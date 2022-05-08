A'Design 得獎作品 清透光景

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聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【圖文整理｜Vivian 資料來源｜鴻慶設計】

由於此案的屋主，不只喜歡實木元素，更追求良好的採光，同時也講究風水格局，因此設計師以其獨到的專業技巧將風水原理融入室內設計，透過對空間與感官的連結，打造一個充滿日式、現代、簡約的住宅風格。整體空間藉由使用白色拋光磚，將陽光引入室內，進一步搭配白色牆面、白色櫃體，展現出通透明亮的光線，為整體空間的氛圍昇華到最美妙的境界。

透過對空間與感官的連結，打造一個充滿日式、現代、簡約的住宅風格。
透過對空間與感官的連結，打造一個充滿日式、現代、簡約的住宅風格。

整體空間藉由使用白色拋光磚，將陽光引入室內，進一步搭配白色牆面、白色櫃體，展現出通透明亮的光線，為整體空間的氛圍昇華到最美妙的境界。
整體空間藉由使用白色拋光磚，將陽光引入室內，進一步搭配白色牆面、白色櫃體，展現出通透明亮的光線，為整體空間的氛圍昇華到最美妙的境界。

為了讓整體空間有不一樣的變化，除了在色調上以白色為基底，更透過一些淺綠色的安排，讓空間增添活潑的意象。
為了讓整體空間有不一樣的變化，除了在色調上以白色為基底，更透過一些淺綠色的安排，讓空間增添活潑的意象。

另外，在高度170公分夾層的空間區域，特別以白色鐵網設計，不只給予通風穿透的舒適感，更在安全層面上給予一定程度的安全性，在整體視覺的搭配上，也增加了一層清新質感的風貌；同時夾層空間在功能性的規劃上，透過設置窗簾的巧妙安排，當窗簾拉上時，就能轉變成為客人休息的客房空間，設計師完美運用空間的效用，為居家空間帶來更多元的可能性。

崇尚陽光、喜歡實木的屋主，透過設計師的巧妙規劃，讓空間環境賦予日式、現代、簡約的調性外，在餐廳區域的餐桌部分，特別採用屋者自己收藏的木製餐桌，深深表達屋主對實木的熱愛程度，也進而流露一股樸實溫潤的美好情懷。

同時，也讓餐廳上的吊燈、長凳、櫥櫃，展現木質元素所具有的自然氣息，不只讓空間增添清新潤澤的生活品味，更讓屋主一家人徜徉陽光照耀般美好的生活氛圍之中。

從神明廳、客廳、餐廳、臥房，再到夾層空間，每個空間格局都做好妥善的設計，從視覺層面與生活層面上，都讓其擁有日式與時尚的細膩質感，為空間與感受做一個美好連結。

整體空間在設計師的巧妙構思下，擁有清晰的動線規劃、極佳的採光條件、寬敞的空間場域、多功能的夾層設計，設計師賦予生活空間不一樣的意義，同時也帶給屋主更多的使用感受。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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