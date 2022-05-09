與山海相擁 和光影共存｜清水模民宿 後灣發宅

【撰文｜Christine 圖片提供｜後灣發宅民宿】

「這棟小旅店存在的目的是讓你想到村子裡的海灣，或到背面小山丘上走走，而不只是待在房間裡看海。房間裡有時候反倒是希望能讓你發發呆，因為這已經是現代世界工作人生的一種奢侈。」幾句簡單的話，傳達著直接的想法，對比著實沈重的生活重量，這樣善意的簡單直抵人心。位於屏東後灣的發宅，在一級觀光地區另闢蹊徑，為了完成自己的建築夢，民宿業主發哥與發嫂夫妻兩與徐純一建築師耗費四年，從無到有闢建了發宅獨特且安靜的清水模設計。從發宅走出去不到幾步就是恬靜的海線與月形海灣，少了水上摩托車和市集攤販的喧擾，取而代之的是保護良好的人文地景與夜空的星辰，單純清閒的社區與後方連綿山丘，連成一處遠離紛擾的自然空間，成為厭倦城市紛擾的倦鳥，遷移南國之境的歸巢。

自由立面創造反力學的建築美感

後灣發宅多變的外型與和諧的非自然感，除了為滿足其內部動線的規劃以及視覺觀景的需求，更多的考量是如何透過設計傳達人性，回應地質紋理，表達對環境的善意。建築的正面是複層的立面設計，外層切有大小形狀不等的簡潔窗口，與內層結構創造立面重疊的衝突、輕盈感，不管是由外向內或是由內向外觀賞，線條不一的切口皆在內外交集出特殊的窗景效果，與不遠的海景成為獨一無二的畫作。

發宅整體內部只有五間各具不同設計特色的房間，為了規劃各房獨立且互不干擾的動線，後方建築體才形成錯落多變的外凸量體。尤其三樓房間的陽台，為了完整收入斜後方山景，直接將該部分建築體轉向，突破一般的傳統建築思維。深受現代建築大師勒・柯比意的影響，後灣發宅在立面的設計更趨自由，挑空、水平窗帶等手法，讓建築體呈現一種反力學的美感，而清水模質地則以一種原始的親切感，將屋體與外部環境無痕銜接。

這樣有如藝術雕塑的設計從發想、畫圖就討論了一年多，好不容易確認空間設計後，又因為設計圖太過複雜與特殊，在公部門的審查機構卡了很久，即便通過審查，建造期間因為設計過於特殊與新穎，從頭到尾不但工班換了好幾組、大大小小還向外發了二十幾個包，聊到建設發宅那段曲折的時期，發哥發嫂也分享，除了想圓自己的建築夢，還要有一流的執行力。只為建築自身目的而建築的發宅，四年落成後，成為墾丁的現代建設指標，也吸引了無數同行的設計師、設計學子慕名而來只為親身體驗宅在後灣的建築魅力。

穴居意識的設計構想

發宅內部只有五個房間，但是格局、設計、特色、體驗完全不一樣，為的就是希望客人每次入住都彷彿住進不同的世界。民宿全室以清水模砌出空間輪廓，入口大門以隱約的廊道漸入，近似封閉的隧道空間與上方銀河般的點點燈光設計，斷開下榻旅客在外的身體感受與知覺，忘卻繁雜躁動的思緒。進入後，樑、柱、天花、壁面充斥著清水模灰諧安穩的泥色，還有發哥發嫂特別找來、八八風災時期遺留的原生木材，加以訂製成符合各個曲面的特殊角度家具和復刻單椅，空氣裡飄移的原生木質香氣，引導身心靈深層的放鬆與療癒。內部輪廓刻意降低大面積自然的直接光照，反而以角落區塊的天井、隙縫、洞孔創造時刻變化的光影結構，每當戶外天氣有變化時，室內景色也因應轉換。

徐純一建築師還以文字補充說到設計的概念，「深灰團塊與時而貫入的幽暗光流，共容、建構出連結人類集體潛意識中原始穴居記憶的沉潛。沿著動線散置的角落空間，為游牧式的身體提供暫時的錨點，提供入住民宿另一種非休閒式的休閒。」夠過親身入住，建築的美學造詣直觀的演繹在人的經驗中，為了讓空間裡的人可以專注在自己與環境的關係，發宅連畫作、植栽都幾乎不擺，因為當建築與設計本身全然充足時，任何軟裝都沒有必要。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期