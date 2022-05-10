獨留清水模靜謐之美，汲取野獸派建築概念的新日式住宅！

【撰文｜Dannie 圖片提供｜FORM / Kouichi Kimura Architects】

盛行於法國1950年代中期到1970年代初期的野獸主義建築（beton brut），由現代主義建築運動演變而來，其採用大量混凝土原料塑造出龐大、粗獷、誇張狂妄、有如雕塑品般的建築外觀，即便曾經迎來許多負評，但在許多設計師及建築師眼裡，它就像是那支打破建築既有形式的神聖之槌，自由無拘束地呈現出何種不同和可能性，帶領現代建築邁向全新紀元。坐落於日本滋賀縣的這座住宅，以清水模打造的幾何量體，散發著猶如工廠或堡壘般的冷峻氣息，然而，它卻是出自FORM / Kouichi Kimura Architects建築事務所之手的全新住宅。

這座建築曾為工廠使用，如今業主想將之改造成自家住宅，期望能延續工廠的歷史與傳統日式住宅精神，同時亦能規劃完整的居家機能及寧靜氛圍。設計者擷取野獸派建築的概念，僅僅採用清水模材料，沿著建築的南北軸線展開，並加入了立體主義的元素，遠看建築，就像是高大巍峨的獅身人面像矗立於此。在南側，入口運用兩個突出的中空量體，圍塑出極具穿透感的通道，並採用玻璃作為對內與對外的隔間，藉此消弭人與自然的分界。甫入內，映入眼簾的是一座宏偉的雙層走廊，用來連接住宅主要的三個部分：公領域、起居室及紀念區。內部空間以素雅清新的色調鋪陳，輔以線條俐落的簡約家具，隨著光影滲透、流轉其中，體現出一種靜謐、恬淡、無法複製的原始之美。此外，設計者在通道上方加設隱蔽的天窗，並將另一處微微高啟的平臺作為概念性祭壇，從空間連綿至悠閒的庭院、廣闊的田野，這一氣呵成的視覺動線，為整體挹注了莊嚴不凡的精神氣度。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期