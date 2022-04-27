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閃耀珠寶奢美光燦宅邸 Shining Like A Jewel

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【圖文提供｜繽紛設計-L'atelier Fantasia】

本案的女主人是一位珠寶收藏家也是時尚愛好者，因為這樣的背景，繽紛設計把女主人的風格帶入居家設計，充滿義式珠寶的大器不羈、時裝品牌家飾奢美時尚與珍稀石材相互輝映的和諧之美。

大膽融入多元色彩 精雕空間揮灑極致藝術魅力

設計團隊為兩夫妻設計緊密親近又具個人動線的佈局，女主人有自己的時尚休憩區，男主人有特色書房可安靜沉思；當深諳生活風格的業主，遇上富美學底蘊的設計藝術家，他們一拍即合！捨棄一般豪宅偏好的沉穩灰、古銅金等等較為保守的色階，繽紛設計創辦人江欣宜大膽以多元色彩界定每一處空間，牽引業主的感官靈魂，也呼應繽紛設計提倡發散式美學哲思，在每一座空間設計中納入藝術策展的考量，讓家成為美術館，並同時帶藝術品味的感性居所。

一進門映入眼簾的是與美國紐約Tiffany & Co.本店選用相同的珍稀石材，並以寶格麗骨董耳環造型為靈感發想設計而成的電視牆，成為客廳的視覺焦點。寶藍色的絨布沙發上點綴著Christian Lacroix抱枕，呼應著女主人對於時裝的熱愛，充滿時尚張力的沙發恰恰與珍貴石材與金色配件而成的茶几相互輝映，時尚大器客廳，令人印象深刻。

穿梭璀璨無瑕之間 經典美學的浮想聯翩

餐桌上方搭配葡萄牙設計品牌 Serip的Outono 系列，金質與水晶枝葉的鮮明識別，構築有機靈動的輪廓勾，呼應祖母綠寶石色澤的石紋長餐桌，以細膩的金沙，優雅地為黛綠與淺綠描金，折射大地之母孕育萬物的生命能量。

Christian Lacroix 餐盤上紋飾的斑斕蝴蝶，彷彿正翩翩穿梭於淡雅寫意的花藝，與流瀉晨露般剔透光澤的Baccara與Saint-Louis彩色水晶杯之間，舞出寧靜且開放的美麗花園。

餐廳的天與地交織出藝術家調色板般的豐富多樣，細膩的軟裝設計語彙有如珠寶藝術中以各式彩色寶石，頌揚詩意盎然的大自然。設計師透過抽象或具象的物件選擇，轉化巧思為扣人心弦的空間作品，見證美麗的空間設計與生命力完美結合。

走入書房，來自義大利及英國的設計組合 Giopato & Coombes 每盞燈皆手工製作，透過威尼斯穆拉諾島的玻璃工匠，喚起人們童年對玻璃工藝的著迷。

點亮這盞燈，女主人輕倚在如粉紅雲朵的義大利Edra沙發，欣賞牆上由巴賽隆納藝術家大衛．莫雷諾（David Moreno）以金屬棒和鋼琴線「編織」成的雕塑作品，模擬建築師構畫草圖時的軌跡。

另一面牆，則大膽框起以植物和動物為靈感的Arte X Moooi壁紙， 讓人類與野生動物一起藏身於滿是熱帶花卉的時尚叢林，併發出鮮少見到的光燦之美，在多重元素中取得和諧奢美。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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