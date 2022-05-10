【圖文提供｜繽紛設計】

本案件位於市中心知名建案的高樓層，先天已具備夢幻條件，加上兩戶打通的大坪數，提供了可規劃四大間臥房的寬敞空間，也留給繽紛設計團隊將絕美設計化為現實的最佳場域。以好萊塢經典電影第凡內早餐為設計靈感，繽紛設計運用多層次的藍，展演了一場城市中如夢似幻的美景。

大器雍容 奢華本色

甫一進門，映入眼簾的是EDRA Scrigno邊櫃，在燈光折射下閃閃發光，成為典雅空間中的一處端景亮點。由於是兩戶打通的大空間，設計團隊在公共空間規劃了位於同軸線上的餐廳、客廳與起居空間，展現超豪宅的大器與無比的空間感。本案全面採用進口原裝家具，透過家具本身的表情，營造每處空間的氛圍。設計師在公共空間使用皇家藍妝點整體空間的優雅大度，客廳選用Minotti Daniels弧形沙發營造優雅感，成為空間中的焦點，圓弧形的沙發亦象徵著一家人能夠團圓分享歡樂時光的幸福意涵。餐廳空間以燈光為主角，主燈選用Serip水晶燈，搭配藍灰相間的Baxter餐椅，客製化不同色澤的Serip水晶光彩熠熠，讓整體的軟裝元素更有層次，也讓餐廳成為凝聚一家人感情或是主人宴請賓客的最佳地點。

經典家具成就不凡空間

放眼空間中的私領域，設計團隊運用莫蘭迪色調營造放鬆氛圍，本案的家具選件皆是來自歐美的頂級品牌與知名物件，透過設計師精心配置，彼此之間互相輝映，相得益彰。休憩室的空間使用Edra Cipria Sofa粉撲沙發，搭配Gubi Pacha雲朵椅，透過家具的柔性線條，帶出整體休憩室的休閒放鬆氣息。本案主臥室選用MINOTTI床架輔以Gallotti & Radice床尾椅，香檳色系的空間呈現溫柔雅緻的氣派主臥，以SERIP吊燈與Gallotti & Radice檯燈妝點，燈具亦成為空間中值得一看的亮點。由於本案件為兩戶打通，空間相當寬敞，設計師在兩間小孩房的一側也規劃了休憩空間，使用Ligne Roset的經典Togo沙發加上Dedon吊椅，呈現輕盈舒適的氛圍，也在孩子們的休憩空間中透露了俏皮可愛的一面。

設計團隊於本案運用了非常多樣化的材質以及各品牌的代表性家具，在城市中打造了大器而不失夢幻氛圍的超豪宅。全室使用了許多鍍鈦條，客廳使用皮雕板，女孩房浴室使用鐵道磚等等，多重材質的融合需要設計團隊謹慎的規劃與施工團隊高超的技巧，這項城市中的夢幻豪邸方能於焉而生。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期