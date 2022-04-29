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古今交映人文美學 Traditional and Modern

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字整理｜王程瀚 圖片提供｜近境制作】

本案為一坐落於台北華山文創園區附近的住宅實品屋，周遭環境綠意盎然，人文氣息極為濃厚，身處其中可明顯感受到穿川流不息的都會底蘊。近境制作針對空間還原日常的真實需要，以輕盈架構表達視覺通透，探索現代住宅的生活方式。而細膩的設計語彙結合地域關係，在城市歷史脈絡的背景下，創造出東方日式氛圍，同時結合天地壁角落微量光源的運用，使室內關係呈現多元層次，細膩的、輕盈的，一處一處匯聚成不凡雅緻品味。

引光入室 彰顯典雅東方韻味

公領域整體牆面架構整合清玻與鐵件，當燈光照射在具有手工痕跡的礦物塗料上，牆體乍然化為藝術品，帶出時尚現代感，同時更進一步地連結臥室區塊。褪去固定門扇的兩間臥室，僅利用錯位設計保有臥床領域的私密感，單面牆體佇立公私領域之間，集收納、展示與電視牆三重機能，牆體上的稻草漆樸實而優美，搭配臥室主牆一輪明月的刺繡壁飾，讓空間充滿東方文化質地韻味，適度的鏤空則讓光線穿透場域，餐廳延伸的平台串連起客廳、書桌區，利用家具設計的概念達到空間整合。

當樣品屋設計在面對建設公司的市場考量時，近境制作因應商人出差辦公、小家庭的空間機能，希望藉此滿足人們的生活想像。進入其中，會發現自己被深褐色的光暈圍繞，不由得心神嚮往一個曾經的年代，深入體會純樸與老台北共構的悠閒氣息，於是逐步擺脫混沌褪色、緊湊繁複的日常，替生活注入滿滿安心感，令未來的居住者得以進行一場自我與空間的對話，關於家與人的意義，也由此益發突顯。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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