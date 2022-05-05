四川成都柴門薈 驚豔你的視覺與味蕾

【文字整輯｜王程瀚 設計公司｜成都蜂鳥設計顧問 圖文提供｜ZZ Media最傳媒】

在當下的中國，東方審美的文化心理正在被逐漸的重拾與放大，而外在的演繹行為也正在被各色的商業模式包裝利用，當然，這或許可以說是文化自信的一種表達方式。「柴門薈」這個被賦予傳承及創新川菜的高級餐廳，是柴門公司經過多年積累努力所創造的全新品牌，其最終的願景是希望客人在這裡體驗高品質川味美食的同時，也能享有當代東方的審美感受。

兼容大器 迎接五湖四海

園林是東方美學的一種高級形態，內含的審美哲學是許多中國人骨子裡的精神特質。而希望能代表四川成都高水準美食的柴門薈，自然也應該有更廣闊與包容的氣氛來迎接五湖四海的客人。

設計團隊在餐廳裡融入了大量的園林景觀以及對園林觀法的深度考察設計這等精緻語彙，主要是透過內部的建築結構設計中對序列、流線、高低尺度的再創造，以求達到顯、隱、遮、露、透的環境形成，既是外放，也是內斂。具有川西院落風情的建築結構形式貫穿整個大廳，這個只擺放了四張餐桌的空間中使用木與石的材料組合，這也是柴門薈重食材、重珍味的另一種心理暗示。開放式的烹飪佈局，無疑是對川人生活文化的深刻提煉。

十二間包廂是本次餐廳設計的核心，根據不同的主題與名稱進行單獨的內部空間規劃，植物與色彩的名稱組合被融入了整體環境的氛圍體驗。如梅綰、如竹墨、如松玄等輕盈高雅的文字語言，搭配複合的色系組合，在這樣的環境中感受現場手作烹飪的精湛技藝，是經營者最想傳達的初心。

天人合一 究極五感饗宴

其中兩個最大的包廂，設計師更加強調以內斂的心態來設計，把心力更多放在隱藏功能美學中，每一處的照明，都會隨著陽光與四季的變化而流動，每一款家具的舒適性都使得室內外的邊界更加模糊。中國人講究的自然尺度實際是讓使用者感到更加放鬆與愉悅。至於屋內涼亭式的園林建築也被帶入其中，因為當內斂之後才擁有了外放的可能，相較於設計，柴門薈更加強調美食與美酒，畢竟唯有此兩者不可辜負，而餐廳的核心精神更不可偏廢，當所有對的元素合在一起，一間與眾不同且撼動人心的餐廳便這樣出現在大家眼前了。

主設計師｜唐嘉駿 / 劉芮言

設計團隊｜成都蜂鳥設計顧問

攝影｜賀川

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期