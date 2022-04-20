優雅人文的北歐度假宅 Nordic Elegant House

【撰文｜Thomas 資料提供｜Order歐德傢俱連鎖事業】

散發原始天然森林氣息，同時揉合內斂人文工藝設計質感，相佐素雅淡淨的空間色調和合宜比例，北歐居家生活風格一直深受許多品味、愛家人的喜愛。歐德傢俱連鎖事業曾經有過愉快合作經驗的屋主，再次委任高從硯設計師，為其全家人的休閒度假透天宅，勾勒出一畔恬淡閒適的悠然自在情境。

清爽宜人的休閒度假新場域

屋主張先生為了給全家人在日常工作之餘，能有一畔全然獨立的休閒度假場景，於是將這座已經購入9年的透天宅邸，邀請歐德傢俱連鎖事業環中店的高從硯設計師，以北歐的生活風格為核心出發，打造出全家人共享休閒生活的幸福場景。歐德設計師高從硯首先縝密地全盤視察這棟宅邸，根據其6房3廳5衛的形式格局，為了給家人更充足的渡假休閒娛樂，特別將原本3樓全無隔間的形式修改為視聽室和臥室，重新為渡假生活定義出更合宜的使用機能與風格。此外，屋主希望在空間的形式上降低硬體的比例，因此高設計師採用歐德傢俱連鎖事業最擅長的系統櫃，一方面為其量身打造出實用的收納櫃體外，另一方面也藉由系統櫃體的量體勾勒出線條比例，搭配上屏風、格柵等物件，烘托出空間的層次景深，體現出結合北歐人文自然與日式優雅內斂的雙重空間氛圍；而歐德傢俱連鎖事業無毒、環保、安全的材質，更與屋主所期盼的環保、安全、無毒的建材所需完全相吻。

美感與機能並具的設計融合

一進門的穿透式鐵件格柵巧妙地區分出不同的機能空間，素雅的白色調和散發自然與人文工藝質感的木作家具，依結構樑柱配置出收納功能十足的系統鞋櫃，不但滿足玄關機能的形式，同時也形塑出北歐內斂自在休閒的清新印象。大器明亮的客廳以白色文化石構築電視牆主視覺，從電視櫃延伸至窗旁的收納臥榻，除了滿足儲物收納機能，同時也讓視覺延展性更加一致；設計師搭配L型的歐德淺灰色波昂沙發，揮灑出一幅全家人共享歡樂的畫面。開放延續性的客廳與餐廳，歐德設計師巧妙地借用色彩較深的餐桌餐櫃，和另一邊白色的廚房中島台和流理台，嚴謹的垂直水平分割線和開放式層架與收納櫥櫃，清楚分隔彼此卻又相互串聯，營造機能多元的場域。

寢臥的規劃分別依照不同使用者進行量身設計。一樓的長輩房以充滿度假風格的手法演繹，架高的地板和延續性的木質床頭板，搭配白色頂天衣櫃和開放式層板櫃，交織構築輕盈純淨的完整氛圍；歐德夏綠蒂床墊提供長輩房安穩的舒眠。2樓的主臥以深棕色KD木皮勾勒床頭片，與建商既有的棕色木地板相互呼應，兩側配置插座滿足現代人3C產品的使用需求；運用歐德克洛伊床墊搭配木箱床下墊，營造合乎人體工學的舒眠情境；開放的寬敞步入式更衣室和梳化區，完整的白色調和木質調相互搭配下，體現北歐設計的精粹。

配合建築格局二樓的長型天窗，歐德設計師高從硯在此特別為屋主一家人打造出一畔明亮共享的開放式閱讀區，倚牆處特別設計了融合收納並可上掀式的座位區，透過系統板材量身打造的優勢，另一側牆面靈活的展示收納櫃完整貼合建築結構，同時也成為全家人擺放珍愛書籍與旅遊紀念品的展示區。三樓的格局經過重新定義之後，全新的影音視聽室成為全家人共享的另一個樂園；清水模的電視底牆搭配黑色的電視櫃檯面，相襯灰色布紋門板的櫃面，與另一側屋主挑選的桃紅色沙發相互呼應，型塑視覺凝的焦點。在高從硯設計師精準掌握屋主的需求，融合建築結構格局的特質，善用歐德傢俱連鎖事業靈活彈性的板材與櫃體，共同交織出一幅全家人共享北歐式歡樂度假的精彩畫面。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期