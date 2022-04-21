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與自然共舞 隱於時光的靜美空間

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【文字整輯｜王程瀚 圖片提供｜四川中英致造設計事務所】

這一間位於中國四川成都的實品屋，由中英致造設計事務所趙緋設計師一手打造，精彩表現獲得金騰獎年度地產空間金獎肯定。趙緋力求將親近自然的生活理念植入到建築、景觀及配套場域中，演繹城市中「與自然共生」的湖山生活。因此在整體場域的規劃概念中，以「木質」為創作靈感，以「自然」為設計邏輯，細細梳理人在空間中的不同狀態，進而引發居者對大自然、對生命的感知與暢想。

人文思潮 在此蛻變新生

而本案則在此基礎上繼續深挖，以「隱於時光」作為設計主軸，旨在打造一種反映時間、文化與個性的居住體驗，讓人們在城市中安享一方淨土，回歸內心的純淨及安然。

屋內通體的木色透出溫潤安詳的光與天然的高級質感，富有生機的綠植點綴一二，身處其中，彷彿與大地連結，頃刻間忘卻周遭所有嘈雜紛擾，浸潤過真實樸素生活的滋味，傾聽過外在環境自由的鳴唱，設計師於是在柔軟細膩中生出震撼人心的力量，一舉改變了常見的實品屋風格，以更自然的方式去呈現當下的居所樣貌。

客廳採用大量留白，與原木家具、地板相呼應，恰到好處的小擺飾與器皿散發出濃厚生活氣息，共同交織出極具人文精神且樸素的空間藝術美學，此時此刻，家不再僅是一處住所，更是容納瑣碎日常、瀰漫情感與愛的烏托邦，回家成了心中唯一在乎的終極念想。

臥室延續了公領域原木色調，加上統一協調設計，區域功能劃分明確，開放式衣帽間盡顯雅士底蘊，也讓整個臥房視覺上更加開闊，極簡風的盥洗區搭配白色吊燈，十分從容。玻璃帷幕引進充足採光，陽光透過百葉窗灑向室內，形塑開闊敞亮的視覺感受。

兒童房的設計亦別出心裁，線條感十足的白色背牆豐富了空間的層次感，雲朵造型的燈飾充滿純真童趣，淺木色的桌椅輔以熊貓形態的毛絨坐感，以及大量使用的淺色調，溫柔營造出童年專屬的夢想世界。

空間與時間一同緩慢流動的悠遠意境

綜觀本案，可以發現它絕非呈現一種單調凝滯的狀態，而是致力將焦點集中於真實生活的空間，讓人能夠輕鬆融入，深刻感受到親切溫馨的點滴流動時光，透過設計師精妙的手法，讓空間藝術與人文感知水乳交融，描繪出一幅歲月靜好、閒適愜意的魅力畫卷，居住在這樣的環境裡，時間彷彿也被溫柔的拉長，叫人得以拋開一切盡情享受坐看雲起時的優閒心境，而設計與自然之間的和諧共鳴，也由此益發清晰。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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