一沙一世界小坪數幻化大空間 A World in A Grain of Sand

【撰文｜胡勤綱 圖片提供｜大塊設計】

一走進房內，完全感受不出只有17坪三房一廳的住家，位在地域廣闊的台中，很難得看到如此精緻、小坪數的案件主推首購族的房型，即使在台北都會區也鮮少遇到，巧妙的空間設計與配置，引起台中其他建商的高度關注，甚至組團來參觀，想到小空間的靈活運用，人們往往會想到日本節目中常看到精巧安排的住宅改造，將幾乎無法以平常的起居格局來規劃的場域，打造成另人驚豔不已的設計；而此案除了有許多空間上的巧思，風格上更拉大了格局，以更優雅大氣的石材肌理、進口家具和建材，突顯住家不凡的氣息。

集結生活藝術的低調奢華

以李白的〈春夜宴從弟桃李園序〉：「況陽春召我以煙景，大塊假我以文章。」為名的大塊設計，將生活視為一種美學表現，從談吐、行為、穿著、品味延伸至活動與居住的場所，把室內設計視為生活的一種態度體現在此案位於台中的住宅空間，以現代人的空間習慣，改變家中的格局配置。

一進門直接以舒適放鬆的沙發空間，營造一個緩解工作壓力的舒心場域，和安排在陽台前方的餐廳融合，在拉大開闊的空間感外，更是凝聚家最重要的地方；以中性沉穩的色調和壁面大面積的進口黑灰色石材簿磚，展現低調沉穩的氣息，讓人們一回到家放下包包即可感受到家的溫暖和舒解。沙發區刻意安排不靠陽台，並且與旁邊半穿透的多功能客房結合，將場域延伸創造更大、不壓迫的空間知感。廚房及餐廳安排在靠近陽台大面落地窗區，除了管線考量，更以長燈及餐桌延伸場域的空間感，更以黑色揉搭墨蘭迪的色調，和門口的沙發區乎應著舒適開闊的氛圍。

濟濟一方的空間內蘊美學

而主臥的空間扣除不必要的線條，以質感的壁紙、簡約的床背板和黑色鐵件，勾勒出臥房溫暖和休息的氛圍。一切以機能為主的空間，顏色和用料相對極簡低限，旁邊一個獨立的更衣區，和窗邊簡單不花俏的設計搭配，呈現精緻有質感的休憩場域。

另一間臥房則與其他空間的大地調不同，刻意以溫暖活潑的珊瑚主色，搭配米色及灰白色調的物件及建材，結合質感的進口名牌家具、寢具，帶出年輕茂盛的生命力；空間的機能收納設計更是巧妙的安插在空間中，客廳旁的多功能客房，可當客房或書房，色調揉合了大地主色和臥榻的暖色調性，場域也以電控玻璃做區隔，像是若隱若現、帶點神秘感的舞者，有趣的與客廳空間結合。床頭䅗櫃安排低往上打出來的暖黃光，搭配鏡面細金屬框打造細膩的質或線條。

整體住宅空間以精粹內斂、質感內蘊的生活美學，搭配度量分割的空間比率、提升整體質感的進口建材、精品名牌的家具和床椅沙發，近看空間中磚面，壁面的紋理表現，靜靜的感受整體住家風雅恬適的品味生活，很難想像以小坪數幻化大空間的居家體現，深深感受到英國詩人威廉布萊克的詩句中「一沙一世界，一花一天堂」的境地。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期