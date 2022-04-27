你還有這種皮沙發保養迷思嗎？小心皮沙發一命嗚呼

【文字提供｜沙發先生 圖片提供｜沙發先生】

皮沙發保養迷思｜錯誤觀念

你對於皮沙發了解嗎？你知道他們有什麼差別嗎？正確的清潔與保養方式你都懂嗎？我們知道有很多長輩都非常喜歡皮革沙發，皮沙發的皮革觸感，就像是人的皮膚一樣，柔軟細緻、滑順Ｑ彈，而且外觀上氣質優雅、時尚貴氣，擺在客廳也有一種穩重大氣的氛圍，能夠很體面的招待客人。

但是很多人都有錯誤的觀念，我們聽過這樣的長輩說過「我們家的皮沙發用兩三萬塊就買到了，店家還讓我殺價，而且我都很勤勞地上油保養，想讓它一直都保持皮革的光澤，油油亮亮的很漂亮啊！但怎麼過沒幾年就開始出現裂痕，到最後整套沙發變得坑坑巴巴」你知道這段話有什麼問題嗎？讓我們往下一起看看吧！

《圖 安東尼沙發》

皮沙發2大分類｜淺談知識

通常真皮沙發的價錢大多以五萬起跳，價格太過便宜的牛皮沙發，皮革可能為合成皮或是做工較粗糙，合成皮有合成皮的優缺點，最大的優點也是相對真皮沙發更為便宜，但合成皮沙發與真皮沙發分別是什麼呢？

《圖 多芬沙發》

真皮沙發

所謂的真皮是使用天然的皮革，像是牛皮、豬皮、羊皮等都是常見的面料，皮革表皮會顯現微小毛孔和天然且不規則的紋路，觸感柔軟滑順、堅韌有彈性，毛孔透氣性良好，在炎熱的天氣下較不會感到悶熱黏膩，高延展性能承受較大的重量與衝擊，與合成皮相比能感受到質感的差異性。

合成皮沙發

合成皮沙發顧名思義就是人工製造，模仿真皮的合成皮革沙發，像是貓抓皮、乳膠皮、仿油蠟皮等，沙發上較沒有明顯的毛孔紋路，因為是透過機器壓制皮革的紋路，所以會呈現工整及規律性，合成皮觸感較為粗糙不滑順，皮革材質硬實，與真皮沙發相比透氣性及延展性較差，時間一久可能出現龜裂破損的狀況，坐久也會感到悶熱不透氣。

皮沙發清潔與保養

《圖 凱蒂沙發》

皮沙發清潔

想要讓皮沙發維持乾淨度與美麗光澤，就需要做好正確的清潔與保養，無論是真皮沙發或是合成皮沙發，使用一段時間之後，沙發上難免會留下灰塵、食物碎屑、毛髮等，利用雞毛撢子或是吸塵器清理，就能輕鬆去除髒污又不傷沙發，遇到較難處理的髒污就需要以微濕抹布擦拭或是專用清潔劑處理。想要知道更多沙發清潔的知識嗎？

《圖 曼哈頓沙發》

皮沙發保養

為了讓皮沙發保有皮革的油亮光澤，許多人會購買保養油頻繁地塗抹沙發，但是你知道皮沙發保養是有講究的嗎？大量保養油會讓沙發無法吸收造成毛孔堵塞，久而久之，沙發將開始產生龜裂損傷，想要保養真皮沙發需要先經過清潔再上油保養，然而合成皮沙發因為含有特殊成分，不能上蠟、上油，否則會導致沙發龜裂、硬化，所以一定要清楚自己購買的是什麼沙發，才能做出最正確的保養方式。

高品質真皮沙發｜客製化 時尚優質

錯誤的皮沙發保養迷思會造成皮沙發受到永久性的損傷，了解真皮沙發與合成皮沙發的分別，別再傻傻地亂買皮沙發，還以為自己撿到便宜，釐清自己的需求，再決定購買真皮或是合成皮沙發，並且正確地清潔與保養才能讓沙發長長久久地陪伴自己。沙發先生家居提供多款時尚舒適的真皮沙發，而且還有貼心客製化服務，因應各種格局的限制，雙人沙發、三人沙發、L型沙發統統都有，喜歡柔軟滑順的皮革質感，時尚優雅的視覺感受，這裡的真皮沙發你一定不要錯過喔！

沙發先生家居在北中南都設有體驗館，擁有自己的沙發工廠，不必擔心沙發來路不明，品質有保障！打造明亮舒適的百坪空間，客製化沙發滿足您的需求，讓專業親切的人員為您服務，力求給每一個客人都有最棒的沙發體驗！

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期