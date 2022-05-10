聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨留清水模靜謐之美 汲取野獸派建築概念的新日式住宅

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

獨留清水模靜謐之美，汲取野獸派建築概念的新日式住宅！

【撰文｜Dannie 圖片提供｜FORM / Kouichi Kimura Architects】

盛行於法國1950年代中期到1970年代初期的野獸主義建築（beton brut），由現代主義建築運動演變而來，其採用大量混凝土原料塑造出龐大、粗獷、誇張狂妄、有如雕塑品般的建築外觀，即便曾經迎來許多負評，但在許多設計師及建築師眼裡，它就像是那支打破建築既有形式的神聖之槌，自由無拘束地呈現出何種不同和可能性，帶領現代建築邁向全新紀元。坐落於日本滋賀縣的這座住宅，以清水模打造的幾何量體，散發著猶如工廠或堡壘般的冷峻氣息，然而，它卻是出自FORM / Kouichi Kimura Architects建築事務所之手的全新住宅。

這座建築曾為工廠使用，如今業主想將之改造成自家住宅，期望能延續工廠的歷史與傳統日式住宅精神，同時亦能規劃完整的居家機能及寧靜氛圍。設計者擷取野獸派建築的概念，僅僅採用清水模材料，沿著建築的南北軸線展開，並加入了立體主義的元素，遠看建築，就像是高大巍峨的獅身人面像矗立於此。在南側，入口運用兩個突出的中空量體，圍塑出極具穿透感的通道，並採用玻璃作為對內與對外的隔間，藉此消弭人與自然的分界。甫入內，映入眼簾的是一座宏偉的雙層走廊，用來連接住宅主要的三個部分：公領域、起居室及紀念區。內部空間以素雅清新的色調鋪陳，輔以線條俐落的簡約家具，隨著光影滲透、流轉其中，體現出一種靜謐、恬淡、無法複製的原始之美。此外，設計者在通道上方加設隱蔽的天窗，並將另一處微微高啟的平臺作為概念性祭壇，從空間連綿至悠閒的庭院、廣闊的田野，這一氣呵成的視覺動線，為整體挹注了莊嚴不凡的精神氣度。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

延伸閱讀

食譜／有菜有肉又有蛋！餛飩湯麵輕鬆解決一餐

與山海相擁 和光影共存｜清水模民宿 後灣發宅

影片曝光！西濱6車追撞 公務車被擠壓在中 釀1死4傷

影／西濱清水段3大貨車與2工程車連環撞 5傷1人無呼吸

相關新聞

獨留清水模靜謐之美 汲取野獸派建築概念的新日式住宅

盛行於法國1950年代中期到1970年代初期的野獸主義建築（beton brut），由現代主義建築運動演變而來，其採用大量混凝土原料塑造出龐大、粗獷、誇張狂妄、有如雕塑品般的建築外觀，即便曾經迎來許多負評，但在許多設計師及建築師眼裡，它就像是那支打破建築既有形式的神聖之槌，自由無拘束地呈現出何種不同和可能性，帶領現代建築邁向全新紀元。坐落於日本滋賀縣的這座住宅，以清水模打造的幾何量體，散發著猶如工廠或堡壘般的冷峻氣息，然而，它卻是出自FORM / Kouichi Kimura Architects建築事務所之手的全新住宅。

在乎就輸了 真正的設計從80分之後才開始｜專訪雲邑設計總監

那句不確定出處的網路流行語是這麼說的：「好看的皮囊千篇一律，有趣的靈魂萬裡挑一」，拿這句話來形容雲邑設計的李中霖總監，乍聽之下或許有點不倫不類，但仔細思考過後會發現其實相當貼合他的行為特質。第一眼見到李中霖，可能會因為他的外型而直覺將之歸類為某種特立獨行、甚至不容易親近的藝術家，不過只要簡單聊上幾句，就會了解他的內心世界活脫脫是個純真大男孩，這種內外之間突顯的巨大反差，無疑使得李中霖有血有肉的個人形象更加鮮明，並且也由此延續到他的空間作品中。

大隱於市 超豪宅

本案件位於市中心知名建案的高樓層，先天已具備夢幻條件，加上兩戶打通的大坪數，提供了可規劃四大間臥房的寬敞空間，也留給繽紛設計團隊將絕美設計化為現實的最佳場域。以好萊塢經典電影第凡內早餐為設計靈感，繽紛設計運用多層次的藍，展演了一場城市中如夢似幻的美景。

與山海相擁 和光影共存｜清水模民宿 後灣發宅

「這棟小旅店存在的目的是讓你想到村子裡的海灣，或到背面小山丘上走走，而不只是待在房間裡看海。房間裡有時候反倒是希望能讓你發發呆，因為這已經是現代世界工作人生的一種奢侈。」幾句簡單的話，傳達著直接的想法，對比著實沈重的生活重量，這樣善意的簡單直抵人心。位於屏東後灣的發宅，在一級觀光地區另闢蹊徑，為了完成自己的建築夢，民宿業主發哥與發嫂夫妻兩與徐純一建築師耗費四年，從無到有闢建了發宅獨特且安靜的清水模設計。從發宅走出去不到幾步就是恬靜的海線與月形海灣，少了水上摩托車和市集攤販的喧擾，取而代之的是保護良好的人文地景與夜空的星辰，單純清閒的社區與後方連綿山丘，連成一處遠離紛擾的自然空間，成為厭倦城市紛擾的倦鳥，遷移南國之境的歸巢。

工業風雅痞居所 演繹全方位精緻生活

現代建築之父勒．柯比意（Le Corbusier）曾言：「風格即是原則的和諧，它賦予作品生命力，使其散發自身獨特性，步入精神世界。」粗獷自然、濃淡有度的「工業風」，俊朗的表層下潛藏著一絲人文溫度，像是品味獨具的小眾獨立音樂，亦像是耐人尋味的文學作品，在百花齊放的時代裡，成為歷久不衰的風格經典。從事科技業的男屋主，對於質樸不羈的工業風情有獨鍾，鄭婷予設計師遂以個性化的選材、俐落的線條、化繁歸簡的語彙，勾勒出層次豐富的風格輪廓，同時打破場域隔閡釋放空間自由度，輔以兼具實用與美感的歐德傢俱，為居住者構建全方位的精緻生活。

裝潢佈置／7招教你打造13坪北歐型男居家感

北歐風讓人享受寧靜純淨的簡約質感，木作、白牆、植栽、採光、簡單線條與純白色調等皆是斯堪地那維亞設計的風格標誌，但如果是「北歐型男居家感」呢？其實只要簡單幾招就能順利營造沉穩摩登的都會男性Style，除了木地板屬於裝潢範疇，其他部分都是居家佈置巧思，想要暗黑版北歐風不必花大錢，記住以下招式就是步向品味質感的第一步！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。