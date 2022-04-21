粗糲幻境 北京四季民福呼家樓店

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水何澹澹，山島竦峙。

樹木叢生，百草豐茂。

幸甚至哉！ 歌以詠志。

——《觀滄海》選句

四季民福呼家樓店在地理位置繁華的中央商務區佔據了1280㎡，林立的寫字樓和熱鬧的居住區將新店環繞。 在不斷升級的品牌策略下，IN. X屋裡門外在體量有限的空間內創造了一片微縮寰宇——山石、草木、星辰、海岸都隱隱浮出，依次致意，四季民福品牌空間體驗在新的設計突破中再次升級。

粗糲幻境——空間的獨立宣言

設計師吳為在這次的空間設計中將粗糲感放到了極大，密實排佈的青石有力地包裹住了整個門頭，和所有經過它的人無聲致意，沒人可以忽略它帶來的震撼感——無論是劈鑿開的山石，或是消波塊密佈的壯闊海岸，都可以任由想像。

抵達新店入口，需要沿向軍南裡並不寬闊的小路向西稍作步行，原有的店門雖然很大，但少了柳暗花明的志趣，正向南開也使它並不引人注目。 於是，設計師將門頭改為窄門，並向南旋轉一定角度，於是所有進入巷子的車流和人群都能被門頭吸引，深色石材的大膽使用讓規則的建築結構更富有力量，從略顯狹小的門口進入，是暫時離開城市的探險。

一層等候區迎來巨大的「手工雕塑」——這座表面完全在施工現場由木條隨意拼接而成的樓梯將視線引領向二層空間。 無數材料單體共同形成了迂回向上的路徑，"逆流而上"的粗礦力量裹挾十足的動感，向所有步入其中的人宣告空間的獨立與唯一性。

經過多次腐蝕結合"潑彩"實驗，設計師團隊在現場製作出了千變萬化的"潑彩"效果銅板，作為立面材料大量應用在空間中，松石色紋樣無窮變化，如同湧動的湖底，亦或是大寫意的層峦疊嶂。

在藍紫色的燈光渲染下，沿扶梯向上如同穿梭一條聲色迷離的幻境通道，粗粝原始的自然釋放出勃勃生機。

展開空間畫軸 立現煙火盛景

開放散座區位於空間二層，格局規整一方面使空間完整，另一方面也有餐位排布密集帶來的喧鬧感。

於是，設計師在整個空間中央置入了狹長的景觀，上下由和門頭一致的青石包裹，呈現出深淺自然變化的水墨效果。 留出中間狹長蔥鬱的一條「風景帶」，蔥蔥綠意和深灰色石材形成強烈的視覺反差，更加烘托出山水輕鬆、盎然舒朗。

被石材"框起"的植物景觀與中國山水畫軸不謀而合，如同在空間中迎客展開的動態畫作，既成為通透的天然隔斷，又作為空間中心將四周落座區規劃成環繞連貫的動線廊道，空間的整體感和區域規劃清晰明朗。

四周，「潑彩」銅板有節奏地帶動空間活力，大量的劈柴高高堆起成有致錯落連綿的起伏山形，進入金屬鏤空壁龕作為一部分立面出現——從一樓瀰漫而來的幻境色彩漸漸變淡，質樸的人間煙火一點一點回歸，植物重新生長、炊煙直上、燈光低垂、人聲親和喧鬧，一派煙火盛景。

恰到好處 為傳統施金措彩

在無限質樸，貼近自然的底色上，以藝術手法、材料、燈光"施金措彩"是讓整個餐廳空間獨樹一幟的巧妙手法。

傳統水磨石與大膽的紅色結合適度點綴在空間中，在二層續接絢爛的燈光;酒窖通體被照亮，清冽感使它在樸素的空間里格外迷人;紅綠燈光克制地勾勒出本來素雅的公共區域，雀躍的時代感和不動聲色的優雅默契相融......

整個空間光影變化和植物搖曳中呼吸生長，流動的生命力不斷帶來驚喜，傳統材料甚至是看似無用的舊物在重塑後散發出光采，從被遺忘處向我們走來，甚至比純粹的當代更富有魅力，新空間似乎在為質樸之物證名，它們的價值可被挖掘至此。

策略為先，設計為後

四季民福作為成熟的京城餐飲品牌已經走過了14年，面對年輕化程度越來越高的客群和不斷多元化的餐飲需求，走出曾經的"安全地帶"勢在必行，IN. X屋裡門外策略餐飲設計以不斷升級的品牌形象重新建立食客的認知與粘性，和新的餐飲、社交、城市需求更緊密地連結，四季民福正為大眾餐飲的"再定義"邁出探索的一步。

主設計師｜吳為

設計團隊｜贾琦峰、劉晨陽、贾晨娟

攝影｜鄭焰

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期