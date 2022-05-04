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2022 iF設計大獎｜龍磐 白沙

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【圖文整理｜Vivian 資料來源｜王重喬建築事務所】

世界四大設計獎之一的德國 iF 設計大獎（iF DESIGN AWARD），自1954年創辦至今已擁有超過60年的悠久歷史，在國際間具有指標性及前瞻性。而2022年 iF 設計大獎將透過線上初選，依據理念、外觀、功能、差異化與影響力等五項指標，評選出最優良的設計作品；根據官方資料顯示，此次評審團由20多個國家、132位設計界權威組成，總共有57國、破萬件的優秀設計師作品參加賽事。

得獎者：王重喬 建築師

作品名稱：龍磐 白沙

本案為台灣墾丁國家公園內的公共廁所；共有兩座建築量體，分別位於恆春半島東邊的「龍磐」、西邊的「白沙」的公共停車場內。整體環境最重要的條件為冬季有強勁的東北季風、夏季炎熱但有西南氣流；且皆臨接海洋，其中「龍磐」可遠眺台灣東側太平洋，「白沙」則面臨台灣西邊的巴士海峽。

「龍磐」公廁環境位處龍磐草原之中，環境炎熱且常有強勁的季風，四周多為低矮耐風、抗鹽之龍舌蘭科植物，視野遼闊可觀看東部海岸線，夜間可見滿天星斗。

「白沙」公廁位半島西側，臨近景點-白砂砂灘；背山面海，周邊有民宅，為一位於停車場及道路轉折處的三角型基地，西南廁跨過公路可到著名景點墾丁白沙沙灘。

設計策略

「龍磐」設計靈感為「岩縫」

此案所處地勢較高，周圍皆為低矮植物，因此量体以水平向以一個低矮的姿態展開；當我們從周邊公路接近的過程中，建築物在濱海植物間隙中若有似無的出現、時而隱沒在草原間；黃昏時開口以東方園林手法「框景」框住夕陽，整體光線像是從珊瑚礁岩石縫中般的從建築量體中透出。

「白沙」靈感則為「石粒」

本案正面面對公路轉折處，背對著曲折的山體並緊臨民宅；設計上量體如同沙灘中的兩顆白沙粒相互錯開，讓虛空間如水流般流動其中，以「留白」來因應現地原有樹木、轉角退縮形成緩衝地帶，降低視覺衝擊；並融合山形及周圍合院民宅形成隱喻。

永續建築

通風採光

兩棟建築量體設計上形成遮陽，開口從出入口的垂直方向一路向上延伸到接近天花的水平側向並輔以小面積的天窗，讓內外空氣流通，降低熱負荷同時保有充足採光。

夜間燈光

入夜後的遊客在觀星等活動外亦有使用公廁需求，為同時滿足降低夜間人工光害及公廁夜間使用安全，本案皆以間接照明為建築燈光設計，利用內部牆面反射到天花所形成的間照亮度及向內、向下的照明方式，讓建築物在夜間具有視別性的同時最低限度降低對自然夜間環境的影響。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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2022 iF設計大獎｜龍磐 白沙

本案為台灣墾丁國家公園內的公共廁所；共有兩座建築量體，分別位於恆春半島東邊的「龍磐」、西邊的「白沙」的公共停車場內。整體環境最重要的條件為冬季有強勁的東北季風、夏季炎熱但有西南氣流；且皆臨接海洋，其中「龍磐」可遠眺台灣東側太平洋，「白沙」則面臨台灣西邊的巴士海峽。 「龍磐」公廁環境位處龍磐草原之中，環境炎熱且常有強勁的季風，四周多為低矮耐風、抗鹽之龍舌蘭科植物，視野遼闊可觀看東部海岸線，夜間可見滿天星斗。 「白沙」公廁位半島西側，臨近景點-白砂砂灘；背山面海，周邊有民宅，為一位於停車場及道路轉折處的三角型基地，西南廁跨過公路可到著名景點墾丁白沙沙灘。

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