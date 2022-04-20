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順勢無為 一場名為侘寂的建材實驗

聯合新聞網 / Living & Design 住宅美學

【撰文｜rippling 圖片提供｜太硯設計】

鄰近捷運永春站的太硯設計工作室，就坐落在巷弄內，這個在 2020 年榮獲義大利 A'Design Award 銀獎與韓國 K design Award 金獎肯定的辦公空間，以「順勢。無為」為名，為老屋帶來侘寂新生。

都市裡窄小的巷弄，再加上臨停車輛，總讓行人走得艱辛，也妨礙來車通行，然而來到太硯設計空間門前，步行或會車的阻礙感瞬間減輕不少，設計總監高詩杰表示，這是經過設計的。

兼具內外、物質人文的友善環境理念

屋外具有姿態的綠植、玻璃櫥窗與屋裡通亮的燈光，不僅界定出空間使用方式，也轉化了巷弄的沉悶基調，在地鄰居的正向回應，以及越來越多咖啡店、理髮店等質感空間的進駐與運用，讓設計師知道自己對友善環境的小小心念，確實被人接收了下來，並且如漣漪一般擴散出去。

友善環境，不僅是向外、無形、人文的，更是向內、有形、物理性的。走進太硯設計辦公室裡，便知曉高詩杰希望盡可能減少環境衝擊的念想。屋內的設計以減作為原則，除了老屋原有的裸露混擬土、紅磚，少用木作，新加入的鐵件、玻璃與花藝等元素，都是可以還收再利用的材料。

無為減作，順勢帶出牆裡的時間

在內部空間之中最具特色的，莫過於鄰近大門的磚牆了。因租屋之故無法處理的滲水外牆，設計師改以疏導方式保留牆面的毛細孔，在前後門敞開保持空間流通的狀態，內外濕度一致，不讓水氣停留在牆內，解決了壁癌的問題。除了機能之外，美感仍要兼具。在師傅敲掉水泥，讓紅磚露出的過程中，設計師指引敲打力道的深淺，讓牆面帶出歷史沈澱的寧靜古樸感受。

除此，拆除表面的天花板，也是讓混凝土澆注以原始之姿裸露出來。「當時看到它長這樣很開心！」設計師分享當時他們為天花板除去俗飾，看見存在於老屋裡那自然隨機的模樣時，彷彿還留有偶然淘到寶的興奮。畢竟，現在有許多特殊塗料刻意模仿這樣的感覺，而自己的辦公室真切就存在這樣的實例，能輕易提供同事與客戶作為範例呢。

在材料實驗裡，打造出侘寂氛圍

在空間中能作為範例的，不僅是天花板，從樑柱、牆面到地板，都能成為一種眼見為憑的體驗，也都是設計師實驗精神的展現。例如裝修術語裡的水泥粉光、打燒底，或者藝術塗料、藝術拼貼木地板等新型材料特色為何、可以怎麼使用，都能在這裡見到。設計師認為，只有在實際運用、了解材料特性再進一步應用，才能給予業主最適切的建議與設計。

在看似繁複的各項實驗中，設計師卻能為空間統一基調，我們可以說，那就是侘寂了。空間裡的老磚牆、天花板，還有新加入的石灰色系礦物塗料牆面、木地板、氧化的鐵件到具姿態的枯木植栽，以自然色彩與材質，釋出了古老並帶有殘缺感的寧靜氛圍。設計師在此又添上幾件古董家具，並巧妙運用能散發暖黃光線的精品燈飾，為廢墟一般的殘破帶來了神聖性。

暗示性設計 引導空間界定與運用

而在這個寧靜的氛圍裡，最富動態的，除了在裡頭活動的人之外，就是設計師領養的狗了。為了順應毛孩的習慣，在全面鋪設木地板的室內空間中，設計師特意保留廁所內的地磚，軟性暗示其如廁範圍，這也是辦公室裡唯一的木作了。這樣的設計邏輯，同樣運用在空間裡的其他地方及個案設計上，例如在這個空氣與視覺同樣通透的辦公空間，當初即以長形燈暗示辦公空間的利用方式。

LIVING&DESIGN 住宅美學 4.5月號2022 第139期

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