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侘寂風來襲 濱海別墅的慢活居心地

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜王程瀚 圖片提供｜Norm Architects】

眼前觸目所及盡是一片枯黃中點綴著些許綠意的廣袤草原與不見邊界的深邃海洋，這一間坐落於丹麥北西蘭島上一個安寧而僻靜角落的濱海別墅，距離首都哥本哈根僅一小時車程，四周擁有絲毫未遭受破壞的自然環境，映入眼簾的是綿延不絕的壯闊景觀，讓人來到此處時，心境也立刻隨之和緩放鬆。

坐落於丹麥北西蘭島上一個安寧而僻靜角落的濱海別墅。
坐落於丹麥北西蘭島上一個安寧而僻靜角落的濱海別墅。

眼前觸目所及盡是一片枯黃中點綴著些許綠意的廣袤草原與不見邊界的深邃海洋。
眼前觸目所及盡是一片枯黃中點綴著些許綠意的廣袤草原與不見邊界的深邃海洋。

東西合併 侘寂與北歐風相遇

原本略顯陳舊的住宅在經過Norm Architects的翻新與現代化後，波希米亞風與奢華氛圍在此共存，並且設計團隊將日本侘寂美學與丹麥當地專屬的風土元素融合在一起，建構出獨一無二的北歐典雅風情與不拘一格的禪意魅力。

原本略顯陳舊的住宅在經過Norm Architects的翻新與現代化後，波希米亞風與奢華氛圍在此共存。
原本略顯陳舊的住宅在經過Norm Architects的翻新與現代化後，波希米亞風與奢華氛圍在此共存。

設計團隊將日本侘寂美學與丹麥當地專屬的風土元素融合在一起，建構出獨一無二的北歐典雅風情與不拘一格的禪意魅力。
設計團隊將日本侘寂美學與丹麥當地專屬的風土元素融合在一起，建構出獨一無二的北歐典雅風情與不拘一格的禪意魅力。

占地200米（約60坪）的室內空間中，設計師選用訂製家具，透過微妙的中性色調彌合了深色與淺色之間的細緻差別，搭配木地板醒目的灰色調，與大片落地窗引進的光亮照明形成明顯對比，進而締造平衡的外觀與感覺，同時柔和與簡約的配置則與完美的海景和諧相伴。

設計師選用訂製家具，透過微妙的中性色調彌合了深色與淺色之間的細緻差別。
設計師選用訂製家具，透過微妙的中性色調彌合了深色與淺色之間的細緻差別。

木地板醒目的灰色調，與大片落地窗引進的光亮照明形成明顯對比，進而締造平衡的外觀與感覺。
木地板醒目的灰色調，與大片落地窗引進的光亮照明形成明顯對比，進而締造平衡的外觀與感覺。

別墅內使用相當多天然材料，諸如樂土、石頭與木材等，另外添加了手工陶瓷與柔軟的亞麻布料，帶來淡淡的藍色與綠色色調，輔以各種家具、雕塑及藝術品，無形中替住家營造一種更為精緻且國際化的感覺，在看似不經意間，將內部生活與外部環境的界線模糊化，成為居所的主要特色。

別墅內使用相當多天然材料，另外添加了手工陶瓷與柔軟的亞麻布料，無形中替住家營造一種更為精緻且國際化的感覺。
別墅內使用相當多天然材料，另外添加了手工陶瓷與柔軟的亞麻布料，無形中替住家營造一種更為精緻且國際化的感覺。

看似不經意間，內部生活與外部環境的界線已模糊化，成為居所的主要特色。
看似不經意間，內部生活與外部環境的界線已模糊化，成為居所的主要特色。

藝術源於生活

美學從點滴積累中誕生

值得一提的是，在公共空間中安裝的裝飾燈是特意為房子所單獨打造的，採用黃銅製成，臥室與客房的燈具分別選自美國的Apparatus與Workstead，雕塑品來自Artelleriet，客廳沙發來自義大利Living Divani，由該國極簡主義大師Piero Lissoni所設計，瀰漫豐富人文氣息，且其中相當多藝術品都是主人在世界各地旅行時親手挑選與收集而來，讓本案具備非常私人的強烈鮮明個性。

臥室燈具選自美國的Apparatus，雕塑品來自Artelleriet，瀰漫豐富人文氣息。
臥室燈具選自美國的Apparatus，雕塑品來自Artelleriet，瀰漫豐富人文氣息。

對於設計團隊來說，規劃重點在於描繪與自然有關事物的簡單純粹之美，如何將感性的自然語彙與理性的人工線條相結合，讓居住者與外在大地產生不受干擾的親密互動，乃是Norm Architects致力於達成的目標，在當今日趨數位化與城市化的世界中，這樣的設計理念益顯返璞歸真的難能可貴。

設計師在本案中嘗試將感性的自然語彙與理性的人工線條相結合，讓居住者與外在大地產生不受干擾的親密互動。
設計師在本案中嘗試將感性的自然語彙與理性的人工線條相結合，讓居住者與外在大地產生不受干擾的親密互動。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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