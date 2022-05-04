快訊

對抗病毒最好方式 營養師曝輕症居隔5個飲食關鍵

快篩角度很重要！醫師一張圖警告：戳破就進入腦袋

「打3劑疫苗、無慢性病」24歲閨密突重症去世 她震驚：生前活蹦亂跳

不忘初心 在森林深處回歸生活本質

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜王程瀚 圖片提供｜Norm Architects】

在瑞典的森林深處，靠近一座小型的冬季運動場，一個以傳統工法搭建而成的度假小木屋就坐落在數百萬年前自然形成的山脊上，除了覆蓋山坡斷層的松樹林外，周遭景觀就是一片低矮起伏的荒地，從平緩傾斜的沙灘與臨海小鎮前升起，當這間木屋經過改建後，無論是材料本身或由內往外望出去所看見的景色，都能充分感受到整體空間完全與自然環境交織在一起。

瑞典的森林深處，靠近一座小型的冬季運動場，一間度假小木屋就坐落在這裡。
瑞典的森林深處，靠近一座小型的冬季運動場，一間度假小木屋就坐落在這裡。

為簡單生活而生 為通往幸福而存

度假小屋專為夏季與冬季的簡單生活而設計，因此外觀與內部格局顯得質樸而精緻，這是因為設計師考量到前來此處的人必然熱愛緩慢的生活步調，所以只在木屋內準備了必需品，力求風格乾淨俐落，並不存在多餘繁複的造型線條，設計師坦言：「建造房屋是一種克制的練習，也是一種減法的思維，雖然打造一個真實且受歡迎的空間乍看之下似乎毫不費力，但事實上在規劃過程中要正確找出通往設計本質的道路絕非想像中容易，重點在於選擇放棄什麼而不是增加什麼，唯有如此，才能藉由空間導引使用者往幸福生活的方向前進。」

度假小屋專為夏季與冬季的簡單生活而設計，因此外觀與內部格局顯得質樸而精緻。
度假小屋專為夏季與冬季的簡單生活而設計，因此外觀與內部格局顯得質樸而精緻。

回到室內，會發現木屋結構由兩層主屋與建在樹幹之間的客房所組成，這間僻靜的度假屋最多可容納三個家庭，每個家庭都擁有自己的獨立套房，而主屋一樓則配置臥室、浴室、迷你酒吧與北歐人最愛的桑拿房，並且這些設備也是完全獨立的。

屋內僅準備了必需品，力求風格乾淨俐落，並不存在多餘繁複的造型線條。
屋內僅準備了必需品，力求風格乾淨俐落，並不存在多餘繁複的造型線條。

此外，一樓還設有開放式起居空間與用餐區，舒適的客廳裡擺放著米白色沙發與羊皮躺椅，這些家具是由Norm Architects與丹麥家具品牌Menu共同設計的，客廳壁面塗上白色石灰泥，輔以角落設置一座灰白色的燒柴壁爐，與空間傳達出來的清爽視覺印象相映成趣，在寒冷冬日到來時，也能替全屋的人捎來一絲暖意。

舒適的客廳裡擺放著米白色沙發與羊皮躺椅。
舒適的客廳裡擺放著米白色沙發與羊皮躺椅。

客廳角落設置一座灰白色的燒柴壁爐，寒冷冬日到來時，能替全屋的人捎來一絲暖意。
客廳角落設置一座灰白色的燒柴壁爐，寒冷冬日到來時，能替全屋的人捎來一絲暖意。

看山 賞樹 觀光 與自然的親密接觸

至於從客廳通往臥室與浴室的內門則被設計成細長的木櫃門，以盡可能的減少占用較小臥室的空間，且進一步在視覺上拉伸了空間感，使室內天花顯得更為高挑寬敞。為了突顯溫柔細膩的侘寂風格，設計師在空間中選用簡單、自然的色調與材料，例如橡木地板、石灰泥牆與石頭等，所有的喧囂干擾都彷彿在一瞬間消失於無形，讓人得以用最純淨的心態去面對生活該有的樣子。

為了突顯溫柔細膩的侘寂風格，設計師在空間中選用簡單、自然的色調與材料，所有的喧囂干擾都彷彿在一瞬間消失於無形。
為了突顯溫柔細膩的侘寂風格，設計師在空間中選用簡單、自然的色調與材料，所有的喧囂干擾都彷彿在一瞬間消失於無形。

木屋面向東、南與西面的大片窗戶構築了不同的山脈與森林景觀，因此在一天中的任何時刻都可以清楚觀察到日光流動的變化，房間、廚房、餐飲區…也隨著光線的移動產生不同空間表情，賦予度假無比悠閒的好心情。

從任何角落都能夠感受到整體空間完全與自然環境交織在一起。
從任何角落都能夠感受到整體空間完全與自然環境交織在一起。

針對人數較多的家庭，設計師還在室內角落開闢了一個獨立空間，一個沙發床兼靠窗座椅直接被放置在一扇巨大的落地玻璃窗旁，替居住者提供了一個休憩與欣賞風景的所在。木屋內特有的溫暖與質感像是放大鏡一般擴大了所有感官體驗，看著眼前鬱鬱蔥蔥，有時翠綠，有時又隱藏在銀白大雪中的濃密森林，內心似乎永遠都不會感到無聊，若能擁有這樣的際遇，人生至此又該夫復何求？

侘寂之風，無處不在，簡單的擺設，即可散發無窮的風格能量。
侘寂之風，無處不在，簡單的擺設，即可散發無窮的風格能量。

屋內角落是休憩與欣賞風景的好地方，也是最能體現侘寂禪意生活的一方。
屋內角落是休憩與欣賞風景的好地方，也是最能體現侘寂禪意生活的一方。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

延伸閱讀

找到用途了！全聯公仔搖身變浴室神物 網笑翻：淪為扛牙刷的

修繕孤老住家 華山基金會揪建商注暖流

中市議員王立任確診隔離仍日行萬步 朋友問他怎辦到？

員工才知道的超強收納好物！IKEA曝光5款內部最狂小物

相關新聞

不忘初心 在森林深處回歸生活本質

在瑞典的森林深處，靠近一座小型的冬季運動場，一個以傳統工法搭建而成的度假小木屋就坐落在數百萬年前自然形成的山脊上，除了覆蓋山坡斷層的松樹林外，周遭景觀就是一片低矮起伏的荒地，從平緩傾斜的沙灘與臨海小鎮前升起，當這間木屋經過改建後，無論是材料本身或由內往外望出去所看見的景色，都能充分感受到整體空間完全與自然環境交織在一起。

2022 iF設計大獎｜龍磐 白沙

本案為台灣墾丁國家公園內的公共廁所；共有兩座建築量體，分別位於恆春半島東邊的「龍磐」、西邊的「白沙」的公共停車場內。整體環境最重要的條件為冬季有強勁的東北季風、夏季炎熱但有西南氣流；且皆臨接海洋，其中「龍磐」可遠眺台灣東側太平洋，「白沙」則面臨台灣西邊的巴士海峽。 「龍磐」公廁環境位處龍磐草原之中，環境炎熱且常有強勁的季風，四周多為低矮耐風、抗鹽之龍舌蘭科植物，視野遼闊可觀看東部海岸線，夜間可見滿天星斗。 「白沙」公廁位半島西側，臨近景點-白砂砂灘；背山面海，周邊有民宅，為一位於停車場及道路轉折處的三角型基地，西南廁跨過公路可到著名景點墾丁白沙沙灘。

設計逛大街／平靜、漣漪、光與影 Ripples of Content

多年前的倫敦街頭，一個來自台灣的設計人漫走其中；在倫敦西區的女王陛下劇院裡，坐著一位熱情洋溢的男子，不同於其他人，除了被舞台上演出的歌劇魅影劇情吸引著外，身為設計專業的他，同時更被台上種種巧妙的機關與舞台設計著迷不已。馬士可設計之名便是以著名的魅影面具Mask為名，馬士可設計總監周泳彬以英國劇場的經驗，體現如同舞台設計，室內設計雖然不是空間中的主角，確能適當的襯托出居住的主角家人引人入勝、幸福圓滿的生活氛圍。

設計逛大街／居家設計未來式——室內設計聯盟網 The Futurama of Home

身處業界15年經歷的徐培庭，以「優家居」作為設計師與客戶的媒合平台，集結國內知名建材品牌，打造一個透明化、尊重設計、降低成本、整合線上線下的體驗，打破利潤轉移和諸多糾紛的惡性循環，創造更貼近消費者品味生活的互動媒合。

成都小宅蛻變之歌 幸福度日成唯一真理

可以說，這間房子是一段新生活的見證：面向全新的人生、全新的開始。面對意味著選擇，也意味著捨棄，設計師所賦予的，不只是一個全新的房子，也是一份重新開始的勇氣，從選擇到捨棄，這個室內面積不到10坪的房子，似乎也承擔了一份果敢與堅定，去支撐起一份獨有的珍貴。

古今交映人文美學 Traditional and Modern

本案為一坐落於台北華山文創園區附近的住宅實品屋，周遭環境綠意盎然，人文氣息極為濃厚，身處其中可明顯感受到穿川流不息的都會底蘊。近境制作針對空間還原日常的真實需要，以輕盈架構表達視覺通透，探索現代住宅的生活方式。而細膩的設計語彙結合地域關係，在城市歷史脈絡的背景下，創造出東方日式氛圍，同時結合天地壁角落微量光源的運用，使室內關係呈現多元層次，細膩的、輕盈的，一處一處匯聚成不凡雅緻品味。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。