靜思慢活 與侘寂共存的終極體驗

【撰文｜王程瀚 圖片提供｜Lorna De Santos】

設計師Lorna De Santos試圖創建一種基於自然的美學典範，提醒人們可以讓內心遠離憤怒與狂熱，進而找回沉穩平靜的度日節奏。同時也希望利用本案復甦西班牙的手工藝行業，因此建材的可持續性與環保也是她所想強調的重點。

由西班牙建築師Lorna De Santos所規劃的這個小項目，乃是她為了回應當代社會人們躁動不安的思緒所特意打造出具有侘寂之美的居住區域，無論是注重內在精神的生活方式，或是透過空間所傳達出來的哲學氛圍，都暗示了建築材料的純粹性、藝術性與審美理想性。

窄小的空間，卻充分展現侘寂之美。

在這裡能感受到基於自然的美學典範，提醒人們的內心遠離憤怒與狂熱。

和諧寧靜的設計語彙

本案牆壁與地板採用水泥，相同的顏色與材料營造出一種連續性的視覺延伸感，部分地面鋪上木板，讓空間有了層次分界，另外在主牆面下方開設一個猶如書頁翻開的弧形小缺口，其中嵌入一座壁爐，不僅外觀看起來相當別緻，也具備實際取暖的作用，給人易於親近的感受。另外所有家具，包含原木製的層板、長凳與沙發等的線條都處於同一水平面上，而窗台與書架的底線則高出50公分，別小看這些細節，正是透過這些微妙的設計語彙，無形中塑造出一個更加和諧、寧靜的環境。

牆壁與地板採用水泥，相同的顏色與材料營造出一種連續性的視覺延伸感。

透過對細節的重視突顯空間張力。

幾何元素打造獨特體驗

整個空間的配色以及材料都相當單純，設計師主要是依靠著不同的幾何元素來打造獨特生活體驗，當人們穿過不對稱的門口進入住宅內部時，會看見沙發緊靠著牆壁，至於前方引導採光的大面窗則內嵌亞麻布材質的硬式窗簾，可達到過濾光線的效果，讓人能夠悠閒放鬆的在這裡進行沉思與冥想，將繁雜的心緒緩緩沉澱下來，好面對接下來充滿諸多挑戰的人生。

主牆面下方的弧形小缺口，其中嵌入一座壁爐，不僅外觀別緻，也具備實際取暖的作用。

包含家具、動線的配置，都有助形塑一個和諧、寧靜的空間。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期