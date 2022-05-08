宅不在深 有侘則明 後侘寂時代的精神哲理

【撰文｜Eddie 圖片提供｜NORM ARCHITECTS、春日生物科技、CAdesign 上上室內設計、Corner Green 植角、KEIM 德國凱恩礦物塗料、萬物 Wonderwood Vintage】

一則由美國歌手肯爺 Kanye West 在2018年發的 Instagram 貼文燒起，一切得由比利時古董商和設計師亞賽爾‧費伍德（Axel Vervoordt）為這位美國最具爭議饒舌歌手及地表最強名媛前妻金卡戴珊所設計的居家空間說起，以看似家徒四壁的泥灰白色調，像是與肯爺所設計著名的 Yeezy 初代灰色鞋款色調相互呼應著，如同歌手夫婦放蕩不羈的性格與作風，如此素淨又大膽的風格著實嚇了全世界一大跳，令人更加詫異的是，也因為如此看似熟悉又與眾不同的居家風格，也同時在全球刮起一陣效仿的風潮。

空間中放置著擁有時間痕跡的家具家飾，帶出居家的時光粹煉的韻味。圖片提供：NORM ARCHITECTS

不是窮 是格調

幾年過後的今日，經過了疫情的洗禮，侘寂的風格也像是應證了後疫情時代的居家隔離，人生渡過了加強版的斷捨離，留在家裡的時間變長了，奇怪的是，這樣原本突兀的空間哲學，好像也漸漸融入我們生活周遭，侘寂風格的書店、咖啡風格店一個個的開，加上也不知道是不是因為在家隔離開始翻整小時候的物品，大家對於8-90年代的懷舊風潮剎然而起，也和侘寂風的老件古董元素不謀而合。

籐編與編織物的搭配，讓空間的冷冽感升溫不少，也傳達出手感上的柔和與歸屬。圖片提供：NORM ARCHITECTS

家徒四壁的潮人哲學

在肯爺的住家風格一戰成名後，同樣也是來自比利時設計師 Arjaan De Feyter，師承 Vervoordt 的侘寂風格，陸續將之發揚光大，新與舊、低限與樸質、東方與西方的哲學，相互磨擦出漂亮又獨具個性的火花；無論是 Vervoordt 的個人居家，到他設計的 Kanaal 藝術社區。這個原本只是想藉此銷售古董選物所打造出來的企劃，延伸出一種結合北歐極簡和東方禪意哲學的另類居家風格。

空間中的古董老件，刻劃出時間流動的歷史感；居家風格萬物 Wonderwood Vintage店內丹麥設計之父Finn Juhl所設計的外交官椅，如同雕塑般融合藝術與工藝 深受後世追捧收藏，材質為柚木打造出雕塑般的精美細節，架構出一絲不茍的外型，可從各個角度觀賞，散發出獨特且非凡的魅力。

侘寂風格元素

斷捨離！焦點的的單品及局部光源

局部性的照明，讓偌大的空間有開闊的呼吸感，加上空間主體 2：1 的殘破比重，只留三分之一焦點性的配置具有高級感的設計燈飾及古董老件，達到畫龍點睛之效。有別於機能性的通亮空間照明，局部暖黃色調的光源，無論是從地面打上來或牆面的燈光，集中空間需要注視的重點，此外更能營造特有的寂靜寧和。

局部光線的照明設計，讓空間中的寂靜感提升了不少，也帶出沉著閒適的居家氛圍。圖片提供：設計王編輯部

隨機性的藝術家氣息 手感的礦物塗料

不完美的空間風格，也是侘寂最核心的精神，藉著空間中殘缺的適度保留，帶出洗湅的時間感；壁面的建材以礦物系的天然塗料，以不規則的手感，引出如藝術品般的隨機律動，恰似藝術家波洛克 Jackson Pollock 自動性技法的流暢感。像是交泰興的礦物塗料，即是藝廊愛用的空間塗裝，更具有健康、安全、便利、獨特等特性，天然的材質不剥落不退色，表面塗層不會有老化色差的問題；預算再高一些，或可參考引自日本春日珪藻土的塗料漆材，更適合台灣海島型的潮濕氣候。

大地色系的礦物塗料呈現，也能帶出大自然質樸的純粹感。

回歸大地之母懷抱 純粹的大自然元素

無論是金，木，石等大地元素的配件，搭配整體大地亦或樸灰色系的空間調性，都是在反映著「侘寂」那回歸自然懷抱的精神哲理，以一種接受短暫和不完美為核心的傳統日本美學。侘寂的美，是不完美、不恆常、不完全的。無論是礦物屬性的塗料，到殘破不完美的空間植栽，那枝椏的延伸，宛如大地之母迎接我們回到她的身邊，如同羅浮宮那斷了翅膀的勝利女神，手臂殘缺的維納斯雕像，這種看似不完整，卻又吸引人的凋零美感，反而有著令人神往的寧靜感。

春日珪藻土及珪藻漆除了吸濕排氣的機能特性，獨特的肌理質感也能打造出侘寂風格中的高雅質樸感。

Corner Green植角植物店對於商空住家的植栽規劃，為空間增添綠意，如多一道溫暖於日常，也可針對侘寂風格的居家空間帶入畫龍點睛的植栽盆景。

透過時間粹煉的沉靜風格

如同已故的路易威登創意總監 Virgil Abloh 提到：「Vintage 復古將再次成為流行！」或許大家會覺得經過這麼多年的侘寂風，終將面對退潮的一天，然而，如同許多經典的風格設計，最後將會進入藝術的神聖殿堂，像是潮汐月圓週期一般，總有一天還是會繞回到我們的生活之中，「侘寂」這樣融合日本的禪意精神，無形中緩和了北歐低限的冷洌風格，沉澱到最後，帶給我們是一種清新純粹、充滿獨特性格的生活哲學。

最後，跟著設計王的腳步，一邊挾起沙西米，沾點哇沙比，一邊回顧一下這結合東西方文化精神、又富繞個性的哇必沙比（Wabi-Sabi，侘寂）

凱恩礦物塗料的色系低調沈穩，帶給人與空間中樸實的寧靜感。圖片提供：CAdesign 上上室內設計

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期