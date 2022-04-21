灰質隱居色調貫穿全場 開放式設計方正空間格局

【文字整輯｜王程瀚 圖片提供｜舒杰設計】

當人生成就早已登峰造極，事業發展亦欣欣向榮之際，隨著資歷與經驗的逐年增加，面對世事亦擁有了與眾不同的觀察角度，當抱持著這樣的心境去構思自己與另一半專屬的退休宅時，無論在用色、建材、風格上，都將深深刻畫出一道道讓人看了就忘不掉，因著長久積累而成的生命印記，關於空間的沉穩魅力，亦由此悄然而生。

灰階色調貫穿全場 開放式設計方正空間格局

本案為一新成屋，整體格局依照屋主需求而做出調整，設計重點主要放在替住家創造更多寬敞空間，並且融入精緻的現代時尚元素，讓男女主人能夠以悠閒的心情迎接未來的退休生活。

從踏入室內的第一時間已可窺見舒杰設計陳琬婷總監的用心，全室鋪設大片進口地磚，突顯沉穩厚重的人文氣質，大門左側後方長廊，內部規劃大容量的收納櫃與鞋櫃，充分滿足屋主儲物需求，但因為使用隱藏式門片配置，故絲毫不顯侷促雜亂。

玄關前方設置鍍鈦屏風，上中下皆為鏤空造型，不僅解決了風水學上穿堂煞的缺陷，也使氣流得以保持通透。

離開玄關來到公領域，會發現陳琬婷總監將通往臥室的走道深度縮短，好將更多空間讓出來給餐廚區與客廳，順勢形塑了完整方正的動線，將坪效做最有效的利用。

開放式的餐廚區令家庭成員之間的互動更加頻繁親密，廚房選用德國Liecht廚具，搭配經特殊陽極處理的深色金屬面板，默默散發典雅不凡的尊榮品味。

餐桌緊鄰中島，無形中擴大了廚房的使用區域，也產生視覺延伸感，天花懸掛由金屬與皮革製作的荷蘭進口Quasar Moonlight吊燈加以點綴，成為空間中一大亮點，推動餐廚區成為住家的第二社交核心區域。

公私領域相互呼應 tone on tone概念的全面運用

而為了讓客廳與餐廳做出區隔，因此陳琬婷總監在前方電視牆與後方書房背牆運用了較大片的五彩繽紛大理石、安哥拉珍珠大理石與木皮包覆，輔以德國Himola沙發與來自北歐丹麥的Boconcept地毯，衍生出大器中帶點趣味性的豐富休閒況味。至於背牆特別懸掛的藝術畫主題為香港都市景觀，藉此安撫屋主的思鄉情懷，且畫作固定於滑門之上，滑門後方為書櫃，供業主擺放心愛書籍而不會將閱讀喜好在他人面前曝光。

另外電視櫃前方寬度不一的鍍鈦飾條，為吸鐵材質，方便業主放置電器或物品時，依照尺寸大小予以彈性化利用。

至於通往臥室的走道旁則設計一區吉他溫控櫃，收藏男主人珍愛的幾把吉他，只要經過廊道必然會看見，可說是對過往美好歲月的一種緬懷與回憶，彷彿隨時聽到悠揚的撥弦聲在空氣中迴盪，住家也因此更有溫度。兩間臥室的設計延續公領域氛圍，由偏灰階的暖色系貫穿全場，配合壁燈散射在壁布與木皮上所產生的深淺光影變化，替房間勾勒出立體富層次的空間表情，恰到好處的傳達出休憩環境本該擁有的舒適溫暖特質。

綜觀全案，陳琬婷總監巧妙運用tone on tone 的概念，針對單一的灰色調進行細膩的解構操作，透過布料、壁布、油漆、木料、石材等多元材質組合，強化立面構圖比例並精準詮釋灰質隱居的主軸精神，相較過往舒杰設計比較偏重法式風的表現手法，陳琬婷總監在這間宅邸中另闢蹊徑營造出簡約俐落的都會氣息，並挾帶著低調華麗特質，同時藉由本身設計形式的轉變，寓意屋主伴隨著一路走來所獲得的非凡榮耀，積極面對未知但一定精彩無比的人生下半場。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期