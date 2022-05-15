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富機能性 蘊含質感的人文空間

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜程安如 資料提供｜Order 歐德傢俱連鎖事業】

從事設計與美容業者們，對於「美」皆抱持著不同凡響的見解，才得以如魔術師般，幻化客戶欲看見的美感及高品味，將其具體的呈現出來。此案屋主是一對雙雙從事美容業的夫婦，受自身行業的薰染，對生活環境的美感格外講究。兩人與設計師最初於門市相遇，經對話後發現彼此投緣、想法契合，成了此次設計起點。擅長將精品商業空間帶入居家環境的李志豪設計師，選用機能和美感兼具的歐德系統傢俱，同時使小坪數空間發揮最大效益，完美達到屋主的美學標準，具象化他們期望中的高品味住宅。

不受風格制約　打造專屬質感住宅

本案位於五股的24年老宅，李志豪設計師以屋主偏好的質感輕工業風為主軸，賦予老屋全新樣貌，打造簡約具美感的空間，讓兩人可以然放鬆地享受品味生活。空間配置上，流暢的線條將客廳電視櫃，與餐廚區的餐邊櫃巧妙串聯，在原先無隔間的公領域畫上一道隱性界線，創造出絕佳的空間轉換。地坪選用低彩度的木質，鋪至各空間角落，為房屋整體注入沉穩質感。而在私領域的更衣室及臥室的木地板特別採人字形拼法，既帶給居住者溫暖的感受，又清楚界定了公私領域。空間整體以內斂的黑色，與溫潤的木質為主基調，兩者的相互交織提升了場域的美感。

陽台的黑色木百葉拉門，順著其顏色融入空間主色調，屋主可以隨心情自由調節葉片，決定沿其縫隙滲入的光線多寡，享受不一樣的視覺體驗。配置的歐德系統傢俱，以深色素材呈現出工業風沉靜的質感，以溫煦的木質元素順勢柔化工業風的粗獷，散發出人文空間的的溫度，為空間增添了韻律感。無論是玄關收納櫃、客廳電視櫃，乃至客房書櫃，皆選用相同配色和材質來延伸整體風格主軸，維持空間的一致性。其中電視櫃選擇以俐落大膽的斜切割線劃分其黑色以及木紋區域，注入幾何的語彙，使居住者能感受到櫃體傳達出的美感。

收納與質感並具　量身訂製的美感空間

此空間的坪數較小，設計師以收納功能極佳，且簡約時尚的歐德系統傢俱，在考量完善的空間機能前提下，打造出富涵設計感的人文氛圍。位於餐廚區的餐邊櫃，設計師貼心的將吊櫃以及矮櫃之間的空間加大，以便日後男女主人有足夠的空間，收納、展示烹飪器具及吊掛式廚具。客房內的書桌以嵌入方式，與客用衣櫃相連接，並串起位房間兩頭的客用衣櫃以及臥榻，不僅善用空間，也使家具視覺上宛如一體成形，房間像樂章一般富含韻調。屋主夫妻擁有許多服飾以及精品配件，因而將一間坪數較小的房間規劃成更衣室，兩旁的開放式衣櫥可放置屋主精心收藏的服飾，以及吊掛常穿的外衣，成為房間內另類的美感點綴。而上方封閉的上櫃則可收納較少穿的衣服，整理上不再需多費心思，方便衣物歸類。

另外，衣櫃也設置展示台與格抽，櫃體間也增設了照明，提供女主人包包等配件一個專屬舞台。服飾配件不再只限收納在櫃門之後，出門前細細挑選配件時，衣櫃彷彿化作成精品專櫃，成功的在居家環境之中注入精品商業空間的高品味。李志豪設計師透過簡約溫潤筆觸，並善用具質感的歐德系統傢俱，將屋主期望在新居中看見的美感表現出來，打破系統傢俱樣板的既有印象，將空間營造成居住者創造美好生活點滴的新起點。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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