俄羅斯身心調養中心：攝入第五元素 以正念改變你的身心平衡

【文字整輯｜王程瀚 圖片提供｜DSEESION Interiors】

Quintessense，中文可以翻譯成第五元素，也就是被視為地、水、火、風以外構成宇宙的元素。此外，它還是一間位於莫斯科知名富人區的身心調養機構。該中心面積逾百坪，設計師當初被業主要求創造出俄羅斯獨有的裝修風格，並且必須具備多功能性，好讓每一個空間都能被妥善利用，同時最大程度確保客戶的隱私。

大器雍容 奢華本色

設計師針對本案主要強調整體空間的建築美感，室內充滿自然光，選用的顏色以淺色調為主，給人平靜、放鬆的感覺，並且與冬季及夏季時從窗戶看出去的景觀相得益彰。挑高達六米的天花有部分規劃成獨立延伸出來的區域，予人更為開闊的視野，上下兩部分包含休閒區、酒吧與咖啡廳，提供舒適座位、健康的食物及飲料，一旁還設置有氧氣吧，輸送高濃度氧氣讓使用者能在最短時間內紓解疲勞。

流線型的酒吧是室內最壯觀的視覺焦點之一，金黃色的吧台由樹脂製成，獨特外觀象徵人們的生活從傳社會演進到高科技未來的持續流動性。另外設計師在天花下安裝了一座冥想裝置，輕柔造型使人聯想起漂浮在天空的雲朵，它會隨著空氣對流而微微擺動，在無形之中產生安撫與放鬆的效果。而藝術品在這裡不只用作裝飾，而是成為空間不可少的一部分，例如主區域的牆壁上就鋪設著藝術家根據設計師當初速寫草圖所創作的面板，讓虛實元素在此自然聚集交會。

不同功能場域的完美整合

中心一樓設有單獨的空間供客戶進行呼吸練習、冥想、寫書法與按摩，還配備一間裝有高科技健康設備的獨立房間，房內由專業教練透過3D立體投影的方式教導正確的呼吸方式，一次最多可容納兩位顧客共同學習。至於夾層上方的房間都具備俯瞰公共空間的大片窗戶，在這裡能夠自在觀賞戶外莫斯科河濱大道的開闊景色，在視覺方面與公共空間相結合，當需要隱私時，也能操作自動半透明窗廉以阻隔外界視線，使用起來相當方便。

值得一提的是，設計師在本案中所面臨最困難的挑戰就是如何將各自擁有不同功能的區域完整融入調養中心內，同時還要針對各空間營造美觀與舒適的氛圍，思考再三後，設計師精心更改格局，替位居底層的休閒區留出大面積的活動範圍，其餘房間則相對縮小，以形塑人與環境之間更深刻的親密感，於是身心都得以在不受干擾的狀態下回歸最佳狀態。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期