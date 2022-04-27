設計逛大街／光之美術館：照亮閃耀的藝術之心

【撰文｜Eddie 攝影｜陳見洲】

國內首席拍賣官陸潔民曾提到，藝術是能帶給觀看者靈魂共振的感動，對於經營近30年的歐斯堤照明 OSTI Lighting 的品牌精神亦是如斯，燈光照明在國人的印象中，是個機能性高於裝飾性的傳統產業，然而歐斯堤照明執行總監 Sandy 想藉著原創性的設計，喚醒人們對燈光照明的重視。

歐斯堤照明 OSTI Lighting 展示空間有如燈光的美術館，每座燈都是一件件獨一無二的藝術品。

歐斯堤照明執行總監 Sandy 想藉著原創性的設計，喚醒人們對燈光照明的重視。

不只是燈 是藝術品

走進歐斯堤照明的展示空間，迎接我們不是成堆的燈具，雜亂無章的擠在一個展場空間中，而是仔細地以展板牆區隔開來，像是藝廊裡的藝術品，一個個有條有理的展示在大家的面前，白色的牆板區隔出低擾的場域，讓我們像是在逛美術館一般，靜靜的欣賞著每件作品帶給我們的感動。

磁吸式的R角軌道燈，因應各空間配置靈活運用，創造出不同以往的當代美感，提升藝術品的質感。

Sandy也提到，他們想藉活動展牆及空間、動線設計，讓大家完整感受每座燈的獨特質感，打造有如藝廊般的優雅場域。讓燈飾不再只是居家空間中的裝置，而是一種精神氛圍的塑造，一種生活的態度。

Sandy以燈具專家之姿，娓娓道來燈光在空間中的演進與轉變，燈飾不再只是居家空間中的裝置，而是一種生活的態度。

燈光實驗室 推廣燈光教育的推手

展間中，除了許多如藝術精品般的展示外，還有個令人印象深刻的沉浸式體驗空間，以燈光實驗室及情境展示，讓人們暸解不同的燈光種類及色溫差別，之於空間中的打造各種情境中多樣的機能場域；以一格一格的燈箱，暸解從2000K暖黃夕陽光到5000K日照冷藍光不同色溫的差異性與機能，下排燈箱則示意出使用同規格但不同品牌燈具，所產生光線的品質差異，進而影響空間的照明品質和家俱家飾在空間中呈現的質感與色澤亦不相同。

歐斯堤照明的燈光實驗室，以上層同品牌不同色溫及下層同規格但不同品牌的燈箱展示，帶給大家沈浸式的燈光知識體驗。

對於燈光的演進與轉變，Sandy也能以燈具的專家般，娓娓道來燈光對空間的影響及歷史，將燈光照明分為兩種不同的機能，從早期工業時代日光燈，以初期強調機能性的燈光佈置，進而創造氛圍的基礎性照明；到近年來以搭配軟裝，展現個人居家品味的裝飾性照明漸漸成為居家燈光的主流意識。

磁吸式的燈軌設計，讓居家照明能依照不同的機能性，輕鬆變換空間的光線布局。

厚植二十年鑑賞力 引進頂級歐洲原創品牌

歐斯堤照明以引進超過28個進口設計燈飾品牌，像是高技術性專業的比利時燈具Delta Light、或是以文藝風格為主調，有如當代藝術的義大利品牌Cantellani & Smith、到簡約時尚設計感十足的西班牙VIBIA、荷蘭QUASAR的星空燈以致於西班牙Estiluz的氣球燈等等，歐斯堤照明忠於絕佳品質與設計品味，親自走訪歐洲諸國，觀摩設計師工作室與感受他們多元文化的藝術創作與職人精神，提供給空間品味人士一個絕美的光之美術館。

來自西班牙的 VIBIA Plusminus 織帶燈，以導電的紋理織帶，結合照明與空間設計，使光線能夠在空間中流動，滿足您對空間的無限想像。

Sandy最後更提到，希望國人們最終都能暸解到一個良好的燈光概念——照明的品質優劣決定空間靈魂的深度！如同資深藝術拍賣官陸潔民所提倡「收藏是深度的欣賞，投資是深度的收藏」，而對Sandy而言，好的燈光設計就像是值得大家收藏的藝術品，深刻的融入居家空間的風格與品味。

歐斯堤照明以靈巧的活動展板隔絕戶外自然光的干擾，打造藝廊、美術館等級純粹的燈光體驗。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期