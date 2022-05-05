你知道深藏在沙發內部有那些材質嗎？剖開沙發一探究竟！

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沙發材質｜沙發組成結構

一套精美的沙發，是由專業的師傅們手工一步一步製成，從內到外層層把關，從外部我們只能觀察表皮材質，是奢華質感的皮沙發或活潑時尚的布沙發，但你知道沙發內部材質除了木架、彈簧、泡棉之外到底還包含那些元素嗎？

《圖 薩克斯沙發》

沙發表布｜挑選布沙發皮沙發

《圖 新諾亞沙發》

布沙發

想要挑選布沙發，通常是看上布料的功能性及多樣顏色可搭配不同裝潢風格，布料材質種類有很多，像是棉麻布、絨毛布、涼感布、貓抓布等等，顏色由深到淺相較皮革有超多種選擇，喜歡北歐風、日式風等清新明亮的氛圍，布沙發是一個不錯的選擇。

《圖 多芬沙發》

皮沙發

喜歡皮沙發，不外乎是因為皮革柔軟親膚的觸感及呈現優雅貴氣的質感，皮革可分成苯染牛皮、半苯染牛皮、合成皮等，雖然顏色不如布沙發多樣化，但溫潤濃郁的牛皮色，也受到許多人的親睞，能為客廳增添穩重大器之感。

沙發內層｜決定沙發的使用壽命

沙發表皮下到底有那些材質呢？一套沙發的使用壽命取決於沙發內部材質的品質，一起來認識沙發內部材質結構如何組成。

《圖 絲棉包覆整個沙發結構》

絲棉

表皮之下，包覆整個沙發結構，有透氣散熱效果並隔絕濕氣避免水氣傷害泡棉的功用，同時以柔軟蓬鬆的質感增加沙發的舒適度。

《圖 一套沙發由不同的泡棉組裝而成》

高密度泡棉

高密度泡棉回彈力良好，持久耐壓，不易疲勞，泡棉可分成不同的軟硬度材質，現在製作沙發不再只有使用單一泡棉，利用不同硬度的泡棉組裝而成，並依照客人的使用習慣客製化讓沙發呈現不同的坐感，是奠定沙發彈性使用壽命的重要基底。

《圖 高碳鋼連結式彈簧》

獨立筒or連結式彈簧

沙發常見使用的彈簧主要分成獨立筒或連結式彈簧，兩種各有自己的優缺點，獨立筒相較柔軟有彈性，但其實較不適合使用於沙發坐墊內層，因為獨立筒是各自獨立支撐，所以容易因長時間坐於同個位置而導致受力不均造成彈簧疲乏凹陷；連結式彈簧是整體一起支撐，架構結實穩定，分散外部壓力，沙發坐感較扎實硬感，比起獨立筒耐用性更為長久。

《圖 皮帶上下相互交織》

高韌布皮帶/橡膠皮帶/S型彈簧

木架上會以皮帶或加上S型彈簧打底，每家廠商使用的打底組合不一定，有的單純使用皮帶相互交織在一起，有的會以皮帶加上彈簧，只要使用的材質原料品質良好(使用高碳鋼彈簧)，並扎實密集的確實打底，就能使沙發有一個良好的基礎。

《圖 木架存放環境很重要》

實木木架

製作沙發從一個好的木架結構開始，只有使用良好的實木加上師傅熟練的加工製法，才能做出穩固的木架結構，在裁切釘製木架框架前，木材的保存環境也需要特別注意，太過潮濕會使木材發霉變形，如果看到木材隨意放置在戶外潮濕的場地，就需要考慮沙發的品質。

《圖 雙功能沙發》

沙發先生家居｜沙發工廠 客製化沙發

沙發先生家居擁有自己的沙發工廠，想要觀摩沙發的製造過程也可以預約參觀，木架材質使用北美松木，經過師傅熟練的技法組裝成穩固的木架框，並加上層層的彈簧、皮帶、泡棉、表布等，最後做出一套精美的沙發，並可依照客人的需求提供客製化服務。

沙發先生家居在北中南都設有體驗館，沙發工廠不必擔心沙發來路不明，品質有保障！皮沙發、布沙發等多樣款式等你挑選，打造明亮舒適的百坪空間，客製化沙發滿足您的需求，讓專業親切的人員為您服務，力求給每一個客人都有最棒的沙發體驗！

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期