海濱絕美避世所 走讀智利建築師的家

【撰文｜Y. T. Toretto 圖片提供｜Pablo Saric Huidobro & Associates Architects】

南美洲鮮為人知的寧謐角落，常年日照充沛、西南風盛行，四周原生的低矮植被形同不易親近的護城河，星羅棋布的仙人掌則如勇猛侍衛，儼然像守候家園的堅實堡壘，凝視遺世獨立的荒漠豪墅靜靜聆聽海潮拍岸。智利知名建築師Pablo Saric悉心在此化外樂園搭建起私人宅第，替杳無人跡的避世天堂鑲嵌最後祕境的璀璨寶石。

遁隱自然 與之和諧共榮

佔地約五千平方米、座落首都聖地亞哥以北270公里處的濱海小鎮，眼前這幢由智利建築雙年展常勝軍Pablo Saric、Cristian Winckler共同打造的獨棟寓邸「Casa SS」，表層覆蓋了燻得焦黑的啞光松木，從外觀望去，與周遭蒼涼沉鬱的孤絕勝景完美交融；內牆多採實木鋪就，搭佐諸如壁爐、餐椅等簡約舒心、黑白主視覺的傢具傢飾，盡可能減少紊亂、複雜的色彩和材質運用，極致演繹沉穩內斂。

夜幕低垂，腹地廣袤的海角天涯絲毫無光害侵擾，幾乎堪稱擁有世上最純淨、透澈的天穹，於月光幽微的夜晚，點點繁星盡收眼底。

門前開口面朝85米外的湛藍汪洋，庭院各色熱帶耐旱植物錯落有致，盈滿壯闊沙漠風情；背海側貼心擘劃封閉式設計，避免建物本身對環境產生光汙染問題；南北向突出的立面用來穩固主結構，兼顧維繫居家隱私的性能；水平向度的格局展演及單層規劃，毫不阻礙鄰近地帶的海景視野，更憑藉太陽能板發電、回收生活廢水灌溉周邊作物等措施，徹底示範人類住居與大自然和諧共存的精彩例證。

匠心鋪陳 格局層層遞進

另一方面，東西向不規則的建築構造，巧妙為居家場域廣納舒適宜人的背風區，令總體機能既實用、便利，又獨富貼合不同生活需求之應變彈性，而內側中庭亦實踐了同樣的功能，譬如點綴休閒遊憩的帳篷、吊床，或供社交歡聚的露天營火等等，與室內陳設相互延伸、串聯；有了內庭的圍塑，還能安全暢享日光浴洗禮，甚至連打乒乓球也不必擔心球會飛走，一舉數得。

長22.8米、寬5.5米的宏偉量體，兩端分別闢設觀瀾臥房，中央則還予公領域的客廳、餐廳、廚房，並搭載雙面玻璃帷幕，將半戶外露台及潔白沙地的慵懶愜意挹注室內各隅，凝聚靜謐時光流淌的歡快度假氛圍；井然有序的滑門設置，讓各機能區之間的穿梭更加靈活。

場朗通透的空間，迎來和煦朝氣的陽光沐浴，以及流動暢通的空氣循環，從而調節最適切的體感溫度。每當夕陽西沉，全域都彷彿沾染落日鎔金，烙印玫瑰色絢麗晚霞，替尋常的一天再度畫下圓滿句點。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期