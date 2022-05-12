東區時尚侘寂風的午後餘煙繞樑：水煙茶館

【撰文｜rippling 圖片提供｜和寂Wasabi】

敦化南路一段巷內，聚集著男女喜歡的潮牌、網紅打卡餐館，以及能釋放自我的螢光色酒吧等夜場空間，然而在這當中，卻有棟四十年以上老公寓的三樓裡，出現了結合茶、水煙與服飾的午後去處——「和寂Wasabi」。

不同於東區夜夜笙歌的水煙館，源自日本美學意識「侘寂」（Wabi Sabi）的和寂，不僅主打下午時段，更是一點搶眼螢光都沒有，反而只有日本茶道的禪文化氣息；相較於開在城市綠蔭裡的其他茶館，位處在車水馬龍與高樓大廈裡的和寂，同樣顯得姿態獨具，而這樣的反差，也是不隨波逐流、喜歡另闢蹊徑的主理人夫婦選址原因。

保留老屋大窗，飾以實木條與宣紙，即為空間注入日本禪風。

走進沒有任何招牌標示的老舊公寓，推開三樓實木門，宛如走進私人招待所一般。幽靜的色調與音樂，將喧囂俗世的一切隔絕在門外。在這裡頭，首先能見到的，就是漆黑牆面上一扇大片門窗。門窗飾以實木條與宣紙，讓忠孝東西四段的高樓風景變得朦朧，並且透出了意境。

賦予大窗的日本情調，從外頭是看不出來的。除了礙於法規對老宅的限制，主理人也希望，空間外觀能如同大西克禮在《侘寂》一書上啟發她的世界觀——保留時間遺留的痕跡，並在殘破之地生出美的空間。

在舒適的米色沙發，以及富有機肌理的深色天地壁當中放鬆下來。

在窗櫺之下，主理人夫婦擺上一套米色軟沙發。他們希望來到店裡的人，都能猶如回到自家客廳，在這個黑色天花、斑駁手感漆黑塗料牆面，以及略帶粗糙質地的手刷水泥粉光，所構築出具自然、枯萎的時間感場域中好好休息，讓停留在肩頸的外在壓力，一片一片地剝落下來。

回字形的空間設計，突顯中央的打版區。

由於和寂僅有20餘坪，主理人不願隔間阻斷視覺，他們採用回字形設計空間：沿壁走過進門的沙發區，左轉會來到三組四人座實木桌區；再左轉，是六尺桃花心木吧台，在此一半水煙吧，一半茶吧，由開水煙館的男主人，與喜歡茶的女主人各司其職；再左轉，則有條走道能通往曲面廁所；最後，回到最初的沙發區。而在回字空間之中的，則是服飾打版區。

空間中一致的用色與簡約線條，共構低限的視覺刺激，以突顯往後將於中央展出的服飾。

會使用回字形設計，也是因為曾赴日學服裝設計的女主人，希望能讓打版區成為主要焦點。他們以日本庭院為靈感，打造出讓人們有坐在外圍觀看中央造景的感受。例如，三組桌椅區靠牆的木椅，即如庭院簷廊一般釘在牆上，並於其上方以木板相呼應，而訂製牆櫃桌椅色系也以吧台為基準，讓視覺趨於和諧一致，與灰黑色系的天地壁、簡約線條等，共構低限的視覺刺激，以突顯往後將於墊高舞台中央展出的低彩度印花服飾。

自然隨機卻頗具層次巧思的細節，賦予沈靜質樸又顯出質感的侘寂感受。

除了選色以沈靜至上，光線也經過思考設計。進門的大窗引來明朗日光，然而這片窗光並未染遍屋內的每個角落，而是讓曲面廁所阻卻了採光，再加上原先在吧台區的兩面窗，半邊改封成牆櫃、半邊遮擋成圓，並以宣紙與投射燈營造滿月柔光，為僅有重點照明的吧台區，打造出忘卻黑夜白天、能沈澱品味茶與煙的氛圍，整個空間也就此擁有寧靜與層次。

「和寂Wasabi」——一家位於熱鬧東區，結合茶、水煙與服飾的靜謐午後基地。

想著午後走進與世隔絕的和寂，能在熱茶與水煙淺淺繚繞的煙霧裡，在質樸古董茶具與裝盛季節的古老花器裡，感受時間的流逝與停駐，再偶爾抬頭看一眼中央的美麗彩衣，該是多麽接近侘寂的一件事。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期