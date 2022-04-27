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波蘭老宅蛻變新生：晃蕩新閣樓的舊時光漫遊 Mix of Old and New Charm

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜王程瀚 圖片提供｜SIKORA WNETRZA ARCHITEKTURA、Tom Kurek】

坐落於波蘭Leszno的這棟紅磚老宅，興建於19世紀下半葉，本來是當地鍛造廠的一部分，後來隨著時光流逝逐漸荒廢，至今已閒置近30年，直到當地一間房地產公司決定將其進行改頭換面的大改造計劃，並找來建築師Jan Sikora實現這個夢想。

除舊布新的有所為與有所不為

多年無人使用的舊屋，進入內部後首先看見的是破舊的牆壁、生鏽的結構柱、玻璃碎裂的窗戶…，一切景象都流露著破敗滄桑，綜合考量所有現實元素後，設計師打算傾聽內心聲音，將之打造成一間充滿工業風的閣樓居所，同時為了延續過往厚重的歷史感，在不影響安全的狀況下，設計師想最大程度保留原始樣貌，如牆面、舊窗，甚至是使用了幾十年之久的釘子等，當然這個瘋狂的概念使得團隊在施工過程中面臨諸多質疑，但對於設計師來說，擇善固執是有所必要的堅持，因為唯有如此，才能體現建築乃至空間中最重要的真實性細節感受。

Jan Sikora直言，他看待這間老宅，猶如面對汪洋大海，雖然迫不及待想縱身躍入其中，但理智告訴自己要擁有敬畏之心，畢竟要將廠房改造為住家，並非那麼容易，牆壁上的腐蝕痕跡與油脂殘留物都要徹底清除，更要避免銳利粗糙的泥土、磚塊、沙子、金屬不小心刮傷皮膚。設計師強調翻修老宅時的核心精神就在於尊重歷史、不妥協的勇氣，以及避免落入膚淺的審美觀中，所以他充分運用對比手法，例如規劃陳舊牆面與帶有鏽漬的柱體的前後排列呼應、露出經過特殊處理後抗腐蝕的屋頂木梁架，搭配有著優美線條的消光黑螺旋樓梯與輕家具，並且在空間中使用了多種多樣的色調，包含溫暖棕色、薑黃色及橙色，如此一來，不僅成功串連起傳統與現代、新與舊的交融互動，也藉由對比讓粗糙處更顯粗糙、細緻處更顯細緻，替空間形塑獨一無二的迷人魅力。

歷經百年傳奇 空間故事未完待續

有鑑於平庸的東西很快就會變得無聊，所以設計師特別在客廳區域掛上一盞巨大的水晶吊燈，獨特的旋轉造型與一旁通往二樓的黑色樓梯相映成趣，並為公領域增添一絲璀璨無瑕的華麗氣息，加上從斜屋頂天窗與兩側大片窗引入的充裕採光，讓住宅一掃過往陰暗，化身成明亮通透的時尚生活場域。

閣樓夾層內的書房兼臥室是設計師最滿意的地方，他期望在這個空間裡創造出一種難以言喻的親密感，由於本區位於斜屋頂中心的正下方，所以採用開放式設計，讓床鋪與書桌處在一前一後的位置，由建物外觀可清楚看到的半圓觀景窗正對書桌，藉此形成和諧且有趣的視覺觀感，而床頭的原始斑駁壁面則再次提醒入住的人們這是一間充滿悠長故事的房子，挺過了百餘年傳奇歲月，今後將透過蛻變重生的嶄新姿態，繼續展開下一段未知但擁有無限可能的精彩旅程。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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