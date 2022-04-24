北京居然之家 奇境尋寶之旅

【文字整輯｜Eddie 設計公司｜AYZ STUDI O（www.anyuezhai.com） 圖文提供｜ZZ Media最傳媒】

試想一下，你被一段音樂吸引步入一個室內空間試圖尋找聲音的源頭，堅實的牆面突然彎曲舒展，光線溫和湧動，和音樂聲攪在一處，成為一片漂浮的青色湖水......

這是由AYZ STUDI O設計完成的摩寶概念展廳，設計師以「Arc（曲線）、Yin-Yang（陰陽）、Zen（禪）」三維一體的設計策略為商業品牌構築趨於完整的空間， 它顛覆了所有傳統「音響店」的面貌，為聲音和人創造了一種新的相遇方式。

Arc·曲線

環遊聲音奇境

——"如果聲音有形，會是何種面貌？ ”

——"以曲線（Arc）便可抵達。 ”

5條以鋁板和木質為材料的曲面牆在空間中佇立，而選材是"將吸管插入一台音響"吸取的結果，空間材料與產品的材質構成達成統一，如同步入音響內部，聲音也生出具體形態。

這些實體牆面在視線中延展、迴旋、升起又落下，你跟隨它們遊走在空間裡，不知從何而來的曲調鑽進耳朵，在每個空間起承轉合的結點變得洶湧或微弱...... 牆面不再是牆面，是森林、岩洞、巨石、荒原;音樂也不再是音樂，是瀑布、車馬、市井、蟲嘶;你會突然迎著斑駁光線，又在下一刻沉入迷霧山巒。

在無明確指向的曲線構建中，空間是一個能翻出無數面的奇妙場域。 AYZ STUDI O將自然和音律中"五"的概念提取演繹，空間通過曲線遊離出傳統的物質性敘事。 聲音凝結而成為曲面實體，而實體又隨著聲音和情緒不斷流淌變幻，它們融合成一體，在空間里兜兜轉轉，你想要尋找答案，又不知答案屬於哪道謎題。

曲線並不單純用來劃定路徑，它只是將你更久地留在空間裡，在迂回與自問中，得到滿足。

Yin-Yang·陰陽

看見看不見的

從半空中落下的水流積成了一小塊水域，於是就有了沿實牆曲線而設的休息區，落座之後，白色、灰色和木色在視線裡層層向遠處鋪開，有的區域處於明亮的光線裡如同白晝，有的則隱入灰如暮色的影子裡。

光線穿過木質格柵，落在曲面牆上，畫出了灰色的影子，落在地上，則變成光束射向四方。 大紅色的播放器像一件沉默的雕塑，但漂浮在空間裡的曼妙旋律又恰恰出自它。

明亮的與昏暗的，金屬與木質，彩色的實體與黑白的影子，聲音與空間，人與思緒...... 空間平衡感在無數組虛實疊加中悄然達成，像高低變化的音符最終串成旋律。

"天地和而萬物生，陰陽接而變化起。"

在AYZ STUDI O的設計中，動線、功能、材質、色彩、燈光等等一切維度轉化成調和陰陽的通道，在商業空間中創建起平衡的舒適感，這種舒適感在一次次"陰陽倒映"中完成，而這種對比修辭的意義也遠大於光和影、白與黑的具象呈現。 AYZ STUDI O做陰陽的平衡，更像是快節奏中"停下來的呼吸"，或是一個先鋒概念裡"回歸自然的刹那"，人的愉悅與商業空間的活力應運而生。

Zen·禪

空的完整

你停在一處曲面牆前，淡紫色的夕陽霞光出現在B&O音響表面，畫面的來源是一個普通傍晚的落日時分偶然拍下的照片。 音響的輪廓將霞光圈在一個完整的圓中，它正以非常緩慢的速度飄散，剛才看到的那一朵雲去哪了？ 你在空中尋找。

一串體量更大的「風鈴」裝置與「夕陽」播放器相鄰而設，風鈴由施工遺留的金屬和木材邊角料組成，空間中「風」不斷地湧向它，每一片材料相互撞擊發出聲響，被塑造成耳朵形狀的石膏體是不動聲色的聆聽者。

空間的大廈突然溶解成風鈴的碎片，步入者則化作一對石膏的耳朵，這是風鈴對空間作的浪漫主義長詩。

聲音迅速集結又消散，和旋律混在一起，又自行瓦解，它是以怎樣的軌跡流動的？ 你在空中尋找。

光線變化時，光影撥動格柵，嫻熟指法好像已經將一支現代樂推向了高潮，但光線的手在哪裡？ 旋律又為何沉默？ 你在空中尋找。

在實體的構建之外，情緒和氛圍滑入留白的介質中和聲音澆築在一起。 曲線似乎已勾勒出聲音軌道;牆面和格柵是光的棲息處;鋁合金與木質則乾脆把你拉進一隻頂級音響的身體里，在一無所有的"空"中，已經生出完整。

從體驗區陸續抵達頂級黑膠視聽區、專業影院以及一間由兩條曲線包圍的半開放會議室，一系列頂級音響產品陳列展示，技術的謎底在這裡一一揭曉，這是你最終找到的寶藏，現在，只需要輕輕開啟它。

主設計師｜姜輝

設計團隊｜史珊珊、趙文雯

攝影｜金偉琦

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期