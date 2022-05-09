裝潢佈置／7招教你打造13坪北歐型男居家感

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜Bryan 圖片提供｜Isay Weinfeld、Gravity Home】

北歐風讓人享受寧靜純淨的簡約質感，木作、白牆、植栽、採光、簡單線條與純白色調等皆是斯堪地那維亞設計的風格標誌，但如果是「北歐型男居家感」呢？其實只要簡單幾招就能順利營造沉穩摩登的都會男性Style，除了木地板屬於裝潢範疇，其他部分都是居家佈置巧思，想要暗黑版北歐風不必花大錢，記住以下招式就是步向品味質感的第一步！

重點1、牆面色調一致

不論是刷白牆面，或是塗上任何色彩，請記得北歐風講究地是「純粹」質感，所以空間氛圍的連貫性是相當重要的。有別於北歐純白色調，深藍、深綠、深灰都是型男居家不錯的選擇。

重點2、溫潤氛圍的木地板

不論是否為復古情韻的人字拼接木地板，只要是深棕色調的木地板就會帶點歲月滄桑質感，有助於形塑獨特品味。

重點3、黑白藝術掛畫之必要性

如果不是刷白牆面，建議使用黑白藝術掛畫或是白底深色圖案的黑框掛畫，一來增添家飾品的多元性，也讓居家環境更有藝文氛圍，照片與海報部分可參考IKEA。

重點4、客廳使用低矮小茶几

一般台灣家庭常見的長型大桌或大茶几雖然好用，但會讓生活空間更為狹小，走極簡路線的北歐風建議從生活雜物減量開始做起。桌上再放1至2個花瓶或植栽，讓空間有些許色彩點綴，且低矮造型讓視覺水平向下調整，有助於釋放空間高度與營造放鬆情韻。

重點5、玻璃花瓶 輕盈點綴

透明花瓶是居家佈置不可少的重要元素，特別是壁面刷上深色油漆的住宅，透明玻璃能增添屋內的輕盈質感。

重點6、同色系沙發抱枕

為了形塑北歐風型男居家感，沙發抱枕盡量使用與沙發色彩相近的色調，如果沙發座椅是深灰色，那麼可以搭配淺灰、黑色、灰白格紋等圖案。比起選擇其他明亮色調，同色系色彩方便挑選，有選擇困難症的人也不必苦思色彩該如何搭配。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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