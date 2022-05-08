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激發世界靈感 阿布達比揭開自然歷史新家園的面紗

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字整輯｜Allen 圖文提供｜Mecanoo】

阿布達比公佈了阿布達比自然歷史博物館的計劃，該博物館將展示一些有史以來最稀有的自然歷史奇觀。參觀者將踏上138億年的時空之旅，其中包括對地球可持續未來的發人深省的看法。新博物館目前依舊正在建設中，預計於2025 年底完工，將位於酋長國的薩迪亞特文化區，臨近阿布達比羅浮宮，該文化區正在成為世界領先的文化中心之一。

自然歷史在阿布達比有了新家，一個新的博物館，通過人類已知的一些最令人難以置信的自然奇觀來講述我們宇宙的故事。這些來自大自然的令人敬畏的禮物，能夠與世界分享—釋放數百萬年的知識，不僅推動科學發現，而且激勵我們的孩子保護我們星球的未來，阿布達比 DCT 主席 HE Al Mubarak 說。隨著我們培養對自然歷史充滿好奇和熱情的新一代全球倡導者，我們正在實現豐富生活並使阿布達比成為研究、合作和發現地方的願景。

擁有6千700萬年歷史的霸王龍「斯坦」是新博物館藏品的一大亮點。
擁有6千700萬年歷史的霸王龍「斯坦」是新博物館藏品的一大亮點。

展現生命構成要素的古老見解

新博物館藏品的一大亮點將是舉世聞名的「斯坦」恐龍化石，這是一種非凡的、大部分完整的11.7公尺長(39英尺)的霸王龍，一個保存最完好的標誌性掠食者、也是研究最多的白堊紀晚期化石之一。世界各地的科學家多年來對「斯坦」的科學研究加深了我們對霸王龍無數方面的了解。現在，「斯坦」在阿布達比自然歷史博物館有了新家，這個擁有6700萬年歷史的恐龍化石將得到專業科學家的照顧，並將繼續為教育和研究做出貢獻，並激勵未來的探險家。

40多年前墜落在澳大利亞的默奇森隕石標本也將於新的博物館中與「斯坦」恐龍化石成為相互呼應的鎮館之寶。
40多年前墜落在澳大利亞的默奇森隕石標本也將於新的博物館中與「斯坦」恐龍化石成為相互呼應的鎮館之寶。

「斯坦」將與一個非凡的默奇森隕石標本一起加入，該標本於40多年前墜落在澳大利亞，此後向科學家揭示了有關早期太陽系的新信息。隕石含有大量有機“星塵”化合物以及形成於70億年前的太陽前顆粒—早在我們現在的太陽系存在之前—這顆隕石提供了對生命構成要素的古老見解。

阿布達比自然歷史博物館外觀設計。
阿布達比自然歷史博物館外觀設計。

由阿布達比文化和旅遊部門(DCT Abu Dhabi)與阿布達比領先的地景體驗創作者 Miral 合作構思和開發，阿布達比自然歷史博物館將成為科學研究和教學機構和教育資源了解我們星球不斷發展的故事，旨在激發所有年齡段遊客對自然世界終生學習的熱情。據阿布達比 DCT 主席穆罕默德·哈利法·阿爾·穆巴拉克(HE Mohamed Khalifa Al Mubarak)稱，培養對我們如何影響地球的認識是如此的重要。

阿布達比自然歷史博物館座落於阿布達比羅浮宮附近，海天一線的串聯藝術人文區塊。
阿布達比自然歷史博物館座落於阿布達比羅浮宮附近，海天一線的串聯藝術人文區塊。

令人難以置信的自然奇觀

除了全球自然歷史，阿布達比自然歷史博物館將首次通過阿拉伯視角展示地球上的生命歷史，當地動植物的自然資產和該地區的地質歷史將成為其中的一部分。遊客旅程。它將加入一個致力於公共教育以及科學研究的發展和共享的全球自然歷史博物館社區。在博物館內，創新的科學研究設施將在動物學、古生物學、海洋生物學、分子研究（DNA和蛋白質組學）和地球科學等領域進行研究。主要目標將是增進知識並增加對我們過去的了解，同時也為未來的創新和新興技術創建一個智囊團。

由荷蘭設計團隊 Mecanoo 打造結合空中花園的自然歷史博物館將會是阿布達比人文區中的最新文化熱點。
由荷蘭設計團隊 Mecanoo 打造結合空中花園的自然歷史博物館將會是阿布達比人文區中的最新文化熱點。

佔地面積超過35,000平方米，首席建築師 Mecanoo 設計了阿布達比自然歷史博物館，以與天然岩層產生共鳴，反映了博物館提高對自然世界的理解和參與的目標。設計的每個元素都使用幾何作為壓倒一切的主題，五邊形的形狀類似於蜂窩結構。同樣在設計中發揮重要作用的是水和植被，它們是沙漠中生命的有力像徵。除了畫廊展示區外，博物館還將包括用於特殊活動和劇院設施的臨時展覽空間。阿布達比自然歷史博物館建築工地的啟用和海洋工程已經開始。

文化和藝術重要核心區

該博物館將加入薩迪亞特文化區的多元化文化機構和博物館，其中包括阿布達比羅浮宮和即將建成的紮耶德國家博物館和阿布達比古根漢美術館，這是阿布達比將酋長國定位為文化、藝術和文化中心戰略的一部分。阿布達比自然歷史博物館畫廊專注於身臨其境的展示、帶有特殊標本的精選藏品以及創新的互動調解，將帶領遊客回到時間的起點，講述我們宇宙的演變，地球的形成，以及我們星球上的生命歷史——提供對我們可能一瞥未來的無垠想像。

薩迪亞特文化區除了阿布達比自然歷史博物館外，還有古根漢美術館及阿布達比羅浮宮，形成一區高涵養的人文特區。
薩迪亞特文化區除了阿布達比自然歷史博物館外，還有古根漢美術館及阿布達比羅浮宮，形成一區高涵養的人文特區。

阿布達比自然歷史博物館將在酋長國以及更廣泛的國家和地區層面提供就業機會，並任命策展人來涵蓋自然科學的各個領域。此外，它旨在吸引和培養年輕人才，作為阿布達比加速文化和創意產業發展的一部分。薩迪亞特文化區已經是阿布達比羅浮宮的所在地，這是由普利茲克獎獲得者讓·努維爾設計的全球著名的通用博物館，以及 Manarat Al Saadiyat 文化中心，該文化中心通過國際相關的展覽和活動為該地區充滿活力的藝術場景做出貢獻，研討會和創意節目。

薩迪亞特文化區很快還將包括阿聯酋國家博物館扎耶德國家博物館；阿布達比古根漢，專注於全球現當代藝術；以及亞伯拉罕之家，它將在一個地方包括三個宗教空間——一座清真寺、一座猶太教堂和一座教堂——以激發和培養不同信仰的人們之間的接納與和平共處。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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