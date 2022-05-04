設計逛大街／平靜、漣漪、光與影 Ripples of Content

【撰文｜Eddie 攝影｜陳見洲 圖片提供｜馬士可設計】

知識點：

進口手工塗料

客廳沙發後方的牆面，以手工細膩㙇磨的木頭波浪紋板，表層塗上進口珠光手工塗料，那種手感肌理與略微的金屬光澤，隨著空間中不同時間裡投入的自然光線，幻化有如池塘漣漪般的律動感與視覺療癒。

進口面材與職人細節

空間中搭配不同的進口面材，連細縫、角落都仔仔細細的覆蓋，細緻的收尾細節，展現設計師與職人對於空間細節的注重。

簡約進口家具

義大利進口的簡約設計家具，不眾聲喧嘩，體現住家歲月靜好的幸福與氣質。

材質取勝——銅鐵件、皮革、木皮

手工進口真皮椅面、低限質感的進口金屬把手件與手工木皮面料、到呼應沙發背板的波浪紋理，素淨高雅的灰白石材磚面、到搭配塗有珠光手工塗料的鑄鐵層架，所有的細節皆能展現住家空間大氣與低調奢華的氛圍。

多年前的倫敦街頭，一個來自台灣的設計人漫走其中；在倫敦西區的女王陛下劇院裡，坐著一位熱情洋溢的男子，不同於其他人，除了被舞台上演出的歌劇魅影劇情吸引著外，身為設計專業的他，同時更被台上種種巧妙的機關與舞台設計著迷不已。馬士可設計之名便是以著名的魅影面具Mask為名，馬士可設計總監周泳彬以英國劇場的經驗，體現如同舞台設計，室內設計雖然不是空間中的主角，確能適當的襯托出居住的主角家人引人入勝、幸福圓滿的生活氛圍。

安全與環保 健康是最大的幸福

馬士可設計經營理念分為四大重點，首先針對都市居住空間狹小的擁擠生活空間，設計出極高極寬的空間配置，配合全屋隱藏式溫控與濕度控管，讓居家空間的容積率達到極大化的效果。

再者，以空間中機能性的靈活安排，有系統的規劃每個空間的機能設計，使得居家風格和機能共存，空間配置達到最佳化。第三個，也是馬士可設計長久以來一直堅持的安全性與環保建材，所有空間的建材都必需要有防火的機能，以符合安全住居的生活品質，另一方面環保建材的使用也是馬士可十幾年來都十分重視的建材選擇。除了有清楚透明的建材履歷可以查看建材的等級、來源及成份，避免國外品質低劣，QC控管不齊的建材，進而傷害到居住的人們，像是使用E1等級歐規、F3日規以及F0（零甲酫）的桉木建材，和高溫高壓可殺死蟲蛋的防蟲板材，實現無毒安全的居家環境，甚至不用擔心裝潢常遇到甲酫味道及有毒揮發性氣體的問題，達到隔天即可入住的安全標準。

空間的說書人 以設計敍說居住者人生故事

馬士可最後一個經營理念，也是相當核心的設計風格，即是以屋主的生命故事及奮鬥歷程為腳本，量身訂制的生活空間調性，像是以設計的符碼闡述著居住者的人生紀錄；在設計草圖前，周總監與主持設計師團隊會深入的與業主和住戶深入對話、透過多面向的暸解及觀察，再搭配細膩㙇磨的職人工法佐以進口建材和配件、塗料，設計出具有獨特性、深具慧心的風格空間。設計師有如藝術家，以空間為畫布，組合出動人又貼近居住者的人生篇章。正如同照片中的案例，居住者得以在波光粼粼的靜謐空間中，細細回味自己的人生歷程，享受著空間光影、生命的回甘與確幸。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期