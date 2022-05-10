在乎就輸了 真正的設計從80分之後才開始｜專訪雲邑設計總監

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜王程瀚 圖片提供｜雲邑設計】

那句不確定出處的網路流行語是這麼說的：「好看的皮囊千篇一律，有趣的靈魂萬裡挑一」，拿這句話來形容雲邑設計的李中霖總監，乍聽之下或許有點不倫不類，但仔細思考過後會發現其實相當貼合他的行為特質。第一眼見到李中霖，可能會因為他的外型而直覺將之歸類為某種特立獨行、甚至不容易親近的藝術家，不過只要簡單聊上幾句，就會了解他的內心世界活脫脫是個純真大男孩，這種內外之間突顯的巨大反差，無疑使得李中霖有血有肉的個人形象更加鮮明，並且也由此延續到他的空間作品中。

情理之內，意料之外的創業路

身為一位極具知名度，且出道至今嶄獲無數國內外經典大獎的設計師，李中霖從不諱言電影在自己的創作靈感中扮演非常重要的角色，於是順勢問起近來讓他感到印象最深刻的一部影片為何？本來已經做好聽到答案是一部深奧藝術片或劇情片的心理準備，沒想到得到的回覆竟然是「秘境探險，當然是秘境探險！」原來是因為李中霖酷愛秘境探險電玩系列，而且最近才跟兒子一起攜手破關，於是這部情節刺激的動作片便成為他的首選，這種不按牌理出牌的另類思考邏輯無疑是造就雲邑設計一路發展茁壯的主因之一。

早年自復興商工美工科畢業後，李中霖決定先去擔任業務，四處銷售當時很流行的兒童電腦，過了一陣子之後，他發現自己對於這份工作並沒有抱持太多熱情，因此開始思索人生下一步該往哪走，恰好當時的女友，也就是現在的老婆，問他是否願意一起創業？李中霖心想這似乎是一個還不錯的選擇，成功自然最好，就算失敗，了不起重新找工作，於是牙一咬，與女友共同拿出為數不多的積蓄，在千禧年到來之際正式開創了只有兩名成員的個人工作室，而雲邑設計的精彩故事也從此展開。

以與眾不同的設計開啟藍海市場

開業初期，雲邑設計就致力於提供不一樣的設計風格，並相當幸運的承接到好幾件案子，不過李中霖始終擔心這會不會只是新手的好運，小小成就會否如同海面上的氣泡，雖然因為陽光反射而閃耀，但當一陣大風吹來時就會破滅消失。忐忑不安的思緒猶如幽靈般在心頭若隱若現，偶然一次機會下，李中霖與一位固定配合的業主在前往案場的路上閒聊，對方表示：「儘管我喜歡你的設計，但坦白說，你的作品辨識度還不夠充足，如果真的想在設計這條路上闖出名號，那麼就必須找出其他人所沒有的獨特定位才行。」這番話對於李中霖來講簡直是振聾發聵的當頭棒喝，所有忐忑不安的情緒就此煙消雲散，因為他終於找到該前進的正確方向了。

李中霖直言，台灣的室內設計行業競爭非常激烈，多數設計師在經過訓練後，只要本身具備一定程度的美感，加上對於外界資訊的廣泛搜集與整理，那麼設計出來的作品程度就不至於太差，成績應該至少有80分起跳，然而，剩下的20分才是靈魂所在，它決定了一件作品能不能從好變成卓越、從優秀變成經典，20多年來，李中霖都持續為達成這個目標而努力不懈。

如果仔細觀察雲邑設計歷年來的作品，就會發現「改變」是李中霖始終堅持不變的準則，由最初廣為人知的大量使用白色調到逐漸轉化為白色古典風，再到頹廢風、妝點金色元素、強化火燒細節…等，每一個階段的風格變化不僅象徵李中霖的設計價值體系日趨成熟，也替空間建構充滿多元想像的豐富可能性。

2005年，由李中霖一手打造的「素顏的行板三章」橫空出世，這件作品對他乃至往後的設計生涯產生了極為深遠的影響，業主是一位藝術家，看待空間的想法與眾不同，因此李中霖與其討論過後，大膽融入實驗性的裝潢手法，最大限度保留格局原始面貌，讓牆面、地面呈現毫無修飾的粗獷水泥紋理，室內只擺放了簡單的家具與設置幾根白色羅馬柱，連照明都只安裝了便宜的白熾燈，將人為設計有意識的降到最低，令住家體現頹廢滄桑甚至荒蕪寂寥的樣子，可說開風氣之先，在十多年前看來絕對相當前衛，因此案子一經曝光，就引起同行與客戶的熱烈討論，有些人質疑這根本不算是設計，但對於業主來說，這就是他想要的效果，因此外人的想法根本無足輕重，李中霖也從中體會到設計沒有對錯，可以將與眾不同的特色與客戶的喜好同時兼顧，才是對設計負責任的態度。

Why so serious？人生開心就好

從此之後，李中霖敞開了心盡情展現創意，各種精彩紛呈的作品層出不窮，雲邑設計亦成為國內外知名大賽的獲獎常勝軍，然而就有如牛頓第三運動定律中的作用力與反作用力，當得到些什麼的時候，也可能失去些什麼。李中霖不諱言表示雲邑設計的作品特色非常強烈，所以喜歡的非常喜歡，但無法接受的也不在少數，因此前來洽談委託案的客戶以一般民眾為主，基本上與追求風格平衡極大化的建商及豪宅案無緣，不過他對此倒是看得很開，也完全不在乎，畢竟人生本來就不太可能魚與熊掌兼得，能夠將精力專注於感興趣的空間上，才是李中霖此時此刻最在乎的事情。

前幾年，李中霖感覺到工作方面衝太快了，想讓生活步調慢下來，於是決定去中原大學室內設計系攻讀碩士，畢業後則繼續擔任中原大學、逢甲大學與中國科大室內設計系的講師，他非常享受與學校、老師、學生重新連結的過程，也從新世代年輕人天馬行空的想法中學到不少東西，相當有趣，所謂教學相長應該就是如此。不過李中霖也坦言過去兩年將重心放在學校的副作用就是疏於照顧公司，因此今年開始會花費較多時間回歸設計工作，希望能夠推出讓業主以及自己都喜歡的代表性作品。

雖然嘴上說著得將主要精力轉移回公司，但李中霖的行為卻不言可喻的顯示出內心的矛盾，他目前一週只有半天進辦公室，並將更多權力下放給員工，希望所有在這裡上班的同事都可以將能力盡情發揮且獲得客戶肯定，讓雲邑設計對外的招牌不再只有「李中霖」，而是每個人都能獨當一面，他笑著承認自己本質上就是一個宅男，不像有些設計師熱愛杯觥交錯的應酬場合，李中霖最熱愛的就是家庭，像是沒事就待在家裡與孩子一起打電動，或是遇到長假時安排全家族來幾場國內外旅行，他非常驕傲家人之間擁有的深厚感情羈絆，幸福之情總是溢於言表。除此之外，看電影、看球賽也是絕不能錯過的例行公事，他認真的說著自己現在其實算是半退休狀態，對於設計的執著不再像過往般認真，或許在旁人眼裡看來，李中霖彷彿一隻翱翔天際的老鷹，平日不問世事，只有看到值得抓捕的獵物才俯衝而下，牢牢地將其緊扣於指爪之內，然後再一飛沖天，消失於藍天白雲之中。

訪談過程中，看著眼前的李中霖有別於經常出現在媒體中的一身黑衣黑褲，而是改穿色彩繽紛的花襯衫與短褲，似乎隨時想要拋下一切朝戶外明媚的陽光奔去，便能深刻感受到心境差異呼應到造型上的大幅轉變，可能不久後的將來，李中霖的設計作品會等同於限量的收藏精品，出一件就少一件，在那一天真正到來之前，就讓我們且看且珍惜吧！

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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