成都小宅蛻變之歌 幸福度日成唯一真理

【文字整輯｜王程瀚 圖片提供｜BDD成都佈道空間設計】

可以說，這間房子是一段新生活的見證：面向全新的人生、全新的開始。面對意味著選擇，也意味著捨棄，設計師所賦予的，不只是一個全新的房子，也是一份重新開始的勇氣，從選擇到捨棄，這個室內面積不到10坪的房子，似乎也承擔了一份果敢與堅定，去支撐起一份獨有的珍貴。

將個性融入設計 讓美學成就機能

BDD成都佈道空間設計的劉萬彬總監將業主—媽媽與女兒兩條生活時間線連動的穿插，隱藏於空間設計之中，於是住家內既有母親的個性，也滿足了女兒的天性，同時更強調一份共同的呵護，那就是在這個空間裡慢慢成長的愛與關懷，而這種對於價值的堅持也使其獲得了2021金騰獎的肯定。

在客廳的一角，設計師置入一個木質的三角區域榻榻米，透過幾何語彙的融入，取消原有的矩形空間型態，利用斜線分割出簡潔俐落的立面，饒富趣味，一舉打破固有的格局狀態，創建鮮活獨特的全新空間體驗。木質與白色賦予住家溫暖舒適的氛圍，再以顏色對比劃分區域，構築出一個黑色區域，也擔任咖啡吧台之用，同時滿足料理輕食的需求，取代傳統中式廚房。在這之上，加入紅色作為點綴，並成為貫穿空間的中軸線，予之以豐沛的活力。紅色彷彿替屋子安置了一顆帶有強大熱量的心臟，猶如女主人身上特有性格的反映。

在這處寧靜的場域內放入一點屬於母親的張揚，另外添加一點女兒的活潑可愛，換言之，在簡約設計中揉合彰顯個性的色彩語言，像是魔法般的一筆，例如可隨意塗鴉的白板牆面、隱藏在吧台後的紅色電子鋼琴、動線曲折的貓跳台等，不僅創造出色的視覺感受，也順勢強化了收納效能，更自然而然造就本案的獨特面貌。

不只小宅更是好宅 幸福度日成唯一真理

離開公領域來到私領域，會發現一個運用親子時間為線索串連的共同空間，並由此延伸至兩個各自獨立的空間：主臥與兒童房。藉由將整個主臥室抬高，以榻榻米的方式將原本被浪費掉的走廊空間納入主臥，進而增加了主臥室使用面積。兒童房則是由原本的廚房改建而來。相比客廳，主臥室更強調靜謐的個人特質，它是徹底沉澱下來的休憩空間，牆壁塗上大面積的白色圍合出溫暖安詳的氣息，畫牆、衣櫃、床頭櫃被一體化的置入窗戶兩側，安靜且不失浪漫，一抹暗橘色極為搶眼，如同沙漠中的一支玫瑰，勇敢生長，生活的細膩之處在這裡被默默安置，散發著悠遠深長的韻味。

兒童房選用飽和度偏低的橘紅色為主色，與主臥室床頭相呼應，該房設計一方面將儲物空間納入，另一方面又以這些白色儲物空間營造出屬於兒童的小小城堡，搭配天花螢光塗料描繪出的宇宙星空，讓小主人擁有童稚純真的美麗夜晚。從小宅到好宅，由老屋到蛻變新生，這間房子回應了一份屋主內心深處最誠摯的期待，不管是充滿音樂與歡樂的回憶視角，或滿載無數愜意及溫馨的日常夜晚，它是無法被簡單複製的，美學與設計成為了次要，如何讓母女倆人幸福的過日子，才是設計師重視的目標，而且很顯然，他做到了。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期