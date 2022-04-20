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走入大不列顛 在白金漢宮旁優雅甦醒

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜王程瀚 圖片提供｜Katharine Pooley Design Studio】

酒店式公寓「The Clarence at St James House」坐落於倫敦聖詹姆士街，位處倫敦黃金地段，基地距白金漢宮僅咫尺之遙，坐擁聖詹姆士宮美景，當地交通幹道帕摩爾街的主入口亦近在眼前，本身屬於英國二級歷史建築，該國知名室內設計師Katharine Pooley及建築師團隊收到更動委託後，既要契合量體本身無可比擬的建築美感，亦要沿襲其悠久的歲月傳統，因此經過長達五年時間，才成功將這棟深具故事性的傳奇建物改造成饒富典雅氣派的酒店式公寓。

古典與現代的兼容並蓄

設計過程中，設計師選用精緻的大理石、訂製家具、手繪壁紙與優質木工製品點綴內部空間，再針對壁爐、樓梯、牆板、裝飾線腳等細節加以修復，從而成就更具突破性且平衡古今的裝潢風格。

且由於業主經常周遊列國，所以設計師充分回應他們的需求，在典型的英式風格中注入當代語彙，像是特意替客戶挑選知名及新晉藝術家的大型作品及照片特寫，並放置於寓所各處，包含入口大廳的巨幅攝影照、或是大廳內駿馬暢泳照等，鋪陳壯闊豪邁氣勢，讓賓客甫入內便能直接感受到懾人神采。

此外，設計師尤其關注顏色運用，細心揉合玫瑰金與如腮紅般的暗粉紅色，透過完美色調替女主人房帶來成熟的女性氣質，予人舒適溫暖感覺，綻放無可挑剔的迷人魅力，牆壁上的絲綢手繪壁紙更加上一抹象牙色，色調貫穿寢具與嵌入式的Carrera大理石壁爐。至於男士臥室牆壁則選用濃郁深邃的陽剛棕色，洋溢著厚重觸感及陣陣暖意。

樂享生活 居住在歷史中

公寓的浴室亦是空間中一大特色，當中清楚展現舊世界的歐洲格調，置中擺放的浴缸絕對是焦點所在，盡顯非凡氣韻，讓洗浴環境更臻唯美，浴缸本身採用最高級別的Thassos大理石製成，藉由宛如藝術品般的平滑細膩紋理締造美不勝收的鏡面效果，於是時尚摩登元素與厚重精彩歷史在此合而為一，帶領人們穿越時空展開一場雋永而深刻的冒險旅程。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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走入大不列顛 在白金漢宮旁優雅甦醒

酒店式公寓「The Clarence at St James House」坐落於倫敦聖詹姆士街，位處倫敦黃金地段，基地距白金漢宮僅咫尺之遙，坐擁聖詹姆士宮美景，當地交通幹道帕摩爾街的主入口亦近在眼前，本身屬於英國二級歷史建築，該國知名室內設計師Katharine Pooley及建築師團隊收到更動委託後，既要契合量體本身無可比擬的建築美感，亦要沿襲其悠久的歲月傳統，因此經過長達五年時間，才成功將這棟深具故事性的傳奇建物改造成饒富典雅氣派的酒店式公寓。

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