡量不改變它們，我打從心底尊重它們的本來面目，但我也不會去隱瞞自己對它的干預行為，這種與物品密切互動的過程本身就成為了一種獨特的藝術。」Axel Vervoordt直白的說明。

飯店獨特而純粹的設計既溫暖又現代，與眾不同卻又使人印象深刻。

不是經營 只是分享

Rolf Doetsch一直都認為藝術應該在Hotel PURS中發揮重要作用，所以在房間內擺放了二次世界大戰後來自日本大阪的前衛藝術團體「具體派Gutai」的作品，該團體強調崇尚身體力行、大膽實踐的創作理念，其名稱由來就是嘗試以具體的證明來呈現自由的精神。搭配仿古懷舊的櫥櫃與工作台，藉此營造出一種個性化的張力，消除了後現代藝術與手工藝之間的界線，從而替休憩環境勾勒出難以言喻的平靜感，也與整間飯店想傳達給顧客無與倫比的體驗相呼應。

飯店內部空間由知名的比利時室內設計師與古董商Axel Vervoordt 一手規劃。

當然了，飯店翻修完工後，Axel Vervoordt理所當然成為首批被接待的客人之一。如果未來有機會到此一遊，相信你必然可以在每個房間裡清楚感覺到Axel Vervoordt對這間飯店的愛。Rolf Doetsch與Petra Doetsch表示從來不認為自己是飯店經營者，只不過是倆個熱情的想要與任何願意前來這裡的旅客分享他們世界的人，而或許正是這樣的想法才讓Hotel PURS始終能夠如此獨特，如此叫人一見難忘。

10大地的色系、古董櫃、粗織紋呢沙發加上一副抽象的畫作，風格侘然而生。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期