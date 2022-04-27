法鼓山香港道場：喧囂中覓平靜 微光流轉下的明心見性

【文字整輯｜王程瀚 圖片提供｜DKSF x Unlimited is Limited】

「禪普遍而永恆地存在。不需要任何老師傳授；該學習的只是親身體驗禪的方法。」

由聖嚴法師所創辦的法鼓山在華人乃至世界範圍當中都擁有極為重要的影響力，一直以來，法鼓山都致力於幫助淨化人類的思想，以實現建設人間淨土為目標。聖嚴法師為禪門曹洞宗51代傳人、臨濟宗57代傳人，一直以來，禪宗哲學強調「直指人心，見性成佛，不立文字，教外別傳」，認為只要提升心靈的防禦措施，那麼無論身處任何狀況，都可以保持平靜、穩定、自主、自在的心境，而這樣的佛學觀念也一路延伸至道場規劃當中。

讓心靈來一場洗淨俗塵的旅行

法鼓山道場尖沙咀共修處位於香港市中心的繁忙區域，設計師深入體驗禪的理念與方法後，決定採用不同種類的實木、石材等原始材料來傳達禪學所帶給人深刻的感動與力量，進而引導人們的身心得到安穩恆定。並且整體空間規劃還受到中國傳統景觀設計元素–框景與借景的啟發，在室內創造了具有象徵意義的門戶與窗框，在有限空間內拓展自身視野與想像力，如此一來，進一步將室內場域與城市景觀在美學與藝術上相互串連，極大程度的增加了佛教禪宗的詩意境界。

於是，不管外界如何紛紛擾擾，至少在這裡待的一分一秒，都能接受佛學薰陶，即便只能獲得片刻平靜，也是值回票價，畢竟修行本來就不是一蹴可幾，若能夠日積月累的堅持下去，那麼這處空間的存在便即功德無量了。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期