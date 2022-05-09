工業風雅痞居所 演繹全方位精緻生活

【撰文｜陳寬茵 資料提供｜Order 歐德傢俱連鎖事業】

現代建築之父勒．柯比意（Le Corbusier）曾言：「風格即是原則的和諧，它賦予作品生命力，使其散發自身獨特性，步入精神世界。」粗獷自然、濃淡有度的「工業風」，俊朗的表層下潛藏著一絲人文溫度，像是品味獨具的小眾獨立音樂，亦像是耐人尋味的文學作品，在百花齊放的時代裡，成為歷久不衰的風格經典。從事科技業的男屋主，對於質樸不羈的工業風情有獨鍾，鄭婷予設計師遂以個性化的選材、俐落的線條、化繁歸簡的語彙，勾勒出層次豐富的風格輪廓，同時打破場域隔閡釋放空間自由度，輔以兼具實用與美感的歐德傢俱，為居住者構建全方位的精緻生活。

材質多元共構 締造空間美感層次

本案為25坪單身住宅，呈長序列的空間型態，原為三房兩廳的配置，設計師悉心考量男主人的生活習慣，遵循一定的設計邏輯和美學表現，將其改造成兩房兩廳的格局，並擴大客廳與廚房的串聯區域，藉此滿足聚會社交與私人獨處的雙重需求。以淺色木質調鋪陳的公領域，揉合金屬、鐵件、黑鏡、文化石等不同材質，在冷暖平衡中又有對比碰撞；設計師透過呼應的形式，既傳達出空間的節奏和韻律，亦圍塑工業獨有的風情及氣息。

設置於玄關的鞋櫃，以不落地的懸空式設計，達到輕量化的懸浮效果，同時下方也能擺放居家拖鞋，維持乾淨整齊的入門視覺。此外，櫃體門片採用歐德系統板打造成穀倉門的造型，搭配個性十足的把手，衍生出工業風獨特的魅力。而一旁緊鄰大門的立面段落，則利用電燈開關下方的內凹空間，順勢增設橫桿，讓雨傘能妥善歸位，建立有條不紊的秩序感。由文化石砌成的L型磚牆，從過渡區延伸至客廳一路引導，別具韻味的復古紅，佐以深淺交錯的斑駁紋理，在溫暖燈光暈染下，演繹出富含人文素養的懷舊場景。為了跳脫一成不變的單調視覺，複合展示、收納及置物平台的機能櫃，巧妙以柔潤而飽和的木質載體，混搭鐵件層架、鐵網門片等異材質，堆疊出豐富多變的場域表情。以珪藻土施覆的電視主牆，一舉解決潮濕、壁癌、異味等問題，與其和諧對視的沙發背牆，則運用素雅的木質貼皮，將通往臥房的門片隱藏其中，梳理出舒適合宜的活動範圍，以及流暢寫意的入房動線。

化解空間劣勢 發揮坪效最大值

壓迫感，借助反射的特性，順勢帶來放大空間的效益；而此處特別納置了高腳桌椅，輾轉作為男主人的工作區，讓美學與機能同步提升。設計師以鐵件清玻拉門，輕透地分隔出客廳與廚房，不僅優化場域間的互動性，也使光線得以貫穿整室。廚房黑白時尚的語境，延續工業風硬朗的風格屬性，線條簡潔的廚櫃佐搭鐵網門片及格狀儲酒櫃，成功將精緻的細節鐫刻於空間的美學基因裡。中央利用不規則中島與餐桌的結合，達到吧台及備餐的兩種功能，再藉對比強烈的色系，為此挹注優雅摩登的都會質感。

橫亙一支大梁的主臥房，巧用木作設計建構導斜造型、溫暖素雅的壁紙，藉此解放空間壓力，重塑視覺輕盈美感。在收納方面，空間採以上下櫃、門片櫃、疊櫃及窗邊櫃的形式，極致發揮坪數機能最大值。以架高收納地坪呈現的次臥房，運用滿版櫃體揉合黑鏡設計，讓看似簡單的灰色光感，在內斂不張揚的感受中，綻放工業風獨有的內在優雅。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期