不忘初心 在森林深處回歸生活本質

【撰文｜王程瀚 圖片提供｜Norm Architects】

在瑞典的森林深處，靠近一座小型的冬季運動場，一個以傳統工法搭建而成的度假小木屋就坐落在數百萬年前自然形成的山脊上，除了覆蓋山坡斷層的松樹林外，周遭景觀就是一片低矮起伏的荒地，從平緩傾斜的沙灘與臨海小鎮前升起，當這間木屋經過改建後，無論是材料本身或由內往外望出去所看見的景色，都能充分感受到整體空間完全與自然環境交織在一起。

瑞典的森林深處，靠近一座小型的冬季運動場，一間度假小木屋就坐落在這裡。

為簡單生活而生 為通往幸福而存

度假小屋專為夏季與冬季的簡單生活而設計，因此外觀與內部格局顯得質樸而精緻，這是因為設計師考量到前來此處的人必然熱愛緩慢的生活步調，所以只在木屋內準備了必需品，力求風格乾淨俐落，並不存在多餘繁複的造型線條，設計師坦言：「建造房屋是一種克制的練習，也是一種減法的思維，雖然打造一個真實且受歡迎的空間乍看之下似乎毫不費力，但事實上在規劃過程中要正確找出通往設計本質的道路絕非想像中容易，重點在於選擇放棄什麼而不是增加什麼，唯有如此，才能藉由空間導引使用者往幸福生活的方向前進。」

度假小屋專為夏季與冬季的簡單生活而設計，因此外觀與內部格局顯得質樸而精緻。

回到室內，會發現木屋結構由兩層主屋與建在樹幹之間的客房所組成，這間僻靜的度假屋最多可容納三個家庭，每個家庭都擁有自己的獨立套房，而主屋一樓則配置臥室、浴室、迷你酒吧與北歐人最愛的桑拿房，並且這些設備也是完全獨立的。

屋內僅準備了必需品，力求風格乾淨俐落，並不存在多餘繁複的造型線條。

此外，一樓還設有開放式起居空間與用餐區，舒適的客廳裡擺放著米白色沙發與羊皮躺椅，這些家具是由Norm Architects與丹麥家具品牌Menu共同設計的，客廳壁面塗上白色石灰泥，輔以角落設置一座灰白色的燒柴壁爐，與空間傳達出來的清爽視覺印象相映成趣，在寒冷冬日到來時，也能替全屋的人捎來一絲暖意。

舒適的客廳裡擺放著米白色沙發與羊皮躺椅。

客廳角落設置一座灰白色的燒柴壁爐，寒冷冬日到來時，能替全屋的人捎來一絲暖意。

看山 賞樹 觀光 與自然的親密接觸

至於從客廳通往臥室與浴室的內門則被設計成細長的木櫃門，以盡可能的減少占用較小臥室的空間，且進一步在視覺上拉伸了空間感，使室內天花顯得更為高挑寬敞。為了突顯溫柔細膩的侘寂風格，設計師在空間中選用簡單、自然的色調與材料，例如橡木地板、石灰泥牆與石頭等，所有的喧囂干擾都彷彿在一瞬間消失於無形，讓人得以用最純淨的心態去面對生活該有的樣子。

為了突顯溫柔細膩的侘寂風格，設計師在空間中選用簡單、自然的色調與材料，所有的喧囂干擾都彷彿在一瞬間消失於無形。

木屋面向東、南與西面的大片窗戶構築了不同的山脈與森林景觀，因此在一天中的任何時刻都可以清楚觀察到日光流動的變化，房間、廚房、餐飲區…也隨著光線的移動產生不同空間表情，賦予度假無比悠閒的好心情。

從任何角落都能夠感受到整體空間完全與自然環境交織在一起。

針對人數較多的家庭，設計師還在室內角落開闢了一個獨立空間，一個沙發床兼靠窗座椅直接被放置在一扇巨大的落地玻璃窗旁，替居住者提供了一個休憩與欣賞風景的所在。木屋內特有的溫暖與質感像是放大鏡一般擴大了所有感官體驗，看著眼前鬱鬱蔥蔥，有時翠綠，有時又隱藏在銀白大雪中的濃密森林，內心似乎永遠都不會感到無聊，若能擁有這樣的際遇，人生至此又該夫復何求？

侘寂之風，無處不在，簡單的擺設，即可散發無窮的風格能量。

屋內角落是休憩與欣賞風景的好地方，也是最能體現侘寂禪意生活的一方。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期