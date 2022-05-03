設計逛大街／居家設計未來式——室內設計聯盟網 The Futurama of Home

【撰文｜Eddie 攝影｜張國耀】

身處業界15年經歷的徐培庭，以「優家居」作為設計師與客戶的媒合平台，集結國內知名建材品牌，打造一個透明化、尊重設計、降低成本、整合線上線下的體驗，打破利潤轉移和諸多糾紛的惡性循環，創造更貼近消費者品味生活的互動媒合。

開創產業資源整合 價格全面透明化

原先徐培庭以業主和設計師在裝潢產業上的需求，藉由「優家居」的品牌整合所有居家設計資源，推廣業界首創價格全面透明化，給予設計師和客戶之間安心媒合交流的機制，結合會員制度提供的優惠，讓整體裝修的成本降低，又能給予設計師更合理設計費的重視及空間，打破原有封日閉式的不良報價循環，更能避免多方的消費糾紛。

位於內湖紐約家具設計中心的優家居，整合許多國內外建材及家具品牌，以及宛如博物館般的展示空間，與線上資料庫的結合，讓消費者一站式挑選所需的居家裝修及配置物件，以透明化的價格和設計師會員的優惠價差，吸引更多元的採購方案。線上平台也領先業界推出「線上建材估價系統」，提供媒合以外更精準的預算評估功能。

媒合設計師、建材商與業主良性互動

長久以來，大眾往往對設計師及建商有著諸多糾紛及不信任的觀感，相對的，設計師也常有利潤空間被壓縮，與建商之間有著和業主間宮鬥般的勾心猜疑，這些不信任感及互不尊重的惡性交流，是優家居執行長徐培庭一直以來想翻轉的不良關係，因此才會排除萬難及排山倒浪的聲浪中，推出價格透明化的機制，以如此的抛磚引玉，為設計師、建商與業主客戶之間，帶來嶄新的彼此尊重與信任感的加強，以推廣「設計有價」的普世概念，讓設計師的設計和監工管理費用有個合理的空間，並整合所有的裝修資源，達到會員採購上的優勢，創造三方更加良善的互動交流，降低不必要的消費糾紛，進而產生更友善的設計環境。

2020年成立的「優家居室內設計聯盟網」，以品牌的初心為設計師、建材商以及業主們創造更友善的互動平台，無論是線上或線下展場的實際體驗，都為大眾提供未來新型態的整合型服務，在這資訊開放，不斷物換新移的時代，徐培庭和優家居與時俱進的創新服務內容，讓大家放心裝修，打造良性互動的友善合作模式，並滿足多方需求，共創居家設計的未來式。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期