4種美式居家風格提案 打造成就非凡的生活美學

【撰文｜Eddie 攝影｜張國耀 場地｜達森家居】

電影「金牌特務」系列中，除了讓大家風靡不已的英國紳士特務，在續集的「機密對決」裡，更帶入美國仕特曼特務的精彩對比，兩個看似相同語言與文化背景的國家，呈現出來的生活風格與氣質更是大相逕庭，卻有各自有令人著迷的特色。

反觀美式居家有著和其他空間設計有著鮮明獨特的風格，是什麼樣的特點讓美式風格有著如此令人著迷的氣質，我們請到對於美式風格掌握度極高的設計師張芷融為大家解析美式居家的四大風格美學！「最貼近屋主的設計，才是完美的設計！」是「藝谷空間設計」主持設計師張芷融對於居家規劃的核心理念。

不同於北歐風過於極簡低限，或歐式居家充滿過多精緻裝飾，導致過度的視覺壓力，美式風格居家的特色在於擁有適度的精細設計可以好好欣賞。

重視動線與格局的規劃，以屋主夢想中的家為出發點，並透過細膩的觀察與充分的溝通討論，將業主的需求與美感融合，結合實用、美觀兼備，打造出更安全舒適的居家環境。

細節中的美感生活

美式風格居家

身為2022年網路熱搜評價極高的人氣設計師，張芷融對於美式居家風格的喜愛，勝過其他居家風格，對於設計師來說，即使每個風格都有嘗試過，不同於北歐風過於極簡低限，空間細節過於稀少，美式風格居家的特色在於擁有許多細部設計可以好好欣賞，又不至於像歐式居家空間中充滿過多精緻裝飾，導致過度的視覺壓力，因此以美式居家的空間風格去規劃，不僅能達到客戶的需求，又可以讓居住者每天都能感受到生活中幸福的氛圍，因此張芷融設計師這次要向大家分享美式居家的四大風格哲學。

風格 1．美式輕奢古典 揉合歐洲典雅與北歐當代

華麗又內斂的美式輕古典風格，讓居家充滿適度又當代的藝術氣息，有如置身美國都會新貴的雅致生活氛圍。

如同鐵達尼號電影中的女主角般，美式輕古典保留了些許英式優雅的貴族氣息，又開啟了美洲新大陸那種奔放的大氣美學；張芷融設計師會建議以花去堆疊出美式古典風格的優雅氣息，或是利用石材去包覆柱子，藉著顏色和材質的選用，去體現空間層次上的展現，以一層層的去堆疊出空間視覺的厚度。

美式輕古典以純白的古典色調去呈現中性場域的優雅調性，細節上會以花草的紋飾覆蓋掉像是出風口等機能設置的工業線條。

空間以純白的古典色調去呈現中性場域的調性，即使是家中的男性也會感受到自在不突兀的空間氛圍，細節上會以花草的紋飾覆蓋掉像是出風口等機能設置的工業線條。若是空間充夠，地磚可以利用大膽的紋路和色系去帶出優雅大器的美式古典氣息，壁紋以像是古代錢幣的紋飾，呈現出當代典雅的風格。

玄關處特別以氣派的雷射切割拼花古典紋飾的地磚，加上空間中以黃銅框桌、沙發鉚釘和水晶燈等軟件搭配，呈現出美洲新大陸輕奢古典的浪漫氣質。

另外，像是入口玄關處特別以雷射切割的拼花地磚，一進門以氣派的古典紋飾迎接訪客及家人，加上空間中以黃銅框桌、沙發鉚釘和水晶燈等充滿美式輕古典元素的軟件搭配，最後以牆上的一幅當代的畫作，呈現出美洲新大陸輕奢古典卻又不過於厚重的浪漫氣質。

風格 2．現代美式鄉村 摩登風情的花園假期

設計師張芷融提到現代風格的美式鄉村居家，主要以白色的空間主色去帶出有別於古典鄉村的壓迫感。

一提到到美式鄉村風的居家，大家第一個會聯想到的是滿滿的木作家具與空間材質，帶點狂野的拓荒著性格，或是想像著美國鄉村俱樂部中精雕細琢的華麗復古圖紋中帶點溫馨的居家氣息。然而設計師張芷融提到現代風格的美式鄉村居家主要以白色的空間主色去帶出有別於古典鄉村的壓迫感。

活潑溫馨的碎花布沙發，題點出美式鄉村居家風格。

空間中像是以六角磚地磚、超耐磨地板、彩色文化石以及鄉村木的諾曼百葉窗等元素，點出空間中美式鄉村的氣質，結合大量的收納機能空間。再者以鮮豔的暖色系色調，勾勒出空間中活潑奔放的美式精神，佐以原木、布料，文化石或紅磚牆體、以及木地板、鐵件等元素細節，加上空間邊線以像是象鼻紋飾的線條修飾，最後再以工業風的鐵製吊燈，串連出家中摩登鄉村花園的現代美式情懷。張芷融特別提到像是櫃體的木質紋理呈現，或是利白白色刷色保留些許的木紋，不一定要完全覆蓋的純白色調，帶出自然手感的空間韻味。

風格 3．美式休閒居家 柔和又摩登奔放

以休閒餐桌、藤編椅打造美式休閒居家生活。

同樣是美式古典的居家風格，美式休閒居家的風格又比美式優雅的輕古典空間更加的柔和，像是玄關地面以小花磚點綴空間柔美氣質的氛圍，玄關的收納櫃以玄空的設計，增加像是掃地機器人等物品另類收納的機能，都是設計師特別為居住者規劃的巧思。或是以隱形門的設計，門上方以白色花紋去帶出暗示性的壁面區隔但又不會有太多線條的干擾。

美式人文休閒的廚房空間設計。

餐桌上方也可以利用花紋圖拱等細節去帶出典雅的餐敘氛圍。線條上選用輕鬆柔和的簡約設計，避色空間過多的裝飾，再以大膽活潑的花壁紙及花紋飾邊帶，提點出空間放鬆休閒的氣氛，色彩繽紛卻乾淨、活潑的元素，帶出居家生活的趣味性。

風格 4．美式現代古典 雅緻與低限當代生活

以優雅潔白風格打造的現代美式新古典居家。

不同於美式的輕奢古典，現代古典的美式居家又更加的低限當代，更多的白色調性呈現極致摩登的都會感，俐落的線條與明亮的石材壁面，再以純色的花紋飾點出內斂的美式生活美學。

最後，設計師張芷融也建議，無論居家選擇哪一種的美式風格，主要還是要打造出讓居住者輕鬆自在的生活空間，體現機能與美感兼具的居家美學，對於接下的的品牌期許和規劃上，設計師張芷融期望能為大家打造出更精緻更具細節質感、感動人心的空間設計，也會做更全面性的嘗試，挑戰更粗礦更有個性的美式西部風格。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期