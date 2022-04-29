貓奴與貓主子的退休共生宅 人與貓的美好共居生活

【撰文｜巫曉嵐 圖片提供｜Order 歐德傢俱連鎖事業】

心之歸向的宅居，往往不是最華貴奢靡的，而是身心能夠獲得自在的處所！在人與貓決定相守下半生的退休宅裡，主人寵溺地保留了大量符合貓習性的活動空間，鄉村風格帶來清新質簡的氛圍，在光照充足的房子裡，以木材質與素白色調營造自然意趣，兩人三貓的生活，有時互不打擾，偶爾貼心相伴，在每個角落實現各取所需的暢意隨心。

貓主子幸福宅空間

餐廳藍色端景牆使用特殊馬來漆做出雲霧感，牆上掛著以貓為主題的風格畫，彰顯貓是家中的重心，客廳電視牆和沙發背牆巧用系統板設置展示架和收納櫃，是貓的天空步道與隱身空間，簡單巧思同時也符合收納需求，讓家成為貓的遊樂場。

主臥室房門上刻意保留貓洞，方便陪睡的貓咪隨時進出，想使用貓砂或喝水時不會打擾主人休息，貓砂盆亦採用貓洞設計妥善隱藏；臨窗處的小平台是主人休憩賞景的舒壓空間，也是貓咪做日光浴以及滿足好奇心的絕佳位置，人與貓的美好共居生活從細節處取得平衡。

鄉村風舒心好感宅

將20 年老屋打造成清新淡雅鄉村風格宅，首先要面對樓高不足的問題，為了修飾橫梁，從玄關延伸一段包梁天花板，其餘區域則盡最大限度保留樓高，餐廳和廚房利用木片天花板形塑公領域的隱形分界，電視牆與沙發背牆以木紋肌理修飾橫梁立面，全室鋪設超耐磨木地板，大量自然木色為空間提升好感度。

電視牆一側設置了整面高低錯落的收納櫃延伸至玄關，以各種形式的櫃體設計完善二人居室的收納需求，同時降低整面櫃體的沈重壓迫感；百葉門片、線板門片與深色調木地板，構築滿室典雅溫馨氣息，並與特別精選的蒂芬妮綠廚房門片相呼應，家的味道亦顯示獨到的個人品味。

純粹系風尚雅居

鄉村風格延續至主臥室，暖白系與暖調木色營造出無壓氛圍，不多加綴飾的寢居空間，透過視覺感支使身心獲得全然的撫慰與釋壓；天花板立面貼上木皮，適當以點綴之美感抹去大梁的存在感，床頭到房門上方再以簡約線板加以修飾，看似若有似無的設計細節，正是美感之靈魂所在。

為了使空間感更加完整，浴室一側整面牆以線板藏匿隱形門片，輕淺細緻的線條點綴於空間中，為單薄的色彩增添層次感，關起門便是一面造型主牆。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期