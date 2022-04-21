塗裝工藝之美 用特殊漆賦予老屋新面貌 Decorative Painting

【撰文｜編輯部 圖片提供｜樂葳設計】

樂葳設計（Life Well Design）總監閔薇薇善於使用天然建材，為空間擘劃沉穩印象，常常在施工現場融入即興靈感，此案中，餐桌後方的牆面改以特殊漆裝飾，就是一次靈光乍現的展現，她分享，「某次工程進行到一半時，我突然有了想法，果斷把白牆改為水泥牆，完成的效果就像一幅巨型壁畫。」完工的水泥牆，不僅和整體氛圍毫不違和，更像幅掛於室內的巨型壁畫，為空間帶來畫龍點睛的驚喜。

現在就來細品閔薇薇如何靈活運用特殊漆，並與多種天然建材，包括礦岩板、大理石及木地板等搭配，讓中古屋脫胎換骨成一間沉著之宅吧！

天然材料鋪陳的理想住居

重視開門第一眼光線進入室內予人的感受，相信在自然採光下，材料的原始肌理能夠充分展現，創建出最真實的舒適度，於是，閔薇薇交由直覺帶領、跳脫材料運用框架，將多種天然建材靈活運用，包括將特殊粗曠的板岩用於客廳電視牆，再搭配大理石檯面，呼應屋主予人沉穩印象，透過恰到好處的鋪張及自然光的照映，營造自然不造作的氛圍。此外，也特別讓客廳後方的多功能休閒室以半面玻璃隔間區隔，僅以簡易燈具佈置，外部光線也因此能夠輕易漫射入內，提供自在休息、閱讀所需照明。同時，也藉由多元天然材料的堆疊鋪陳，創造出比咖啡廳更舒服的理想住居。

Design ｜ Know How

工序單純無接縫

特殊塗料施作上無需要泥作、裁切、舖貼及填縫，能呈現一體成形的高質感，不僅工序上單純許多，比起油漆具備更多元的應用及表現，能豐富空間表情。

客製化塗裝工藝

特殊塗料講求工法，常見師傅以鏝刀、滾輪技術，一層層將造型堆疊，也可根據需求客製如潑墨山水、石紋，甚至仿繡蝕金屬等樣式，具藝術性及獨特性。

注重耐水特性

特殊塗料本身具備耐擦洗、耐刮等特質，不用擔心碰撞刮傷的情況，且塗裝的最後一道工序通常會上蠟形成保護膜，給予表面額外保護，日常保養免煩惱。

老宅重獲新生 享受在家的美好

屋主從事旅遊業，累積多年工作資歷，對於搭飛機、出國旅遊習以為常，也因為頻繁出遊，對家的想像是能夠長久待在其中，且希望家有別於旅館更溫馨。面對屋齡40年的老屋，閔薇薇先針對基礎工程、漏水問題及管路進行更新，滿足日常使用需求。

在風格定調上，由於屋主沒有特別喜好，反而在意沙發、床架、床頭櫃、餐桌等家具的質感及實用度，因此，設計師以內斂沉穩出發，並從細節處著手，從軟件、配飾，與空間整體用色相呼應，做到最適切的搭配。良好的收納規劃及生活動線安排，讓屋主能保持生活場域的乾淨，不再堆疊雜物，維持嶄新狀態。老宅最終有了全新生命，對生活的美好想像也得以落實。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期