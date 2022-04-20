殘破赤貧當道！3種趨勢綠建材 輕鬆打造豪宅侘寂風

【撰文｜rippling 圖片提供｜春日生物科技、KEIM 德國凱恩礦物塗料、德國MEISTER頂級木地板】

近年來，侘寂風（WabiSabi）在歐美豪宅圈裡大為流行，這種源自日本茶道的美學，看似簡單樸拙，甚至有人稱它為「赤貧風」，但細究其裝修建材等細節，可都是件件講究，才能打造出看似破舊，實則精緻複雜、深具美感的現代侘寂風格。設計王精選三種建材，讓你能為居家簡單打造出這種潮流趨勢新風格！

1／珪藻土

近年來，珪藻土因其能調節溫濕度、防霉除臭等功效而作為時尚環保綠建材受到喜愛，除了其實用機能之外，喜歡手工饅抹風格的人，也能使用春日珪藻土，輕鬆為牆面打造出獨一無二、純樸自然的質地。

珪藻土施工簡易、快速、乾淨，又能輕鬆營造侘寂風所需的自然手工感。

這裡介紹代理珪藻土品牌Onewill的春日珪藻土，不僅質地細緻，無論是擁有450種顏色的珪藻漆，或是粗顆粒、更能顯出立體感的珪藻土，都能在饅刀層層堆疊下，讓空間自然呈現出獨具肌理的隨機性與寧靜感受。其不易沾附灰塵的優勢，更能不費力地讓空間保持在優雅美好的侘寂世界裡。

珪藻土能打造立體牆面，呈現隨機自然感，營造寧靜氛圍。圖片提供｜春日生物科技

2／礦物塗料

侘寂氛圍重在自然感的呈現，作為提供空間最顯著色彩面積、塑造基本氛圍的牆面，可以使用從材料本質到外在呈現，都向樸質自然看齊的礦物塗料，例如KEIM 德國凱恩礦物塗料。由於其色彩來源萃取自天然礦石，不僅有零甲醛、零塑化劑、VOC含量全球最低的健康優勢，其取之自然的顏色呈顯，任何一種都是侘寂的代表，他們不張狂刺眼，並且擁有礦石的不褪色特質，舒適地為居家帶來亙久的大地色彩。

礦物塗料成分萃取於大自然，能呈現出質樸的氛圍。

不僅如此，這種來自有色礦物而具有顆粒感的塗料，使之單是輕鬆平塗即具有優雅細緻肌理，低調卻顯得質感獨具。再加上礦物塗料不若一般油漆會阻塞牆壁毛細孔，不僅讓牆面能自在呼吸，更沒有剝落問題，並能快速施作，是能輕易打造想望氛圍的方式。

石青色、亞麻色、檀木色等高級灰色調，是打造侘寂風的要素。圖片提供｜KEIM 德國凱恩礦物塗料

3／木地板

在地板的部分，除了可以使用自然色系塗料營造侘寂氛圍，更能使用觸感及色彩皆自然的木地板，無論是較明朗的木色，或是更沈靜色彩，只要能與空間其他元素相搭配，讓整體更具有侘寂的寧靜質樸，並且帶有溫暖感受，即能為生活加分。

以簡單方式拼貼的木地板，能為空間帶來屬於侘寂的自然溫暖感。

例如在德國MEISTER頂級木地板多種圖樣中，可以選擇具有洗色、刷舊圖樣的地板，以帶有歷史感的細節，為整體營造出時間沈澱感，並且藉此傳達出殘缺之美。另外，為了營造侘寂感，建議不要挑太小的尺寸，並且以簡單的平貼或工字拼貼，賦予沈穩的視覺。

選擇帶有灰調的地板圖樣，能呼應侘寂的平靜沈穩感受。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期