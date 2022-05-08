透著光的個性宅 靜待黑暗騎士歸來

【撰文｜王程瀚 圖片提供｜成舍設計】

在漫畫中被譽為「世界上最偉大偵探」的超級英雄–蝙蝠俠，白天是知名企業家，夜晚化身黑暗騎士四處打擊高譚市的犯罪行為，本案業主身為醫生，平日同樣忙於治療患者的複雜病症與傷勢，一位虛擬英雄與一位現實英雄的人生經歷由此巧妙重疊，而蝙蝠俠有蝙蝠洞來療傷及隱藏各種酷炫的高科技設備，業主則委託成舍設計依照自己喜好打造獨一無二的單身男子居所，讓經歷整天疲憊工作的身心在回到家的第一時間，便能徹底放鬆紓壓。

深沉色調與藝術潮玩的完美融合

從入口玄關開始就叫人留下深刻印象，長條廊道鋪設人字形木紋磚，左側牆面與底部的端景櫃都鋪設木皮，右方鞋櫃與客廳電視櫃為一體兩面，選用防指紋鍍鈦門片，在嵌燈光線照耀下，散發著若隱若現的光芒，幽暗氛圍也巧妙呼應業主偏愛的暗色系風格。

離開走入公領域，首先映入眼簾的是業主收藏的各式BE@RBRICK庫柏力克熊公仔，牆上也懸掛著Jean-Michel BASQUIAT的滑板塗鴉作品，看得出男主人走在時尚尖端的美學品味，這些珍貴的潮玩也相當程度替他緊湊的日常節奏增添了不少趣味性。客廳設計意外簡約內斂，木地板與咖啡色皮沙發與圓形邊桌的組合營造出溫潤柔和的療癒氛圍，前方的鍍鈦電視櫃與下方白色大理石平台，以及沙發後方的木作凹槽，都預留了大量收納空間供屋主在未來擺放數量可想而知只會越來越多的公仔，天花以木作包覆，同時為了修飾橫貫大梁，因此特別在梁旁做出斜面設計，於是燈光順著角度傾斜而下，灑落在大片留白的空間當中，藉由光影互動讓人對生活從此多了幾分思考餘裕。

不只設計而已 更致力造就人與空間的親密互動

餐廚區位在客廳對面，設計師應業主要求使用了更多的黝黑元素，包含流理台的深色金屬磚、地坪帶閃電紋路的深色瓷磚，甚至連冰箱、烤箱等家電也選用深黑色與鏡面的搭配，傳遞出神秘又低調華麗的氣息。此外，為了避免給人產生過於沉悶的視覺印象，所以針對廚具區適當點綴白色烤漆門片，加上淺灰色的大理石中島與木色餐桌，輔以天花由木作製成的凹凸面造型，大幅提升空間細膩的設計層次，使這裡成為家中與客廳並列的重要社交核心區域，若仔細一看，會發現設計師更換了兩張藍黃鮮豔色調的餐椅，透過跳色手法賦予用餐環境更為活潑的休閒感受。並且餐廚區與客廳交界處也安裝了長虹玻璃拉門，平時敞開，料理時則可關閉，避免油煙外溢，再次彰顯成舍設計的細心體貼。

客廳與餐廚區之間的走道通往書房、客房與主臥室，客浴也隱身其中，由於面積較小，因此選擇以淺色大理石與瓷磚來妝點，產生擴大空間的效果，也讓賓客使用時心情更為輕鬆。書房設計非常符合業主個性，牆上懸掛的幽默畫作與放置於角落的舒適單人椅，令書房不僅用來工作閱讀而已，還是能夠放空思緒及與自己進行對話的地方。主臥室設計回歸簡單純粹，沒有過多繁複顏色或線條存在，讓業主得以在不受干擾的狀態下盡情休憩，享受一夜好眠以面對醒來後即將瘋狂湧入的救護任務。

終究，無論蝙蝠俠或本案業主，都會在他們的專屬空間中，找到救贖的力量，然後將人生繼續好好過下去。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期