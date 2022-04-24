跨界有術 邁向國際大獎路 專訪天達設計資深副總經理

【撰文｜王程瀚 圖片提供｜天達設計】

設計大爆發的年代，各國優秀的室內設計作品如雨後春筍般不斷冒出，在台灣亦有少數人憑藉著專業與努力，成為其中難能可貴的佼佼者；2021年天達設計的作品「Collectible」，一舉奪得英國倫敦地產大獎、德國設計大獎、法國巴黎設計大獎與義大利設計大獎等歐洲四大設計獎，以及美國MUSE設計大獎金牌等國際獎項的肯定，進一步證明了天達設計的優異實力。但邁向榮光之路絕對不是一件簡單的事情， 因此Living住宅美學特別訪問天達設計代表資深副總韓忠紘先生，由他親自向讀者娓娓道出這一路走來的心路歷程。

「Collectible」的成果征服了歐美各國評審，天達設計如何看待當前國際設計趨勢？

不敢說是征服，但我非常高興設計是一門無國界的藝術，團隊在台灣的努力，也能得到遠在地球另一端評審們的肯定。以這次獲獎作品的天花板造型為例，我們切割了不同寬度與高低差異的線條，搭配鏡面、金屬、噴漆等多元材質，融合適當的比例與低彩度的色調，形成一幅繁複卻又規則的畫面，頗受業主與評審們的好評。

總結來說，我認為俐落簡單的線條、異材質的結合與沉穩乾淨的色調，應該是本次作品之所以屢獲殊榮的關鍵原因，也可能是全球設計方向的發展趨勢。

您如何定義天達設計的風格走向？

根據我的觀察，設計若以風格的嚴謹度來區分，大約能分成兩大類型，一種是「專精」，長年研究強化自身對於拿手風格手法的表現方式，隨著能力不斷積累就會吸引到某些喜歡特定風格的業主。而天達設計則屬於另一類型，依照客戶需求，量身訂做他的專屬空間，不自我設定某一種固定的風格類型，我將它稱為「跨界」。

隨著時代改變，關於風格界定也越來越模糊，國內外有許多優秀的作品，其實也都分別融入不同風格的元素，意料之外的碰撞反而造就它的完美；對設計師來說，假設能夠擁有諸多不同創意，然後流暢運用於更多作品之中，絕對是一種觸類旁通的美學展現。

此外，實務上而言，每一次裝潢案的完成，背後都必須耗費巨大心力；期間我們必須了解客戶對於空間的用途與需求、不斷發想設計與創意、進行長達數月甚至數年的工程管理，完工後的服務，以及針對整個過程給予費用控管，對於設計師與業主雙方來說，都是一種難能可貴追求磨合與信任的互動過程；天達設計的許多業主，都有他們自己較多的裝潢需求，例如規劃辦公室、營業場所、度假屋，或是換屋等，並期待這些空間皆能具備不同風格，我們的「跨界」設計，一樣可以為他們服務。

業主無須承擔風險或浪費大量時間尋找陌生的設計公司重新適應，更不用再次建立信賴連結；以上種種特點都是天達設計以「跨界」設計為主軸衍生的重要服務。

據說天達設計除了住宅設計外，另有專長在規劃專業的醫療空間？

天達設計的確在一般設計公司較不擅長的特殊商空領域有所著墨，就是醫療空間；我認為診所設計有三大要點，首先是必須滿足醫療過程所需的專業行為與設備；其次是配合醫護人員的使用動線與環境；最後是創造至臻完善的患者看診體驗，使其享受高規格且舒適的療程；能同時將上述三個條件帶入設計，才可以替前來尋求合作的醫師們，達成心中所想的美好醫療藍圖。

創下這次難得的獲獎紀錄，感想為何？

處在這個後疫情時代，能擁有這樣的成績，確實十分感恩，也算是透過設計為台灣爭取一些榮耀；感謝團隊的努力，在設計上不斷精益求精，突破更多可能性，讓不同國度的評審對我們的創作予以肯定。

我相信每間設計公司，最期待的一定是獲得業主信任與支持，「Collectible」的業主，是一位年輕企業家，他創業初期我們剛好相識，幾年下來有幸與他的事業一起成長，陸續也幫他規劃過許多空間案，卻陰錯陽差地剛好錯過機會參加一些國際競賽，因此內心始終感到過意不去；這次獲獎，剛好遇上他人生階段中的一大突破，很高興能夠以不錯的成績回饋他，讓我終於放下心中一塊大石，也彌補了曾有的遺憾。

結語

創業至今，天達設計從未停下前進的腳步，將精益求精視為最重要的公司核心理念。展望未來，韓副總表示將致力於反璞歸真的設計原則，一步一腳印的打造出更多以人為本的空間，同時藉此用好的設計與國際接軌。

美國知名管理學家詹姆．柯林斯在其著作《從A到A+：企業從優秀到卓越的奧祕》中曾提及一家公司要由Good蛻變為Great，必須擁有三大元素，分別是：「對的人」、「對的領域」與「對的工具」，而天達設計皆已具備，隨著他們的持續成長，相信台灣的空間美學也將產生不一樣的魅力姿態。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期