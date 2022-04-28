跳脫制式美學 襯托生活質感的光合窗明

【撰文｜王程瀚 資料提供｜鴻慶設計 HomeChen Design】

採光與通風，一直都是室內設計最注重的兩項因素，原先廚房位置與客臥位置是相反的，但這會造成光線變成單一方向照射，且空氣也不能左右流通，經過格局對調後，公領域可以串成一直線，提升室內照明度，因此取名為「光合窗明」。天花板也全部重做，並訂做天然木皮加高從原先的2米4拉長至2米85，讓身長190公分的屋主能夠自在活動，將公共區域的壁板直接連接天花板，讓室內感覺更加的挑高。風格選用大眾喜愛的中性色調，時尚又大器。

過程中除了考量屋主身高以及空間分配外，設計團隊在討論過程中了解屋主不喜歡制式的感覺，因此空間中可以發現處處有精妙的設計巧思，如沙發背牆的實木條有做出修邊後的費工處理，木牆顏色也有做出跳色變化，電視櫃做出懸空設計等。在中性色調、木頭元素兩個前提下，設計團隊為了克服制式傳統感而作出新穎的變化。

「光合窗明」權狀坪數33坪，位在五樓的中古大廈內，內設三間臥室，主臥與次臥皆設有機能完善的衣櫃間，二間三件式衛浴，次臥床頭也做出一淺一深的木紋設計，活潑俏皮；精準拿捏各材質的使用比重，透析其質地與性能傳達的感受，如帶有波紋律動感的馬賽克、帶有延伸感的圓弧形狀的繃布床頭，並且能巧妙地規避風水問題，讓顏色、材質、格局相互融合，層層堆疊，襯托生活質感與精采處。

材質上運用大量木頭元素以及部分石材，整體比例為七三比，如地板採用木紋磚、擘劃公私領域的實木牆採用橡木製成；石材部分如廚具收納櫃、衛浴設備的人造石，石紋的肌理質感為空間有加分效果，最後還有運用特殊漆、瓷磚、繃布、特殊造型馬賽克等異材質，形塑出溫潤清爽的空間語境。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期