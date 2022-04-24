現代系與工業風邂逅 幸福青鳥在此守候

【撰文｜王程瀚 圖片提供｜歐德傢俱】

諾貝爾文學獎得主，比利時劇作家梅特林克在其著作《青鳥》中，以青鳥為象徵，提醒人們幸福看似遠在天邊，其實近在眼前。屋主長年在台北工作，但為了給家庭成員提供更良好的生活品質，於是毅然決定如同候鳥般全家遷徙至台中，透過距離的延伸換取開闊的空間尺度。

從機能出發 以美學收尾

本案為一屋齡6年的中古屋，因此設計師將舊有裝潢全部拆除，依照屋主需求，採用個性鮮明的現代輕工業風，同時融入機能強大的歐德系列產品，打造出美觀與實用兼具的舒適住家。入口玄關設立木格柵屏風搭配矮櫃的作法，一方面依循傳統避開了風水學上穿堂煞的禁忌，另一方面藉由木格柵之間的空隙形塑輕盈視覺穿透感，至於矮櫃則進一步補強儲物效能。

餐廳為開放式設計，無阻礙的隔間令動線顯得加倍寬廣，仿木紋餐邊櫃與陶板餐桌的組合描繪清晰且充滿魅力的輕工業風氛圍，天花則以深色木作包覆，彷彿由上而下框架出一道無形界線，既彰顯用餐區的獨特性，也與客廳做出明顯區隔。廚房位在餐廳後方，設計師特意將門片改裝為鋁框玻璃拉門，除了能阻擋熱炒時的油煙，也具備隔音作用，讓在門外活動的人不受干擾，並且清波可以引入充足光線，使內部加倍明亮，鋪陳不斷向前延伸的空間感。

客廳格局相當方正，設計師於是完整利用此一優勢，地坪鋪設較少見的長形薄板磁磚，勾勒細膩大器的美學品味。電視牆為木作，且漆上深灰色義大利進口特殊塗料，表面看似羽毛圖案的不規則分佈紋路，在後方嵌燈發散的暖黃光線襯托下，替空間增添浪漫神秘的豐厚層次，而沙發後方背牆一樣使用特殊塗料，但色調略淺，與電視牆巧妙形成前後呼應，此外，背牆運用鍍鈦飾條做出簡潔俐落的切割線，賦予視覺多元變化，住家氣氛也因此活潑起來。

善用系統家具造就空間特色

客廳與餐廳之間的走道通往房間，其中孝親房與書房兼客房各具特色，孝親房採用明黃色調，結合歐德系統德國靜音拉門，長輩在此休息時可以擁有絕對安寧；書房兼客房以黑色系為主，營造沉穩雋永的工作環境，且兩者床頭均為繃布設計，搭配耐磨木地板，帶出溫潤柔軟的使用體驗。主臥室特別與眾不同，回應女主人喜好，揉入現代鄉村混搭風，床頭櫃規劃整排精緻歐德系統櫃，並與更衣室衣櫃左右串連，輔以大面積化妝台，檯面特意選用大理石材質，在鄉村風中恰如其分的點綴些許奢華元素，當屋主盡情沉浸在由一旁大片窗映射進來的夕陽光芒下時，殊不知幸福的青鳥早已悄悄飛來，守候身旁。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期