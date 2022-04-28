沙發運送／為買完沙發就結束了嗎？後面的細節才是關鍵

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沙發運送｜沙發搬運細節要注意

決定為家中添購一套新的沙發，在沙發還沒有正式地擺放在客廳中，購買沙發的這個任務清單就不能輕易打上勾勾。購買沙發後接下來就是把沙發安全地運送到家中，大家在挑選沙發前都會很認真地準備事前功課，但在確定沙發款式後，許多人都會忽略掉後續沙發運送的相關問題，處理好就能盡情地享受沙發，遇到狀況就會把你搞得烏煙瘴氣。接下來讓我們一起看看沙發運送需要注意哪些事項吧！

《圖 里昂沙發》

沙發運送5大注意事項

想讓沙發順利地跟著你回家，就必須在挑選沙發款式時，考量後續沙發運送會遇到的各種問題，以下整理幾個需要注意的重點，讓你能夠開心地迎接新沙發的到來，享受舒適新生活。

《圖 雙功能沙發》

1.沙發運送費用計算

確定下單買新沙發時，除了注意沙發本身的費用之外還有運送費及樓層費用是如何計算，運費可能因應區域的遠近有所差異，樓層費用也會因為家裡是否有電梯而收取不一樣的價格。購買沙發之前與店家確定好沙發運送的價格，才不會最後發現自己需要繳交預期之外的費用時，感到納悶與生氣。

《圖 艾利斯沙發》

2.沙發預計運送時間

有些人注重良辰吉時或是需要等待家中裝潢完成沙發才能進駐，這時候需要與店家確定好沙發預計運送的時間，避免沙發提前送達或是出現自己不在家，沙發卻送到樓下的窘況，記得買完新沙發後也要與持續與店家進行良好地溝通，才能開心地在家中迎接沙發的到來。

《圖 尼爾森沙發》

3.樓梯、電梯、家門的長寬度

想讓沙發順利進入家門，首先要測量大門、樓梯、電梯的長寬尺寸，雖然大型的沙發看起來氣勢穩重、端莊大方，但進不了家門也是徒勞無功，而強行進入只會造成沙發刮傷損壞，除了挑選尺寸較小的沙發，還可以詢問店家沙發是否可以拆裝組合，只要將沙發分開運送，到了客廳再進行組裝，大型沙發也能輕鬆進入。

《圖 尼可沙發》

4.沙發搬運的方法

雖然購買大型沙發可以試試拆開運送，但也可能遇到電梯故障、大門太狹窄，樓梯轉彎角度不夠寬，導致沙發被擋在門外，這時候可尋找專業的搬家公司團隊，將沙發以吊掛的方式從窗戶進入，可以保證沙發安全順利到家，雖然會增加沙發運送的成本費用，但為了省錢而導致新沙發受到擠壓破損，那就得不償失囉！

《圖 安東尼沙發》

5.事先處理舊沙發

挑選新沙發之後也要記得處理舊沙發，可以預約當地的環保局清潔隊前來免費回收，店家們通常運送新沙發後也能幫忙把舊沙發搬運到一樓，舊沙發除了回收也可以上網到二手社團拍賣給下一個有緣人。

《圖 柏拉圖沙發》

提供優質的沙發與服務

買沙發除了做好事前功課，也要注意之後沙發運送的各種問題，看完以上5個要點，希望能幫助你更順利地買到自己喜歡的沙發，沙發先生家居擁有親切又專業的運送團隊以及提供多種沙發款式，小型的雙人沙發或是座位寬敞的L型沙發這裡統統都有喔~

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LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期