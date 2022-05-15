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室內外植栽夏日求生指南 4 + 4招讓你的花草好好活下去

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學
Photo © Brian and Nicki Rohloff
Photo © Brian and Nicki Rohloff

【撰文｜Eason 圖片提供｜Apartment Therapy】

炎炎夏日，不只人類怕熱，陽台上的植栽們也苦不堪言，不管只有幾株小盆栽或擁有一整個戶外花園，到了夏天我們都需要對植物們特別關照，小編整理了美國植栽設計公司 Greenery NYC 創辦人 Rebecca Bullene 在 Apartment Therapy 網站上分享了幾個幫助夏日植栽生長的生存指南，希望讓每個居家植物們都可以擁有一個平安快樂的夏天。

Photo © Aimée Mazzenga
Photo © Aimée Mazzenga

>> 室內植栽夏日求生指南

1. 補充水分

天氣熱，不只人類需要補充水分，植物也一樣。夏季植物會需要比以往更多的水分，因此隨時都要讓植物保持含水的狀態，每周進行補水動作。想要知道甚麼時候需要補水，最直接的方法就是將手指插入土壤中，如果有2至3公分的深度都是乾燥的話，就是該澆水的時候了。

2. 遠離空調口

雖然吹冷氣很舒服，但對植物卻不是這樣一回事，冷氣空調會讓室內水分降低，而且熱帶植物對於冷風也不是很習慣，所以可以稍稍位移植栽到冷風不會直吹的位置。

Photo © Ana Kamin, Nancy Mitchell
Photo © Ana Kamin, Nancy Mitchell

3. 拍去灰塵

夏季時節，空氣中特別容易充斥花粉和空氣汙染物，積在葉子上會影響植物吸收光線，而有營養不良的狀況發生，所以每隔幾周的時間就要用紙巾或濕布，擦過植物葉面將灰塵拭去。另外，在對植栽灑水、澆灌前，也可以稍稍擦拭葉面，水分蒸散後才不會因為灰塵在葉面上頭留下水漬髒汙。

4. 適當光照與施肥

雖然說是室內植物，但植物所需的光、空氣、水及營養素也是一個都不能少。植物依所需光照程度分做，好陽性、半陰性以及耐陰性三類。好陽性大多就如印象中的多肉植物，生長期需要充足陽光；半陰性植物多屬盆花類、有花紋的觀葉植物類等，只需有窗口撒入的間接光源或柔和日照就能生長；耐陰性植物多帶著深綠葉片，能忍受相當陰暗的環境，如果光線不足就會有枝條柔弱細長的狀況，偶爾將他移置光源較為充足的位置或使用人光照明（可購買植物生長燈）來補足光源就能恢復生氣。

另外，春夏時節因光源充足是非常適合植物生長萌發的時候，建議針對室內植物可以使用較不易滋生蟲子的化學肥來補充氮、磷、鉀三種營養素，將肥料混在水中加以稀釋、施肥，讓植物在夏天裡頭好壯壯，漂亮地生長綻放。

Photo © Hayley Kessner
Photo © Hayley Kessner

>> 室外植栽夏日求生指南

1. 滴灌

簡單架一個定時滴灌系統，方便又省水，不再擔心植物在戶外裡沒水喝。

2. 覆蓋物

覆蓋物所指的是覆蓋在土壤上的保護層，透過覆蓋物可以讓土壤保持濕潤、減少侵蝕、增加養分還有抑制雜草生長等好處，只要妥善運用不僅可以大幅降低園藝的管理成本，也能讓花朵綻放一整個夏天。覆蓋物有許多的可能性，除了一般直覺想到的稻草以外，也能使用木片、報紙、木屑、樹葉等生活周遭唾手可得的物質來做運用。

3. 定時修剪

如同夏天需要清爽的髮型，植物在夏天也需要更頻繁的修剪，定期將舊的花朵、葉子做修剪，不僅可以刺激植物成長更能讓花朵盛開一整個季節。

4. 小心蟲害

台灣夏季高溫悶熱的天氣，特別容易滋生蟲害，對此要留意植物上是不是出現看起來像是織帶或棉狀物質，如果有的話，可能就代表你的植物蟲害上身了。這時候可以試著使用苦楝油、辣椒水、生薑水、大蒜水驅蟲，或將植物帶到外頭清洗、感染的部分分離等都能為蟲害問題帶來改善。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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