侘寂風格五大元素：Picamat主理人Jessica的侘寂必備居家材質

【撰文｜Eddie 攝影｜張國耀】

侘寂風格的居家，在這幾年的如潮牌般吹襲著整個全球室內設計，由最初的兩位比利時建築設計師帶領之下，加上美國饒舌歌手肯爺推特發文的推波助瀾之下，延燒全世界，讓大家注意到這個原本從日本茶道千利修所帶來的生活態度，延伸到居家空間的禪意減法生活哲學。

此次設計王邀請到Picamat室內材料圖畫館的主理人Jessica為我們分析侘寂居家的風格元素及特色。位在大安區的Picamat以共享的室內材料平台，整合線上線下的空間體驗，帶領設計師推廣更多國際最新、最適合的居家材料設計。

Picamat室內材料圖畫館的主理人Jessica位在大安區的共享室內材料平台，整合線上線下的空間體驗，帶領設計師推廣更多國際最新、最適合的居家材料設計。

近年從歐美興起了一股內斂樸實的空間風格，結合了東方哲學與日本 Wabi-sabi 美學，從老舊物體顯露出的一種充滿歲月感的美，即使外表斑駁、褪色暗淡都無法阻擋時間所創造出的一種震撼的美。「侘寂」wabi-sabi 是在營造一種「perfect imperfect」不完美的完美，運用天然的材質堆疊出空間的質感。以下Jessica帶領我們認認侘寂的居家風格元素

Picamat室內材料圖畫館位在大安區的共享室內材料平台，整合線上線下的空間體驗，帶領設計師推廣更多國際最新、最適合的居家材料設計。

1. 實木地板

實木地板和海島型皆能做染色處理，變化多元且質感較佳，適合刷舊處理的特性，在侘寂的居家空間中，帶來溫潤的空間質感。

木質的溫潤可帶給空間柔和舒適的氛圍。木地板的選擇有實木地板、海島型地板和超耐磨地板，其中實木與海島型地板會因每個人的使用而留下不同的傷痕，這些累積下來的也就是歲月的痕跡，時間的美感。

2. 亞麻布材

除了對環境友善的特性，亞麻材質耐用及親膚性的特點，讓用越久越有自己的味道。

熱帶島嶼渡假村常見到的亞麻布材，Jessica提到除了對環境友善的特性，其材料耐用及親膚性的特點，讓亞麻材質用越久越有自己的味道。柔和的色調及舒爽的優點，為極簡樸實的空間帶點材料上的溫度。

3. 編織元素

編織風格的材料或壁紙，對於侘寂風格的居家都有著畫龍點睛的效果。

無論是編織風格的材料或是結合編織圖樣的壁紙，對於侘寂風格的居家都有著畫龍點睛的效果，編織品的元素，也如同上一個亞麻的材質，能帶給空間中更加溫暖怡人的氣息。

4. 塗料趨勢

塗料無論是石灰洗或灰泥塗料，都可做出很多不同的面感。

Jessica也講到，塗料除了是最近居家空間的材料趨勢外，也是侘寂風格居家的重要元素之一，無論是石灰洗或灰泥塗料，都可做出很多不同的面感，帶給空間不同於一般制式場域施作呈現的溫潤感。

5. 植栽 DECO

最重要，也是最不可或缺的侘寂元素，應當屬於空間中的植物擺設，不同於一般的插花盆景，也不是什麼植生牆裝一裝就好，要帶領出空間的時間與孤寂感才是最重要的目的，花團錦簇，百花盛開，留給清宮劇就好，哥跟姐要的是那呼一口生活的寂寥，才能展現侘寂風格的終極居家。

空間中的植物擺設，要帶領出時間與孤寂感是最重要的空間元素。

最後Jessica也說道，除了上述的材質元素，另外像是手工磚之類的材質，以不完美的手感，也能帶出侘寂的居家風格，將來的居家設計趨勢更迭，而侘寂的設計，以不完美及時間感的特性，帶出雅痞文青皆喜愛的生活啠學風格。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期